Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
За його словами, двоє осіб загинули у Ласточкиному й одна особа у Великій Новосілці.
Загалом, з початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 391 та постраждали 3109 цивільних.
Ці дані — без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
За інформацією Генштабу, на Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Не припиняє штурмувати місто Бахмут. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує атакувати позиції наших військ.
- У Росії немає ресурсів для “необмеженої” гонки ядерних озброєнь, заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал, коментуючи рішення президента Росії Володимира Путіна призупинити дію договору про ядерні озброєння.
- Директор з питань операцій Об’єднаного штабу генерал-лейтенант Дуглас Сімс повідомив Комітету з питань збройних сил Палати представників, що США та їхні союзники вже підготували понад 4000 українських армійців.