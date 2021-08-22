Сьогодні, 22 серпня, в Україні опади не прогнозуються, а максимальна температура повітря - до +27 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Найсвіжіше буде у західних областях. Там температура повітря коливатиметься від +23 °C до +26 °C.

На решті території так само прогнозується мінлива хмарність, температура до +27 °C.

У Києві буде сонячно та сухо, температура до +26 °C.

22 серпня в Тернопільській, Полтавській, Київській і в Чернігівській областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.