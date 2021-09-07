У вівторок, 7 вересня, в Україні очікується суха й тепла погода.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Протягом дня 7-го вересня у більшості областей України прогнозують +15.. +20 градусів, на Закарпатті та на півдні до +23 градусів.

Заморозки на ґрунті ще затримаються, проте вже з середи стане інтенсивніше теплішати – і вночі, і вдень.

Антициклон Hermelinde блокуватиме будь-які опади, в Україні переважатиме суха сонячна погода.

У Києві вівторок, як власне і весь тиждень, буде із сухою малохмарною сонячно погодою. Найближчої ночі повітря прогріється лише до +3..+6 градусів, на околицях до заморозків на ґрунті, вдень прогнозують до +18 градусів.

За словами Діденко, зараз в Україні – перше “бабине літо“.

“Воно, зазвичай, триває з кінця серпня, від Пречистої, до орієнтовно 11 вересня. Антициклон, сухо, павутинка літає (в лісі, в парках літає, аж ого), слабкий вітер, зоряна ніч, сонячний день…” – додала вона.