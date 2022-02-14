Про це повідомляють #Букви з посиланням на Укргідрометцентр.
На заході України температура вдень коливатиметься від 4 до 8 градусів тепла. Вночі температура повітря буде від -3 до -5 градусів. У центрі України температура вдень коливатиметься від 3°C до 7°C вдень, і -3..-5°C вночі.
На півночі країни температура буде від 2 до 5 градусів вдень і -2..-6°C вночі. На сході країни удень температура коливатиметься від 2 до 5 градусів тепла, вночі – від -4°C до -8°C. На півдні – хмарно з проясненням, температура коливатиметься від 5 до 8 градусів тепла удень, а вночі – від -2 до -4 градусів морозу.
У Києві вдень температура коливатиметься до 4 до 6 градусів тепла, вночі – від -2 до -4°C.
По всій країні не буде значних опадів і хмарно з проясненнями, вітер – 5-10 м/с. Сніголавинна ситуація в Карпатах – помірна.
- Нагадаємо, 13 лютого 2022 року по всій території України вдень було хмарно з проясненнями, вночі можливі морози, вдень – ожеледиця та тумани.