Протягом 28 лютого російські військові вбили трьох цивільних жителів Донецької області. Також чотири людини дістали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, двоє осіб загинули у Ласточкиному й одна особа у Великій Новосілці.

Загалом, з початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 391 та постраждали 3109 цивільних.

Ці дані — без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.

За інформацією Генштабу, на Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Не припиняє штурмувати місто Бахмут. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує атакувати позиції наших військ.