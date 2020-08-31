А де це можна зібрати максимально швидко і корисно? Звичайно ж в салатах. То ж, якщо ви ще не їли курку з кавуном в одній страві, поспішайте спробувати.
Салат з кавуном, фенхелем і куркою
Інгредієнти
2 курячі грудки
½ столової ложки оливкової олії
1 цибулина фенхеля, дрібно нарізаного
250 г нарізаного кубиками кавуна
50 г нарізаного редису
40 г волоських горіхів
25 г листя салату
для заправки
1 стакан грецького йогурту
2-3 подрібнених зубчики часнику
1 столова ложка лимонного соку
Курячі грудки помийте, наріжте невеликими скибочками. Поперчіть, посоліть за смаком. Розігрійте сковороду. Налийте трохи олії. Помістіть м’ясо на сковорідку і прожарте з кожного боку. Додайте води і протушкуйте до готовності. Дайте охолонути.
Тим часом наріжте кавун, редис, фенхель. Викладіть їх в салатник.
Викладіть решту складових салату у велику миску.
Збийте інгредієнти для заправки в блендері. Полийте салат і викладіть поверх курячі грудки.
Салат з трьох видів помідорів
Складові
6-7 помідорів різних кольорів (червоні, жовті, Чорний принц)
кілька гілочок базиліка
сіль, перець за смаком
2 ст.л оливкової олії
Помідори помити і нарізати шматочками і кружечками.
Для заправки подрібнити листя базиліка з оливковою олією і сіллю.
Красиво викласти на тарілку і полити заправкою. Якщо вам дуже дієтично, то можете додати 70 г фети.
Салат з персиками, куркою і прошутто
Складові
650 г курячих грудок
½ ч.л. паприки
1 лимон, сік
2 столові ложки оливкової олії
200 г запеченої чіабатти
4 персики
70 г салату
70 г прошутто
1 столова ложка бальзамічного оцту
Розігрійте духовку до 200 ° C. Покладіть курку в миску з паприкою, лимонним соком і ½ столової ложки оливкової олії. Накрийте кришкою і поставте в холодильник на 20 хвилин маринуватися.
Розірвіть чіабатту на невеликі шматочки. Викладіть на деко і збризніть 1 столовою ложкою оливкової олії і приправи, потім запікайте 12-15 хвилин до золотистого кольору і хрусткої скоринки.
Нагрійте ребристу сковороду на середньому або сильному вогні і смажте курячі грудки по 5-6 хвилин з кожного боку, поки на поверхні не залишаться темні відмітини. Поставте в духовку ще на 8-10 хвилин, щоб вони повністю присмажився, потім дайте трохи охолонути перед тим, як нарізати скибочками.
Розріжте персики навпіл і видаліть кісточки, потім розріжте на четвертинки. Змастіть оливковою олією. Нагрійте сковороду на середньому або сильному вогні і готуйте по 2 хвилини з кожного боку, поки не залишаться сліди від сковороди.
Викладіть салат на блюдо. Додайте курку і персики, потім наріжте скибочки прошутто. Зверху викладіть грінки і збризніть бальзамічним оцтом.
Салат з качкою, ожиною та фетою
Вам знадобляться
150 г свіжої ожини
1 столова ложка оливкової олії
1 столова ложка бальзамічного оцту
1 столова ложка меду
160 г кіноа
2 філе качиної грудки без шкіри
80 г крес-салату
125 г козячого сиру
Змішайте половину ожини в кухонному міні-комбайні і протріть через сито, викинувши насіння. У невелику миску додайте пюре з ожини разом з олією, оцтом і медом. Добре приправте і збивайте до однорідності. Накрийте кришкою і поставте в холодильник.
Промийте кіноа і додайте в каструлю середнього розміру. Залийте 700 мл окропу і знову доведіть до кипіння. Накрийте кришкою і тушкуйте 15-18 хвилин або до тих пір, поки вся вода не вбереться кіноа. Викладіть його на деко, щоб він охолов.
Тим часом розігрійте духовку до 180 ° C. Нагрійте сковороду на середньому вогні. Приправте качині грудки, потім додайте в сковороду олію і смажте з кожного боку протягом 3 хвилин. Перенесіть в духовку і готуйте ще 8 хвилин. Дістаньте і даньте охолонути 10 хвилин.
Змішайте охолоджену кіноа з крес-салатом, козячим сиром і рештою ожини. Наріжте качку, додайте в салат і полийте заправкою.
Салат з горіхів, груші та горгонзоли
Складові
100 гр волоського горіха
3 столові ложки прозорого меду
2 ч.л. цукрового піску
морська сіль (за смаком)
2 стиглі груші, очищені
3 столові ложки оливкової олії першого віджиму
1 столова ложка червоного винного оцту
175 г змішаних салатного листя
100 г сиру горгонзола, нарізаного кубиками
Розігрійте духовку до 180 ° C. Змішайте волоські горіхи з 2 столовими ложками меду, цукром і невеликою кількістю морської солі. Викладіть горіхи на деко, застелене папером для випічки, і готуйте 8-9 хвилин до карамелізації. Дайте трохи охолонути.
Тим часом нагрійте сковороду на плиті до дуже гарячого стану. Кожну грушу розріжте на 8 часточок і видаліть серцевину. Нанесіть решту мед на часточки груші. Смажте груші по 2 хвилини з кожного боку.
Для заправки збийте оливкову олію і оцет в невеликій мисці з приправою.
Викладіть суміш листя салату на велике блюдо і розкладіть кубики горгонзоли, карамелізовані волоські горіхи і скибочки груші. Збризніть заправкою і відразу подавайте.
Салат з овочів-гриль
Вам знадобляться
1 головка часнику
3 баклажани
оливкова олія
3 червоних перцю
2 червоних цибулини
3 помідори
8 цибуля-порей
пучок зеленої цибулі
1 столова ложка хересного оцту
50 г твердого овечого сиру
Розігрійте гриль до максимуму. 3 зубчики часнику очистіть. Зробіть невеликі надрізи в кожному баклажані і вставте в них зубчик часнику.
Змастіть всі овочі оливковою олією. Помістіть баклажани, перець, цибулю і часник на велике деко і готуйте їх близько 30 хвилин, перевертаючи кожні 5 хвилин. Робіть це партіями, якщо ваш гриль не досить великий.
Помідори, цибулю-порей і зелену цибулю смажте на грилі не більше 10-15 хвилин.
Викладіть всі овочі у велику миску. Дайте овочам охолонути приблизно 10 хвилин.
Коли овочі охолонуть, очистіть баклажани і викиньте часник зсередини. Почистьте перець від шкірки і видаліть все насіння і оболонки. Очистіть цибулю і наріжте його часточками. Очистіть помідори і видаліть насіння. Поки ви це робите, постарайтеся зберегти всі соки. Тепер поріжте овочі часточками.
Щоб приготувати заправку, розімніть решту часнику. Вмішайте оцет, а потім 3 столові ложки олії.
Ретельно перемішайте часникову заправку з овочами і їх соками і викласти на блюдо. Накрийте кришкою і залиште маринуватися на пару годин при кімнатній температурі.
Перед подачею посипте сирною стружкою зверху і полийте невеликою кількістю оливкової олії.
Порада: краще приготувати овочі за день до.
Салат зі слив, руколи та сиру фета
Складові:
Рукола – 1пучок
Авокадо – 1шт.
Сливи – 5-6 шт.
Козячий сир (фета або ін.) – 70г.
Мед, лимонний сік по 1ст.л.
Олія для смаження – 5 ст.л.
Сіль і перець за смаком
Бальзамічний крем
Авокадо помити, розріджувати навпіл, видалити кісточку, очистити і нарізати половинки часточками.
Сливи помити, вийняти кісточки і розділити навпіл. У сковороді прогріти олію з медом, лимонним соком і дрібкою солі. Покласти на сковороду половинки слив зрізом вниз і карамелізувати 3хв.
Рукколу вимити, висушити і викласти на блюдо. Додати сир, авокадо і сливи.
З оливкового масла, лимонного соку, солі і перцю приготувати заправку.
Полити нею салат і подавати до столу.
Рецепти з сайту recipes.sainsburys.co.uk