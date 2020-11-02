Про це повідомляє пресслужба “Укргідрометцентру”.
У Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Київській, Полтавській областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Температура вночі +3+8, у Карпатах 0+3 тепла; вдень +8+14.
У середу та четвер у західних областях вдень будуть дощі. Температура вночі +1+7 тепла, вдень +6+11, у південних та східних областях до +15.
Вночі та вранці в Україні місцями тумани.
- Цьогорічне “бабине літо” у Києві розпочалося у четвер, 22 жовтня, і тривало до 25 жовтня.