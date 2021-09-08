Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Погоду в Україні продовжує визначати потужний антициклон Hermelinde, який стаціонує над східною частиною Європи. По всій території країни температура повітря починає поступово підвищуватись, проте у східній її частині все ще залишатиметься низькою, з нічними заморозками.
Зокрема, у середу в Україні без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі прогнозується на рівні 4-9°, у східній частині 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3° вдень 18-23° тепла, в Карпатах 13-16°.
У Києві 8 вересня без опадів. Вітер південно-західний 3-8 м/с.
Температура по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°, вдень 17-19°.
- Цьогорічне літо в столиці встановило 14 температурних рекордів, більшість з них – десять – у червні.