У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли про наближення погіршення погоди.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Уточнюється, що погіршення погодних умов в Україні прогнозується вже сьогодні, 21 червня.

При цьому негода триватиме і в понеділок, 22 червня.

За інформацією синоптиків, в більшості областей України, крім східних регіонів, найближчим часом пройдуть грози. При цьому можливі пориви вітру швидкістю до 20 метрів за секунду і град. На Прикарпатті та Закарпатті прогнозуються зливи.

Також погіршиться погода і в Київській області, де можливі грози, град і шквальний вітер.

Станом на даний момент синоптики вже оголосили штормове попередження.