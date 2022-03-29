Про це він заявив у відео, опублікованому Службою безпеки України.
За його словами, він би хотів воювати на боці України та залишитися тут жити разом із родиною.
“Якби в мене була можливість воювати за Україну, прийняти присягу, перевезти свою сім’ю і залишитися тут жити – я б із задоволенням це зробив”, – говорить 21-річний військовий.
Він здивований, що в полоні до нього ставляться набагато краще, і бачить у цьому контраст зі своєю батьківщиною.
Він розповів СБУ, що його підрозділ приїхав в Україну з іншого кінця РФ, а дорога тривала 4-5 днів.
“Коли перетнули кордон, побачили трупи, близько 50 одиниць розбитої техніки й тоді зрозуміли: ніяка це не “спецоперація”, а справжня війна. Хотіли розвернутися і поїхати звідти, але нам пригрозили розстрілом”, – зазначив полонений.
Однак йому вдалося “втекти”, коли 14 окупантів виїхали в бік РФ, але згодом потрапили у полон. Зараз з ними працюють слідчі та контррозвідники СБУ.
- Нагадаємо, що в “Укргазбанку” зазначають, що російському війську бракує мотивації, тому ухвалено рішення заплатити більше грошей, ніж їм пропонує РФ. Навіть більше посмертної виплати, на яку вона спромоглася. Головна умова — здатися в полон ЗСУ та віддати всю техніку та зброю.
- Також Україна провела перший повноцінний обмін військовополоненими з Росією. За його результатами десятеро українських захисників повернулися додому.
- Водночас у російській армії вирують хвилі бунтів. Президент РФ Володимир Путін не вірить у власну армію та вдається до репресій. Військових, які не бажають воювати з Україною — розстрілюють.
- Раніше російський військовий вирішив здатися у полон Збройним Силам України разом із танком. Він вирішив не повертатися до своєї частини, оскільки за це його обіцяли вбити.