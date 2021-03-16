Через негоду, яка бушує в Україні вже другий тиждень, на дорогах Одеси спостерігаються пробки, тягучки і затори.

Про це повідомляють #Букви.

На інтерактивній карті від Google можна відстежувати ситуацію на дорогах в режимі реального часу. Дані про пробки Одеси передаються на карту щомиті, а оновлення відбувається автоматично.

Затори Одеса – онлайн карта

При наведенні курсора на для відрізок шляху, що цікавий, з’явиться інформація про те, яка швидкість пересування транспорту на цій ділянці в даний момент. Також можна дізнатися приблизну довжину пробки, тягучки або затору.

Дороги позначені різними кольорами:

зелений колір означає, що проїзд вільний і пробок немає;

жовтий – дорога майже вільна;

червоний – тягучка;

темно-червоний – пробка.

Крім того, попереджувальні знаки показують, в якому місці Одеси дороги перекриті поліцією.

На карті можна відстежити обстановку на наступних маршрутах: Миколаївська дорога, проспект Маршала Жукова, вулиця Космонавта Комарова, Люстдорфська дорога, Пересипський міст (район Пересип), Привокзальна площа, вулиця Старопортофранківська, площа Незалежності, площа Таїрова, площа Бориса Дерев’янка, Фонтанська дорога, вулиця Академіка Вільямса, вулиця Академіка Корольова, вулиця Успенська, вулиця Рішельєвська, вулиця Тираспольська, Французький бульвар, проспект Шевченка, вулиця Середньофонтанська, провулок Топольського, вулиця Єлісаветинська (вулиця Щепкіна), вулиця Мала Арнаутська, вулиця Буніна, вулиця Троїцька, вулиця Жуковського, вулиця Єврейська, вулиця Грецька, вулиця Торгова, вулиця Велика Арнаутська, вулиця Балківська, вулиця Краснослободская, Ольгиевский спуск, Південна дорога, провулок Векслера, вулиця Бугаївська, вулиця Дальницька, Мельницька вулиця, вулиця Степова, вулиця Прохорівська, вулиця Разумовська, вулиця Гагаріна, вулиця Сегедська, вулиця Черняховського, вулиця Маршала Говорова, вулиця Михайла ла Грушевського, вулиця Академічна, площа 10-го Квітня, вулиця Хімічна, вулиця Семінарська, Дніпропетровська дорога, вулиця Генерала Бочарова, вулиця Святослава Ріхтера, вулиця Академіка Філатова, вулиця Канатна, вулиця Приморська, вулиця Пушкінська, вулиця Преображенська, Польський спуск, вулиця Інглезі (вулиця 25-ї Чапаєвської Дивізії), вулиця Космонавтів, вулиця Генерала Петрова, вулиця Архітекторська, вулиця Катерининська, проспект Добровольського, вулиця Академіка Заболотного, Митна площа, вулиця Богдана Хмельницького, вулиця М’ясоєдовська, проспект Академіка Глушка, вулиця Отамана Головатого, вулиця Чорноморського Козацтва , Тираспольське шосе, вулиця Ангарська, одеська Об’їзна дорога, Київське шосе.

Також можна подивитися ситуацію на автомобільному шляху територіального значення Т 1641, Т +1647 з Одеси в Кароліно-Бугаз – Затока; регіональній автодорозі Р-70 Одеса – Білгород-Дністровський і міжнародній трасі M-27 Одеса – Чорноморськ (Іллічівськ).

Крім того, карта пробок Одеси показує картину на шляху до селищ: Овідіополь, Великодолинське, Таїрове, Авангард, Олександрівка, Хлібодарське, Чорноморське, Доброслав, Нові Білярі та інші міста-супутники Одессской області: Чорноморськ (Іллічівськ), Південне (Південний), Теплодар, Біляївка, Роздільна.