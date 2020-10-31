Марокканський суп з куркою і кус-кусом
Ігредіенти
Курка – 500 г
Кускус – 150 г
Селера коренева – 100 г
Морква – 100 г
Цибуля – 100 г
Аджика – 1 ч.л.
Цукор – 1 ст.л.
Лимон – 1 ст.л.
Кумин – 0,5 ч.л.
Паприка мелена – 0,5 ч.л.
2-3 помідори або томатне пюре (100 г)
Оливкова олія – 2 ст.л.
Кориця – 1 паличка
М’ята – 20 г
Петрушка – 20 г
Сіль і перець – за смаком
М’ясо курки нарізаємо невеликими шматками і обсмажуємо з усіх боків в 1 ст.л. оливкової олії на сильному вогні до рум’яної скоринки. 5-7 хвилин.
Поки смажиться курка, наріжемо овощі. Моркву і кореневу селеру натираємо на середній тертці, цибулю ріжемо дрібними кубиками.
Дістаємо готову курку зі сковороди, додаємо ще ложку олії і обсмажуємо нарізані овочі. Додаємо до овочів кумин, аджику, паприку.
Складаємо курку в каструлю і заливаємо 1,5 літрами води. Солимо до смаку. І залишаємо варитися на 30 хвилин.
Потім дістаємо курку з бульйону, і додаємо в нього томатне пюре або дрібно нарізані томати, цукор і паличку кориці. Варимо. Паличку кориці можна вийняти через 5 хвилин.
Доводимо бульйон до кипіння. Додаємо кускус, помішуючи бульйон ложкою. Готуємо суп ще 10 хвилин, поки кус-кус насититься і стане м’яким. Повертаємо назад м’ясо курки в суп.
Нарізаємо зелень і додаємо її в суп. Знімаємо суп з вогню і даємо йому настоятися хвилин 10-15.Перед подачею поливаємо ложкою лимонного соку.
Салат з куркою, кабачком і авокадо
Інгредієнти
150 г грецького йогурту
28 г базиліка
460 г курячої грудки
240 г кіноа
2 столові ложки оливкової олії
2 кабачка
1 столова ложка оливкової олії
1 лимон
1 авокадо
50 г мигдалю
Покладіть йогурт в кухонний комбайн з половиною порції базиліка. Збийте до однорідної маси і приправте перцем.
Курячі грукі наріжте невеликими шматочками. Викладіть курячі грудки в неглибоку ємність і додайте йогурт з базиліком. Перемішайте і залиште маринуватися в холодильнику на 30 хвилин.
Приготуйте кіноа відповідно до інструкцій на упаковці. Дайте охолонути.
Наріжте кабачки уздовж тонкими слайсами. Нагрійте 1 столову ложку оливкової олії в сковороді для гриля. Обсмажте скибочки кабачків на грилі по кілька хвилин з кожного боку і дайте їм теж охолонути.
Додайте оливкову олію у велику сковороду і обсмажте курячі шматочки протягом 8-10 хвилин або до золотистого кольору. Залиште охолонути.
Змішайте масло з цедрою одного лимона і соком і приправте за смаком. Перемішайте заправку з кіноа, авокадо, смаженими кабачками і рештою базиліку. Розділіть на 4 порції. Зверху викладіть курку і мигдаль.
Курка за середземноморським рецептом
Інгредієнти
Курячі ніжки 1 кг
1 зубчик часнику
1 чайна ложка змішаних сушених трав
1 столова ложка масла
800 г картоплі
3 перцю
45 г чорних оливок без кісточок
сіль, перець
Розігрійте духовку до 180ºC. Помістіть курку у велику форму для запікання. Посипте подрібненим часником і змішаними травами. Збризніть половиною олії і перемішайте.
Картоплю очистіть і наріжте на 4 частини. Викладіть нарізану картоплю в іншу велику форму для запікання. Збризніть олією, приправте і перемішайте. Помістіть дві форми для запікання в духовку, поклавши курку над картоплею, і запікайте протягом 30 хвилин, періодично перевертаючи.
Тим часом обсмажте перець протягом 5 хвилин на великій сковороді на середньому або сильному вогні, злийте зайву воду.
Викладіть смажений перець в піддон з картоплею і додайте оливки. Перекладіть курку в форму для картоплі і перемішайте. Поверніться в духовку ще на 15 хвилин, поки курка не стане золотистою і не просмажиться. Перекласти в посуд і подавайте.
Курка з чорізо і солодкою картоплею
Інгредієнти
125 г ковбаси чорізо або іншої гострої
330 г курячих грудок
½ столової ложки рослинної олії
1 цибулина
300 г мускатною гарбуза
300 г солодкої картоплі
1 ч.л. копченої паприки
2 помідори
200 г молодого шпинату
4 яйця
15 г петрушки
Курячі грудки і ковбасу наріжте шматочками, картоплю і гарбуз кубиками, цибулю – дрібними кубиками.
Нагрійте широку сковороду з високими стінками, яка може поміститись у духовку і має кришку.
Обсмажте шматочки чорізо на сковороді протягом 3-4 хвилин, потім перекладіть шумівкою в миску.
Додайте шматочки курки в сковороду і готуйте 4-5 хвилин, поки не з’явиться золотава скоринка. Зніміть зі сковороди і відкладіть.
Розігрійте олію в сковороді, потім додайте цибулю і обсмажте до прозорості. Перекладіть в тарілку. Додайте на сковороду гарбуз, солодку картоплю, поперчіть і готуйте 10-12 хвилин, додаючи трохи води, якщо сковорода починає підсихати. Готуйте з закритою кришкою, регулярно помішуючи, поки не стануть м’якими і злегка золотавими. Додайте шматочки курки і чорізо, потім викладіть зверху помідори і готуйте без кришки в духовці протягом 12-15 хвилин при 180 ° C., поки помідори не почнуть розм’якшуватися.
Тим часом у великій каструлі з невеликою кількістю води підв’яльте шпинат і процідіть через сито.
Закип’ятіть каструлю води. Розбийте яйце в формочку. Зробіть вир в каструлі з киплячою водою, помішуючи шумівкою. Обережно додайте яйце в воду і варіть 3 хвилини, потім вийміть шумівкою і залиште яйце-пашот стікати на кухонному папері. Повторіть те ж саме з рештою яєць.
Коли курка з овочами будуть готові, викладіть їх на тарілку, прикрасивши зверху шпинатом і яйцями, посипте петрушкою.
Пиріг з куркою каррі
Інгредієнти
30 г вершкового масла
1 цибулина
1 столова ложка каррі-порошку
460 г курячої грудки
40 г борошна
400 мл молока
300 г брокколі
1 ст.ложка оливкової чи рапсової олії
2 листи готового тіста філо
270 г консервованої квасолі і моркви
Грудки вимийте і наріжте скибочками.
Цибулю дрібно наріжте і на великій сковороді обсмажте до м’якості. Додайте порошок каррі і готуйте ще хвилину. Додайте курку і готуйте 5 хвилин, поки вона не стане золотистою.
Вмішайте борошно і готуйте ще 2 хвилини, потім зніміть з вогню і поступово додайте молоко. Поверніться на вогонь, постійно помішуючи, і готуйте до загустіння. Слідкуйте, щоб не було грудок.
Коли соус закипить, зменшіть вогонь і тушкуйте 5 хвилин. Додайте брокколі, квасолю і моркву, приправте свіжомеленим чорним перцем і перекладіть у форму для пирога об’ємом 1,5 л.
Нанесіть трохи олії на листи тіста філо. Обережно розкладіть листи по курячій суміші, злегка стискаючи. Зверху змастіть маслом і запікайте 20 хвилин до золотистого кольору і хрусткої скоринки.
Рецепти з Sainsbury’s magazine