У перший день літа в Карпатах на горі Чорногора випав сніг.

Про це повідомляється на сторінці Чорногірського гірничо–пошуково–рятувального поста в Faceb00k.

“Станом на 7:45 01.06.2020 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена 50 м. Вітер північно–західний 6 м/с. Температура повітря 0°С“, – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що станом на 07:30 в останній день весни на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, обмежена видимість до 20 м.