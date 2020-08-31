Кінець літа і початок осені - райський період для кулінарів. Адже зараз є максимальна кількість овочів і фруктів. І організм не потрібно запихати шкідливими трансжирами і порожніми вуглеводами, а, навпаки, погодувати корисними мікроелементами і клітковиною.

А де це можна зібрати максимально швидко і корисно? Звичайно ж в салатах. То ж, якщо ви ще не їли курку з кавуном в одній страві, поспішайте спробувати.

Салат з кавуном, фенхелем і куркою





Інгредієнти

2 курячі грудки

½ столової ложки оливкової олії

1 цибулина фенхеля, дрібно нарізаного

250 г нарізаного кубиками кавуна

50 г нарізаного редису

40 г волоських горіхів

25 г листя салату

для заправки

1 стакан грецького йогурту

2-3 подрібнених зубчики часнику

1 столова ложка лимонного соку

Курячі грудки помийте, наріжте невеликими скибочками. Поперчіть, посоліть за смаком. Розігрійте сковороду. Налийте трохи олії. Помістіть м’ясо на сковорідку і прожарте з кожного боку. Додайте води і протушкуйте до готовності. Дайте охолонути.

Тим часом наріжте кавун, редис, фенхель. Викладіть їх в салатник.

Викладіть решту складових салату у велику миску.

Збийте інгредієнти для заправки в блендері. Полийте салат і викладіть поверх курячі грудки.

Салат з трьох видів помідорів





Складові

6-7 помідорів різних кольорів (червоні, жовті, Чорний принц)

кілька гілочок базиліка

сіль, перець за смаком

2 ст.л оливкової олії

Помідори помити і нарізати шматочками і кружечками.

Для заправки подрібнити листя базиліка з оливковою олією і сіллю.

Красиво викласти на тарілку і полити заправкою. Якщо вам дуже дієтично, то можете додати 70 г фети.

Салат з персиками, куркою і прошутто





Складові

650 г курячих грудок

½ ч.л. паприки

1 лимон, сік

2 столові ложки оливкової олії

200 г запеченої чіабатти

4 персики

70 г салату

70 г прошутто

1 столова ложка бальзамічного оцту

Розігрійте духовку до 200 ° C. Покладіть курку в миску з паприкою, лимонним соком і ½ столової ложки оливкової олії. Накрийте кришкою і поставте в холодильник на 20 хвилин маринуватися.

Розірвіть чіабатту на невеликі шматочки. Викладіть на деко і збризніть 1 столовою ложкою оливкової олії і приправи, потім запікайте 12-15 хвилин до золотистого кольору і хрусткої скоринки.

Нагрійте ребристу сковороду на середньому або сильному вогні і смажте курячі грудки по 5-6 хвилин з кожного боку, поки на поверхні не залишаться темні відмітини. Поставте в духовку ще на 8-10 хвилин, щоб вони повністю присмажився, потім дайте трохи охолонути перед тим, як нарізати скибочками.

Розріжте персики навпіл і видаліть кісточки, потім розріжте на четвертинки. Змастіть оливковою олією. Нагрійте сковороду на середньому або сильному вогні і готуйте по 2 хвилини з кожного боку, поки не залишаться сліди від сковороди.

Викладіть салат на блюдо. Додайте курку і персики, потім наріжте скибочки прошутто. Зверху викладіть грінки і збризніть бальзамічним оцтом.

Салат з качкою, ожиною та фетою

Вам знадобляться

150 г свіжої ожини

1 столова ложка оливкової олії

1 столова ложка бальзамічного оцту

1 столова ложка меду

160 г кіноа

2 філе качиної грудки без шкіри

80 г крес-салату

125 г козячого сиру

Змішайте половину ожини в кухонному міні-комбайні і протріть через сито, викинувши насіння. У невелику миску додайте пюре з ожини разом з олією, оцтом і медом. Добре приправте і збивайте до однорідності. Накрийте кришкою і поставте в холодильник.

Промийте кіноа і додайте в каструлю середнього розміру. Залийте 700 мл окропу і знову доведіть до кипіння. Накрийте кришкою і тушкуйте 15-18 хвилин або до тих пір, поки вся вода не вбереться кіноа. Викладіть його на деко, щоб він охолов.

Тим часом розігрійте духовку до 180 ° C. Нагрійте сковороду на середньому вогні. Приправте качині грудки, потім додайте в сковороду олію і смажте з кожного боку протягом 3 хвилин. Перенесіть в духовку і готуйте ще 8 хвилин. Дістаньте і даньте охолонути 10 хвилин.

Змішайте охолоджену кіноа з крес-салатом, козячим сиром і рештою ожини. Наріжте качку, додайте в салат і полийте заправкою.

Салат з горіхів, груші та горгонзоли

Складові

100 гр волоського горіха

3 столові ложки прозорого меду

2 ч.л. цукрового піску

морська сіль (за смаком)

2 стиглі груші, очищені

3 столові ложки оливкової олії першого віджиму

1 столова ложка червоного винного оцту

175 г змішаних салатного листя

100 г сиру горгонзола, нарізаного кубиками

Розігрійте духовку до 180 ° C. Змішайте волоські горіхи з 2 столовими ложками меду, цукром і невеликою кількістю морської солі. Викладіть горіхи на деко, застелене папером для випічки, і готуйте 8-9 хвилин до карамелізації. Дайте трохи охолонути.

Тим часом нагрійте сковороду на плиті до дуже гарячого стану. Кожну грушу розріжте на 8 часточок і видаліть серцевину. Нанесіть решту мед на часточки груші. Смажте груші по 2 хвилини з кожного боку.

Для заправки збийте оливкову олію і оцет в невеликій мисці з приправою.

Викладіть суміш листя салату на велике блюдо і розкладіть кубики горгонзоли, карамелізовані волоські горіхи і скибочки груші. Збризніть заправкою і відразу подавайте.

Салат з овочів-гриль

Вам знадобляться

1 головка часнику

3 баклажани

оливкова олія

3 червоних перцю

2 червоних цибулини

3 помідори

8 цибуля-порей

пучок зеленої цибулі

1 столова ложка хересного оцту

50 г твердого овечого сиру

Розігрійте гриль до максимуму. 3 зубчики часнику очистіть. Зробіть невеликі надрізи в кожному баклажані і вставте в них зубчик часнику.

Змастіть всі овочі оливковою олією. Помістіть баклажани, перець, цибулю і часник на велике деко і готуйте їх близько 30 хвилин, перевертаючи кожні 5 хвилин. Робіть це партіями, якщо ваш гриль не досить великий.

Помідори, цибулю-порей і зелену цибулю смажте на грилі не більше 10-15 хвилин.

Викладіть всі овочі у велику миску. Дайте овочам охолонути приблизно 10 хвилин.

Коли овочі охолонуть, очистіть баклажани і викиньте часник зсередини. Почистьте перець від шкірки і видаліть все насіння і оболонки. Очистіть цибулю і наріжте його часточками. Очистіть помідори і видаліть насіння. Поки ви це робите, постарайтеся зберегти всі соки. Тепер поріжте овочі часточками.

Щоб приготувати заправку, розімніть решту часнику. Вмішайте оцет, а потім 3 столові ложки олії.

Ретельно перемішайте часникову заправку з овочами і їх соками і викласти на блюдо. Накрийте кришкою і залиште маринуватися на пару годин при кімнатній температурі.

Перед подачею посипте сирною стружкою зверху і полийте невеликою кількістю оливкової олії.

Порада: краще приготувати овочі за день до.

Салат зі слив, руколи та сиру фета

Складові:

Рукола – 1пучок

Авокадо – 1шт.

Сливи – 5-6 шт.

Козячий сир (фета або ін.) – 70г.

Мед, лимонний сік по 1ст.л.

Олія для смаження – 5 ст.л.

Сіль і перець за смаком

Бальзамічний крем

Авокадо помити, розріджувати навпіл, видалити кісточку, очистити і нарізати половинки часточками.

Сливи помити, вийняти кісточки і розділити навпіл. У сковороді прогріти олію з медом, лимонним соком і дрібкою солі. Покласти на сковороду половинки слив зрізом вниз і карамелізувати 3хв.

Рукколу вимити, висушити і викласти на блюдо. Додати сир, авокадо і сливи.

З оливкового масла, лимонного соку, солі і перцю приготувати заправку.

Полити нею салат і подавати до столу.

Рецепти з сайту recipes.sainsburys.co.uk