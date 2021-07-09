У п’ятницю, 9 липня, в Україні сьогодні очікується суха і спекотна погода.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

“Антициклон Cornelieke вже над Україною. А це означає, що у найближчі декілька днів по всій Україні синоптична ситуація буде стабільною та переважатиме суха і спекотна погода. Над східною та південно-східною частинами Європи на даний час практично відсутня хмарність, тобто переважає ясна погода і звісно ж, з високими температурами у приземному шарі атмосфери та незначною швидкістю вітру”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, у п’ятницю в Україні очікується суха та спекотна погода з температурою вночі 15-20°, вдень 28-33°; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 22-27°.

Вітер південно-східний, на Лівобережжі північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві також буде спостерігатися суха та спекотна погода з температурою вночі 15-20°, вдень 28-33°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.