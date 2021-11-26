Сьогодні, 26 листопада, в Україні прогнозується погода без опадів, лише на Закарпатті, Львівщині та Волині вдень очікується незначний дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Карпатах сьогодні очікується мокрий сніг.

Вночі та вранці у південній частині та на Прикарпатті місцями туман.

Вітер південний та південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від +2 °C до -3 °C, вдень +4-9 °C, на крайньому півдні країни та Закарпатті до +12 °C; у більшості районів Лівобережжя холодніше – вночі -3-8 °C, вдень +1-6 °C.

На Київщині сьогодні без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 0 °C до +2 °C, вдень +6-8 °C.