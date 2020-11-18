В Україні попередили про ожеледицю в кількох областях на півночі та в центрі, а також на Одещині.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

До кінця доби 17 листопада, а також вночі й уранці 18 листопада в Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях очікується ожеледь і ожеледиця на дорогах. Через це оголошений перший жовтий рівень небезпеки.

Складні погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.