14 лютого 2022 року по всій території Україні вдень буде хмарно з проясненнями, вдень – температура вище нуля; вночі можливі морози.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на Укргідрометцентр.

На заході України температура вдень коливатиметься від 4 до 8 градусів тепла. Вночі температура повітря буде від -3 до -5 градусів. У центрі України температура вдень коливатиметься від 3°C до 7°C вдень, і -3..-5°C вночі.

На півночі країни температура буде від 2 до 5 градусів вдень і -2..-6°C вночі. На сході країни удень температура коливатиметься від 2 до 5 градусів тепла, вночі – від -4°C до -8°C. На півдні – хмарно з проясненням, температура коливатиметься від 5 до 8 градусів тепла удень, а вночі – від -2 до -4 градусів морозу.

У Києві вдень температура коливатиметься до 4 до 6 градусів тепла, вночі – від -2 до -4°C.

По всій країні не буде значних опадів і хмарно з проясненнями, вітер – 5-10 м/с. Сніголавинна ситуація в Карпатах – помірна.