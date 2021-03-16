Через негоду, яка бушує в Україні вже другий тиждень, на дорогах Дніпра спостерігаються пробки, тягучки і затори.

Про це повідомляють #Букви.

На інтерактивній карті від Google можна відстежувати ситуацію на дорогах в режимі реального часу. Дані про пробки в Дніпрі передаються на карту щомиті, а оновлення відбувається автоматично.

Затори в Дніпрі – онлайн карта

При наведенні курсора на для відрізок шляху, що цікавий, з’явиться інформація про те, яка швидкість пересування транспорту на цій ділянці в даний момент. Також можна дізнатися приблизну довжину пробки, тягучки або затору.

Дороги позначені різними кольорами:

зелений колір означає, що проїзд вільний і пробок немає;

жовтий – дорога майже вільна;

червоний – тягучка;

темно-червоний – пробка.

Крім того, попереджувальні знаки показують, в якому місці Дніпра дороги перекриті поліцією.

Карта показує ситуацію на дорогах за такими напрямками, як Центральний міст, вулиця Набережна Перемоги, вулиця Набережна Заводська, вулиця Січеславська Набережна (набережна ім. В.І. Леніна), вулиця Старосамарська Набережна (Набережна Чудновського), проспект Мануйлівська (Воронцова проспект), Самарський узвіз, вулиця Воскресенська (вулиця Леніна), проспект Дмитра Яворницького (Карла Маркса проспект), вулиця Старокозацький (вулиця Комсомольська), вулиця Глинки, вулиця Мечникова, проспект Пушкіна, проспект Олександра Поля (проспект Кірова), вулиця Короленка, проспект Богдана Хмельницького ( вулиця Героїв Сталінграда), вулиця Шевченка, вулиця Михайла Коцюбинського, спуск Крутогорний (вулиця Рогальова), вулиця Космічна, вулиця Святослава Хороброго (вулиця Чкалова), вулиця Криворізька, вулиця Михайла Грушевського (вулиця Карла Лібкнехта), вулиця Січових Стрільців, площа Соборна (Жовтнева площа), вулиця 6-ї Стрілецької Дивізії, проспект Гагаріна, проспект Слобожанський (ім. газети “Правда”), вулиця Каруни, Амурський міст, вулиця Курчатова, площа Вокзальна, вулиця Пастера, проспект Івана Мазепи (проспект Петровського), Криворізьке шосе, вулиця Київська, вулиця Макарова, Енергетична вулиця, вулиця Любарського (вулиця Білостоцького), вулиця Молодогвардійська, Полтавське шосе, Донецьке шосе, Самарський міст , вулиця Святогірська, вулиця Академіка Корольова, Запорізьке шосе, вулиця Макарова, вулиця Робоча, проспект Металургів, вулиця Орловська, вулиця Давидова, проспект Сергія Нігоян Сергій Гагікович, проспект Свободи, вулиця Велика Дієвського (вулиця Братів Трофімових), Кайдацький міст, вулиця Романовського, вулиця Гайова , площа Шевченка, площа Успенська (площа Дем’яна Бєдного), Південний міст, Троїцька площа (Червона площа), площа Героїв Майдану (площа Леніна), площа Старомостовая (площа Миколи Островського), вулиця Кайдацький шлях.

Також за допомогою карти можна дізнатися, чи є пробки на автомобільній дорозі регіонального значення Р-52, Дніпро – Кобеляки – Решетилівка; автомобільному шляху територіального значення дорога Т 0404 Дніпро – Обухівка, Т 0405 Дніпро – Степове – Хутірське, Т 0421 Дніпро – Новомиколаївка, Т 0410 Дніпро – Слобожанське – Підгородне – Магдалинівка – Котовка, Т 0401 Дніпро – Васильківка – Покровське – Гуляйполе – Пологи – Токмак – Молочанськ – Мелітополь; відрізку європейського маршруту автодороги E50 Дніпро – Донецьк, Дніпро – Кропивницький (Кіровоград); відрізку автомобільного шляху національного значення Н 08 Бориспіль – Дніпро – Кременчук – Запоріжжя – Маріуполь і відрізку європейського маршруту траси E105 Дніпро – Харків.

Крім того, карта пробок Дніпра показує загальну ситуацію на шляху в селища: Авіаторське, Аули, Дніпрове, Іларіонове, Карнаухівка, Курилівка, Миколаївка, Новомиколаївка, Обухівка, Сад, Слобожанське та інші міста-супутники Дніпровського району (Дніпропетровської області): Кам’янське, Новомосковськ Підгородне, Верхньодніпровськ, Верхівцеве.