Про це повідомляється на сторінці Чорногірського гірничопошуковорятувального поста в Faceb00k.

Станом на 7:45 01.06.2020 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена 50 м. Вітер північнозахідний 6 м. Температура повітря 0°С, сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що станом на 07:30 в останній день весни на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, обмежена видимість до 20 м.