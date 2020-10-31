Любіть ніжне куряче м'ясо, але відварна куряча грудка і смажені стегенця вже набридли. Тоді пропонуємо приготувати 5 незвичайних і не складних страв з куркою.

Марокканський суп з куркою і кус-кусом





Ігредіенти

Курка – 500 г

Кускус – 150 г

Селера коренева – 100 г

Морква – 100 г

Цибуля – 100 г

Аджика – 1 ч.л.

Цукор – 1 ст.л.

Лимон – 1 ст.л.

Кумин – 0,5 ч.л.

Паприка мелена – 0,5 ч.л.

2-3 помідори або томатне пюре (100 г)

Оливкова олія – ​​2 ст.л.

Кориця – 1 паличка

М’ята – 20 г

Петрушка – 20 г

Сіль і перець – за смаком

М’ясо курки нарізаємо невеликими шматками і обсмажуємо з усіх боків в 1 ст.л. оливкової олії на сильному вогні до рум’яної скоринки. 5-7 хвилин.

Поки смажиться курка, наріжемо овощі. Моркву і кореневу селеру натираємо на середній тертці, цибулю ріжемо дрібними кубиками.

Дістаємо готову курку зі сковороди, додаємо ще ложку олії і обсмажуємо нарізані овочі. Додаємо до овочів кумин, аджику, паприку.

Складаємо курку в каструлю і заливаємо 1,5 літрами води. Солимо до смаку. І залишаємо варитися на 30 хвилин.

Потім дістаємо курку з бульйону, і додаємо в нього томатне пюре або дрібно нарізані томати, цукор і паличку кориці. Варимо. Паличку кориці можна вийняти через 5 хвилин.

Доводимо бульйон до кипіння. Додаємо кускус, помішуючи бульйон ложкою. Готуємо суп ще 10 хвилин, поки кус-кус насититься і стане м’яким. Повертаємо назад м’ясо курки в суп.

Нарізаємо зелень і додаємо її в суп. Знімаємо суп з вогню і даємо йому настоятися хвилин 10-15.Перед подачею поливаємо ложкою лимонного соку.

Салат з куркою, кабачком і авокадо

Інгредієнти

150 г грецького йогурту

28 г базиліка

460 г курячої грудки

240 г кіноа

2 столові ложки оливкової олії

2 кабачка

1 столова ложка оливкової олії

1 лимон

1 авокадо

50 г мигдалю

Покладіть йогурт в кухонний комбайн з половиною порції базиліка. Збийте до однорідної маси і приправте перцем.

Курячі грукі наріжте невеликими шматочками. Викладіть курячі грудки в неглибоку ємність і додайте йогурт з базиліком. Перемішайте і залиште маринуватися в холодильнику на 30 хвилин.

Приготуйте кіноа відповідно до інструкцій на упаковці. Дайте охолонути.

Наріжте кабачки уздовж тонкими слайсами. Нагрійте 1 столову ложку оливкової олії в сковороді для гриля. Обсмажте скибочки кабачків на грилі по кілька хвилин з кожного боку і дайте їм теж охолонути.

Додайте оливкову олію у велику сковороду і обсмажте курячі шматочки протягом 8-10 хвилин або до золотистого кольору. Залиште охолонути.

Змішайте масло з цедрою одного лимона і соком і приправте за смаком. Перемішайте заправку з кіноа, авокадо, смаженими кабачками і рештою базиліку. Розділіть на 4 порції. Зверху викладіть курку і мигдаль.

Курка за середземноморським рецептом

Інгредієнти

Курячі ніжки 1 кг

1 зубчик часнику

1 чайна ложка змішаних сушених трав

1 столова ложка масла

800 г картоплі

3 перцю

45 г чорних оливок без кісточок

сіль, перець

Розігрійте духовку до 180ºC. Помістіть курку у велику форму для запікання. Посипте подрібненим часником і змішаними травами. Збризніть половиною олії і перемішайте.

Картоплю очистіть і наріжте на 4 частини. Викладіть нарізану картоплю в іншу велику форму для запікання. Збризніть олією, приправте і перемішайте. Помістіть дві форми для запікання в духовку, поклавши курку над картоплею, і запікайте протягом 30 хвилин, періодично перевертаючи.

Тим часом обсмажте перець протягом 5 хвилин на великій сковороді на середньому або сильному вогні, злийте зайву воду.

Викладіть смажений перець в піддон з картоплею і додайте оливки. Перекладіть курку в форму для картоплі і перемішайте. Поверніться в духовку ще на 15 хвилин, поки курка не стане золотистою і не просмажиться. Перекласти в посуд і подавайте.

Курка з чорізо і солодкою картоплею

Інгредієнти

125 г ковбаси чорізо або іншої гострої

330 г курячих грудок

½ столової ложки рослинної олії

1 цибулина

300 г мускатною гарбуза

300 г солодкої картоплі

1 ч.л. копченої паприки

2 помідори

200 г молодого шпинату

4 яйця

15 г петрушки

Курячі грудки і ковбасу наріжте шматочками, картоплю і гарбуз кубиками, цибулю – дрібними кубиками.

Нагрійте широку сковороду з високими стінками, яка може поміститись у духовку і має кришку.

Обсмажте шматочки чорізо на сковороді протягом 3-4 хвилин, потім перекладіть шумівкою в миску.

Додайте шматочки курки в сковороду і готуйте 4-5 хвилин, поки не з’явиться золотава скоринка. Зніміть зі сковороди і відкладіть.

Розігрійте олію в сковороді, потім додайте цибулю і обсмажте до прозорості. Перекладіть в тарілку. Додайте на сковороду гарбуз, солодку картоплю, поперчіть і готуйте 10-12 хвилин, додаючи трохи води, якщо сковорода починає підсихати. Готуйте з закритою кришкою, регулярно помішуючи, поки не стануть м’якими і злегка золотавими. Додайте шматочки курки і чорізо, потім викладіть зверху помідори і готуйте без кришки в духовці протягом 12-15 хвилин при 180 ° C., поки помідори не почнуть розм’якшуватися.

Тим часом у великій каструлі з невеликою кількістю води підв’яльте шпинат і процідіть через сито.

Закип’ятіть каструлю води. Розбийте яйце в формочку. Зробіть вир в каструлі з киплячою водою, помішуючи шумівкою. Обережно додайте яйце в воду і варіть 3 хвилини, потім вийміть шумівкою і залиште яйце-пашот стікати на кухонному папері. Повторіть те ж саме з рештою яєць.

Коли курка з овочами будуть готові, викладіть їх на тарілку, прикрасивши зверху шпинатом і яйцями, посипте петрушкою.

Пиріг з куркою каррі

Інгредієнти

30 г вершкового масла

1 цибулина

1 столова ложка каррі-порошку

460 г курячої грудки

40 г борошна

400 мл молока

300 г брокколі

1 ст.ложка оливкової чи рапсової олії

2 листи готового тіста філо

270 г консервованої квасолі і моркви

Грудки вимийте і наріжте скибочками.

Цибулю дрібно наріжте і на великій сковороді обсмажте до м’якості. Додайте порошок каррі і готуйте ще хвилину. Додайте курку і готуйте 5 хвилин, поки вона не стане золотистою.

Вмішайте борошно і готуйте ще 2 хвилини, потім зніміть з вогню і поступово додайте молоко. Поверніться на вогонь, постійно помішуючи, і готуйте до загустіння. Слідкуйте, щоб не було грудок.

Коли соус закипить, зменшіть вогонь і тушкуйте 5 хвилин. Додайте брокколі, квасолю і моркву, приправте свіжомеленим чорним перцем і перекладіть у форму для пирога об’ємом 1,5 л.

Нанесіть трохи олії на листи тіста філо. Обережно розкладіть листи по курячій суміші, злегка стискаючи. Зверху змастіть маслом і запікайте 20 хвилин до золотистого кольору і хрусткої скоринки.

Рецепти з Sainsbury’s magazine