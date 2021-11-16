Сьогодні,16 листопада, погода у північних, центральних та східних областях України буде холодною - від +1 °C до +5 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У решті областей температура повітря становитиме від +4 °C до+7 °C.

За даними синоптиків, на початку тижня погоду формуватиме поле підвищеного тиску UTA, тобто переважатиме погода без опадів та з низькими температурами.

На Київщині сьогодні без опадів. Вночі та вранці місцями по області туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі -3-6 °C, вдень 0-3 °C.

За словами синоптиків, наприкінці тижня синоптична ситуація зміниться: опади пройдуть майже по всій території країни.