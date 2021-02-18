З п'ятниці, 19 лютого, в Україні очікується потепління. У деяких регіонах температура повітря прогріється до +5 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр в Facebook.

Завтра без опадів, лише вночі у Криму та Приазов’ї сніг; на півдні та сході країни окремі пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі 20-25° морозу, вдень 7-12° морозу, у південних, південно-східних областях, на Закарпатті та місцями на Прикарпатті вночі 11-18° морозу, вдень від 5° морозу до 1° тепла.

В суботу на Правобережжі, в неділю у східних та північно-східних областях невеликий, в Карпатах помірний сніг, у західних областях з дощем. На решті території без опадів.

В Україні місцями туман; 20 лютого температура вночі 12-19° морозу, вдень від 4° морозу до 2° тепла, на заході країни вночі 3-10° морозу, вдень 0-5° тепла.

21 лютого в Україні подальше підвищення температури на 2-5°.