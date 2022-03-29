Черговий військовий армії РФ, котрий потрапив у полон до наших захисників, стверджує, що в українському полоні краще, ніж у російському війську.

Про це він заявив у відео, опублікованому Службою безпеки України.

За його словами, він би хотів воювати на боці України та залишитися тут жити разом із родиною.

“Якби в мене була можливість воювати за Україну, прийняти присягу, перевезти свою сім’ю і залишитися тут жити – я б із задоволенням це зробив”, – говорить 21-річний військовий.

Він здивований, що в полоні до нього ставляться набагато краще, і бачить у цьому контраст зі своєю батьківщиною.

Він розповів СБУ, що його підрозділ приїхав в Україну з іншого кінця РФ, а дорога тривала 4-5 днів.

“Коли перетнули кордон, побачили трупи, близько 50 одиниць розбитої техніки й тоді зрозуміли: ніяка це не “спецоперація”, а справжня війна. Хотіли розвернутися і поїхати звідти, але нам пригрозили розстрілом”, – зазначив полонений.

Однак йому вдалося “втекти”, коли 14 окупантів виїхали в бік РФ, але згодом потрапили у полон. Зараз з ними працюють слідчі та контррозвідники СБУ.