Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Протягом дня 7-го вересня у більшості областей України прогнозують +15.. +20 градусів, на Закарпатті та на півдні до +23 градусів.
Заморозки на ґрунті ще затримаються, проте вже з середи стане інтенсивніше теплішати – і вночі, і вдень.
Антициклон Hermelinde блокуватиме будь-які опади, в Україні переважатиме суха сонячна погода.
У Києві вівторок, як власне і весь тиждень, буде із сухою малохмарною сонячно погодою. Найближчої ночі повітря прогріється лише до +3..+6 градусів, на околицях до заморозків на ґрунті, вдень прогнозують до +18 градусів.
За словами Діденко, зараз в Україні – перше “бабине літо“.
“Воно, зазвичай, триває з кінця серпня, від Пречистої, до орієнтовно 11 вересня. Антициклон, сухо, павутинка літає (в лісі, в парках літає, аж ого), слабкий вітер, зоряна ніч, сонячний день…” – додала вона.
- Цьогорічне літо в столиці встановило 14 температурних рекордів, більшість з них – десять – у червні.