В п'ятницю, 3 вересня, до України прийде "осіння" погода, температура повітря значно знизиться.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні територія України перебуватиме між двома баричними утвореннями – із північного сходу поле зниженого тиску, із південного заходу поле високого тиску. Тому вітер ще буде поривчастим, хоча вже почне поступово слабшати.

В п’ятницю в Україні без опадів, лише вночі у східних областях невеликий дощ.

Вітер західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі прогнозується на рівні 5-10°, вдень 15-20°, на високогір’ї Карпат та в горах Криму 8-10°.