В Україну найближчими днями прийде потепління, однак подекуди ще триватимуть дощі з грозами.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

“Справжнє літо вже пудрить носика перед виходом із вагону…Вже завтра температура повітря в Україні досягне +20+24 градусів, у центральних областях та на Півдні подекуди до +26 градусів. На Сумщині та Харківщині буде трохи свіжіше, +17+22 градуси. Вітер віятиме з південного заходу, проте буде поривчастим, до сильного”, – написала синоптик.

Вона прогнозує, що завтра дощі з грозами найбільш ймовірні у північних областях України, у центрі, місцями на заході та на Харківщині.

У Києві в п’ятницю пройдуть дощі та грози. Вітер південно-західний, поривчастий. Найближчої ночі очікується +10+12 градусів, завтра вдень потеплішає до +22+24 градусів.

“Вже з 6-го червня тепло розкручуватиметься далі і нас чекають спекотні деньки. На Трійцю в Україні очікується +23+28 градусів, на Півдні та Сході місцями до +30 градусів! За попередніми прогнозами, наступний тиждень в Україні буде спекотним та переважно сухим. Проте в західних областях литимуть дощі та очікується нижча температура повітря”, – розповіла Діденко.