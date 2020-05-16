Про це повідомляє повідомляє Укргідрометцентр.
Дощі очікуються лише на сході країни: у Харківській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.
Температура повітря на сході буде від 13 до 17 градусів тепла. На заході – від 14 до 18 градусів вище нуля, без опадів.
У центральних і північних областях – від 14 до 17 градусів зі знаком плюс, в південних – від 17 до 22 градусів вище нуля.
У Києві сьогодні очікується мінлива хмарність, температура повітря вдень складе +15 +17, а вночі +6 +8.
- Погода в Україні 14 травня в більшості областей очікувалася з опадами, місцями можливі грози.