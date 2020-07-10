Covid-19 Україна

оновлено 10.07.2020 о 15:02

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Захід України на вихідних накриють грози, град та шквали

Протягом вихідних на заході України очікується погіршення погодних умов.

П’ятниця, 10 липня 2020, 14:41

Дождь

Иллюстративное фото/pixabay

Про це повідомляє ДСНС.

“11 липня у більшості західних областей вдень грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий)”, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що 12 липня значні грозові дощі, в Карпатах та на Закарпатті сильні дощі (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Водночас синоптик Наталка Діденко прогнозує, що завтра в усій Україні вдень очікується +28+33 градуси. За її словами, опадів не передбачається, окрім грозових дощів у західних областях.

“А ось справді комусь й буде холодно саме на Петра й Павла. Адже 12-го липня у західній частині України температура повітря у неділю знизиться до +14+20 градусів та ще й із сильними грозовими дощами. Також 12-го липня дощі з грозами пройдуть у другій половині дня на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, в Криму та Приазов`ї. На решті території буде сухо та спекотно, до +29+33 градусів”, – зазначила синоптик.

У Києві в суботу очікується сонце та спека, +30+32 градуси. У неділю в столиці в другій половині дня ймовірний дощ із грозою, +28+29 градусів.

Доденко додала, що вже в понеділок у Києві суттєво похолодає.

Теги: ДСНС, погода, прогноз погоди, синоптики

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