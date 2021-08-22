Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Найсвіжіше буде у західних областях. Там температура повітря коливатиметься від +23 °C до +26 °C.
На решті території так само прогнозується мінлива хмарність, температура до +27 °C.
У Києві буде сонячно та сухо, температура до +26 °C.
22 серпня в Тернопільській, Полтавській, Київській і в Чернігівській областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- 19 серпня у центральних (крім Вінницької), південних, вдень також у східних областях прогнозувалися грози.