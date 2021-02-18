Про це повідомляє Укргідрометцентр в Facebook.
Завтра без опадів, лише вночі у Криму та Приазов’ї сніг; на півдні та сході країни окремі пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі 20-25° морозу, вдень 7-12° морозу, у південних, південно-східних областях, на Закарпатті та місцями на Прикарпатті вночі 11-18° морозу, вдень від 5° морозу до 1° тепла.
В суботу на Правобережжі, в неділю у східних та північно-східних областях невеликий, в Карпатах помірний сніг, у західних областях з дощем. На решті території без опадів.
В Україні місцями туман; 20 лютого температура вночі 12-19° морозу, вдень від 4° морозу до 2° тепла, на заході країни вночі 3-10° морозу, вдень 0-5° тепла.
21 лютого в Україні подальше підвищення температури на 2-5°.
- 18 лютого, майже по всій Україні прогнозувалися морозна погода – від -2 °C до -12 °C. Лише у Закарпатській області та в Криму – від +3 °C до +5 °C.