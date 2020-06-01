Про це повідомляється на сторінці Чорногірського гірничо–пошуково–рятувального поста в Faceb00k.
“Станом на 7:45 01.06.2020 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена 50 м. Вітер північно–західний 6 м/с. Температура повітря 0°С“, – сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що станом на 07:30 в останній день весни на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, обмежена видимість до 20 м.
- 27 травня в Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський хурделиця, видимість була обмежена до 50 м.
- Раніше повідомлялося, що у високогір’ї Карпат намело майже півметра снігу.