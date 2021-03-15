Від сьогодні починається великий православний піст, що триватиме до Великодня. Втім, навіть, якщо ви не віруючий, весна - чудовий час переглянути свій раціон і розвантажити шлунок. #Букви ж вам пропонують варіанти страв до пісного столу.

Бліц-смузі з полуницею, бананом і ківі

Складові

4 ківі – 2 нарізаних тонкими скибочками, 2 крупно

200 г полуниці, розрізаної навпіл

2 банани – розрізані навпіл і кілька шматочків для прикраси

40 г капусти броколі

80 г вівсяної каші

2 чайні ложки меду

100 мл вівсяного і конопляного молока

Покладіть в стакан тонкі скибочки ківі, притиснувши їх до боків. Цей крок не є обов’язковим, але він зробить напій красивішим.

Помістіть полуницю, половину банана, половину вівсянки і половину вівсяного молока в блендер з невеликою жменею колотого льоду і збивайте до однорідної маси. Вилийте цю суміш в нижню половину склянки.

В чистий блендер помістіть ківі, капусту, мед, половину банана, половину вівса і половину вівсяного молока в блендер з невеликою жменею колотого льоду і збивайте до однорідної маси. Вилийте це в полуничну суміш.

Прикрасьте шматочками полуниці, банана і ківі. Сніданок готовий!

Полента “Французькі тости” з яблуками

Інгредієнти

Полента (кукурудзяна крупа) 200 г

50 г цукрової пудри

1 апельсин, цедра

2 яблука

200 мл яблучного соку

½ ч.л меленої кориці

¼ ч.л змішаних спецій

½ столової ложки світло-коричневого цукру

1 столова ложка рослинної олії

100 г знежиреного грецького йогурту для сервірування

Приготуйте поленту. Для цього в каструлю з водою додайте ложку оливкової олії та всипте крупу, варіть кашу, періодично помішуючи, до повного загустіння. Додайте цукрову пудру і цедру апельсина.

Вилийте кашу на деко і розрівняйте тильною стороною ложки. Дайте охолонути. Потім покладіть в холодильник не менше ніж на 4 години або залиште на ніч, якщо можете.

Коли полента застигне, розріжте кожне яблуко на 8 шматочків, видаливши серцевину. Перекладіть в невелику каструлю з яблучним соком, корицею, змішаними спеціями й коричневим цукром. Доведіть до кипіння і тушкуйте 4-5 хвилин, поки яблука не стануть м’якими, але збережуть форму.

Зніміть зі сковороди шумівкою, потім кип’ятіть соус на середньому вогні протягом 10-12 хвилин, поки він не загусне і не стане сиропом.

Тим часом поленту розріжте на 6 квадратів. Нагрійте велику сковороду з антипригарним покриттям. Додавайте скибочки поленти партіями і готуйте по 2-3 хвилини з кожного боку до золотистого кольору.

Обсмажені тости з поленти намажте йогуртом, викладіть зверху яблука і полийте сиропом.

Авокадо на грилі з хумусом

Інгредієнти

400г консервованого нуту

¼ ч. ложки копченої паприки

¼ ч. ложки меленого кмину

¼ ч. ложки меленого коріандру

1/8 ч. ложки кайєнського перцю

3½ ложки оливкової олії

4 ст. ложки тахіні

½ лимон

1 середній зубчик часнику, подрібнений

½ ст. ложки пасти харіси, плюс 1 ч. ложка для гарніру

100 г натурального йогурту в грецькому стилі

4 стиглих авокадо

2 ст. ложки подрібненого листя коріандру для прикраси

Розігрійте духовку до 200 градусів. Злийте та промийте банку нуту та відкладіть половину вмісту. Висушіть другу половину і залийте копченою паприкою, кмином, коріандром, кайенським перцем та ½ ложки оливкової олії. Приправте і викладіть на деко для запікання. Смажте 30 хвилин, перевертаючи, до хрусткої скоринки.

Тим часом помістіть решту нуту в кухонний комбайн з 2 ст. ложками оливкової олії, 2 ст. ложками тахіні, лимонним соком, часником і приправою. Змішайте і додайте трішки води, якщо вона здається вам занадто густою. Перекладіть в миску і перемішайте з пастою харіси.

З’єднайте йогурт з рештою тахіні. Додайте трохи приправи і відкладіть.

Авокадо розріжте навпіл і видаліть кісточки. Протріть сторону м’якоті 1 столовою ложкою оливкової олії, а потім покладіть їх на гаряче барбекю або сковорідку на 4-5 хвилин, поки на ньому не залишаться темно-золотисті відбитки. Перекладіть на сервірувальну тарілку і наповніть їх хумусом, а потім зверху смаженим нутом. Вилийте залишок харріси як гарнір, а потім посипте коріандром. Подавайте з йогуртом та тахіні.

Салат з гречки, овочів і горіхів

Інгредієнти:

1 стакан гречки,

300 г броколі,

1 огірок,

1 болгарський перець,

1 цибулина (червона),

10-15 великих оливок,

50 горіхів (волоських або кеш’ю),

кріп (невеликий пучок),

лимон,

оливкова олія (пару ложок),

сіль, перець за смаком.

Гречку зваріть як на кашу, але не сильно розварюйтея. Дайте охолонути пів години.

Закип’ятіть воду і киньте в неї на пару хвилин брокколі або приготуйте в пароварці.

Горіхи подрібніть і обсмажте на сковороді протягом 5 хвилин.

Наріжте огірок, перець, цибулю, оливки. Подрібніть зелень. Викладіть все в салатник, додайте брокколі і гречку. Змішайте всі інгредієнти у великій мисці разом з гречкою.

Вичавіть сік з лимона і змішайте з оцтом, маслом, сіллю і перцем. Полийте салат соусом і перемішайте.

Глазурована морква з апельсином і чебрецем

Інгредієнти

1,5 кг моркви, очищеної та нарізаної по діагоналі

цедра і сік 1 великого апельсина

25 г цукрової пудри

50 г вершкового масла

6 гілочок лимонного чебрецю

Викладіть моркву у велику каструлю з киплячою підсоленою водою і варіть майже до готовності.

Змішайте в мисці цедру апельсина і сік, цукор і масло з деякими приправами.

Злийте воду з моркви та поверніть її до каструлі. Додайте апельсинове масло до моркви разом з лимонним чебрецем. Перемішайте, готуйте на слабкому вогні, поки морква не стане глазурованою і не прогріється.

Салат з броколі

Інгредієнти:

броколі (300 г),

капуста червонокачанна (1 качан),

цибуля зелена (пучок),

півсклянки родзинок,

жменя мигдалю,

бальзамічний оцет,

оливкова олія,

лимон,

діжонська гірчиця,

ложка цукру.

Розділіть брокколі на суцвіття. Закип’ятіть воду і киньте туди на 3 хвилини броколі. Потім витягніть і покладіть в салатник з льодом, щоб не втратила колір.

Родзинки запарте в окропі. Дрібно наріжте червонокачанну капусту.

Подрібніть мигдаль і карамелізуйте на сковороді – розтопіть на ній ложку цукру і обсмажуйте в ньому мигдаль протягом 5 хвилин.

Викладіть у великій салатник броколі, нарізану капусту і зелену цибулю, додайте родзинки та мигдаль.

Змішайте діжонську гірчицю, бальзамічний оцет і оливкове масло.

Полийте соусом салат і перемішайте.

Пиріг зі смаженої картоплі і пастернаку

Складові

1 кг картоплі

400 г пастернаку, розрізаного навпіл

4 зубчики часнику без шкіри

1/2 упаковки суміші для смаження з травами плюс додаткова порція для подачі

2 1/2 столові ложки оливкової олії

1 столова ложка лимонного соку

1 столова ложка свіжої петрушки, дрібно нарізаної

Нагрійте духовку до 200 ° C. Варіть картоплю в каструлі з киплячою водою протягом 15 хвилин. Додайте пастернак на півдорозі, поки він не стане м’яким. Злийте воду з овочів і викладіть на велике деко.

Щоб картопля вийшла хрусткою, акуратно натисніть на картоплю виделкою, щоб вона злегка приплюснулась, але залишалася цілою. Додайте до картоплі і пастернаку цілі зубчики часнику і зелень для смаження. Додайте 1,5 столової ложки оливкової олії, добре приправте і запікайте 30 хвилин до хрусткої скоринки.

Вистеліть форму для випічки 18 см папером для випічки. Вичавіть зубчики часнику зі шкірки і змішайте їх з овочами. Викладіть овочі в форму і притисніть, щоб вони були щільно упаковані, як торт. Полийте 1/2 столової ложки масла і запікайте в духовці 30 хвилин.

Тим часом змішайте часник, масло, що залишилося, ½ столової ложки холодної води і лимонний сік, потім додайте петрушку, щоб вийшла заправка. Обережно дістаньте пиріг з форми і подавайте.

Пісний борщ із “вушками” та буряковим квасом

Інгредієнти

1/4 кореня селери

1 цибулина

1 морквина

1 буряк

2 лаврових листи

3 горошини духмяного перцю

2–3 зубчики часнику

2 л води

1/2 капустини білокачанної

3–4 картоплини

3–4 ст. л. олії

1/2 червоного солодкого перцю

1 склянка томатного соку

Сіль, перець

Для бурякового квасу:

0,5 кг буряка

200 г цукру

Для тіста на “вушка”

150 г борошна

75 г води

1 ст. л. олії

дрібка солі

Буряковий квас приготуйте заздалегідь. Для цього 0,5 кг очищених буряків наріжте невеликими кубиками і киньте в банку (2/3 об’єму). Додайте 200 г цукру і залийте охолодженою кип’яченою водою так, щоб вона покрила буряк на 3-5 сантиметрів. Накрийте марлею, складеною в 4 шари й залиште в теплі на три-чотири дні.

Підготуйте тісто для “вушок”. У борошно додайте воду, дрібку солі та 1 ст. л. олії. Замісіть еластичне тісто, що не липне до рук. Залиште його відпочити під рушником або в холодильнику, обгорнувши харчовою плівкою, на 20 хвилин.

Картоплю наріжте середнім кубиком та додайте до бульйону. Варіть протягом 10 хвилин.

Капусту дрібно нашинкуйте і відправте в киплячий борщ.

Червоний солодкий перець трішки підсмажте на пательні, додайте попередньо очищений та натертий на дрібній терці буряк, влийте томатний сік. Тушкуйте все до консистенції густого пюре та перекладіть у каструлю з борщем.

З тіста сформуйте вушка невеличкого розміру та покладіть до каструлі з киплячим борщем.

Після того як вушка спливуть, влийте буряковий квас і доведіть до смаку сіллю та перцем.

Пряний суп з морквою

Інгредієнти

1 столова ложка оливкової олії

1 дрібно нарізана цибулина

1 дрібка меленого кмину

1 дрібка подрібненого перцю чилі

1 ¼ літра овочевого або курячого бульйону

500 г очищеної та крупно нарізаної моркви

1 столова ложка дрібно нарізаного свіжого листя коріандру плюс кілька гілочок для прикраси

20 г овочевих чіпсів, для прикраси

Нагрійте оливкову олію у великій сковороді, додайте цибулю і смажте 3-5 хвилин, поки вона не стане м’якою.

Додайте кмин і подрібнений перець чилі й смажте, помішуючи, ще 1 хвилину. Перелийте в каструлю, додайте бульйон і моркву, доведіть до кипіння і тушкуйте близько 15 хвилин, поки морква не стане м’якою.

Перекладіть суп в блендер і збивайте до однорідної маси. Перемішайте нарізаний коріандр, потім розлийте суп в сервірувальні тарілки. Приправте свіжозмеленим чорним перцем і прикрасьте додатковим листям коріандру та овочевими чипсами.

Запечені яблука з ожиною

Інгредієнти

6 яблук

6 столових ложок нарізаної кураги

6 столових ложок подрібненого фундука

цедра 1 великого лимона

4 столові ложки цукру

3 столові ложки яблучного соку

225 г ожини

Розігрійте духовку до 200 ° C.

У яблуках виріжте серцевину або за допомогою невеликого гострого ножа зробіть гарний широкий отвір в середині кожного яблука. Викладіть яблука в неглибоку форму для запікання.

Змішайте курагу, горіхи, більшу частину цедри лимона і цукор. Залийте сумішшю кожне яблуко, а те, що залишилося, висипте у блюдо. Полийте яблучним соком і запікайте 20 хвилин.

Посипте яблука ожиною і рештою цедри лимона. Випікайте ще 15-20 хвилин або до готовності.

Подавайте яблука із рештою кураги і горіхів.

Рецепти з Sainsbury’s magazine