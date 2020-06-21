Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Уточнюється, що погіршення погодних умов в Україні прогнозується вже сьогодні, 21 червня.
При цьому негода триватиме і в понеділок, 22 червня.
За інформацією синоптиків, в більшості областей України, крім східних регіонів, найближчим часом пройдуть грози. При цьому можливі пориви вітру швидкістю до 20 метрів за секунду і град. На Прикарпатті та Закарпатті прогнозуються зливи.
Також погіршиться погода і в Київській області, де можливі грози, град і шквальний вітер.
Станом на даний момент синоптики вже оголосили штормове попередження.
- 18 червня повідомлялось, що внаслідок ускладнення погодних умов в Україні знеструмлено 69 населених пунктів у 3 областях.