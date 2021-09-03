Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
Сьогодні територія України перебуватиме між двома баричними утвореннями – із північного сходу поле зниженого тиску, із південного заходу поле високого тиску. Тому вітер ще буде поривчастим, хоча вже почне поступово слабшати.
В п’ятницю в Україні без опадів, лише вночі у східних областях невеликий дощ.
Вітер західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі країни місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вночі прогнозується на рівні 5-10°, вдень 15-20°, на високогір’ї Карпат та в горах Криму 8-10°.
- Цьогорічне літо в столиці встановило 14 температурних рекордів, більшість з них – десять – у червні.