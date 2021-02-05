5 лютого відзначають всесвітній день Nutella. Найяскравіше святкують його, звісно, в Італії. Саме тут у містечку Альба в 1946 в пекарні П'єтро Ферреро вперше приготували цю смачну намазку. Правда, планувалося, що це мав бути батончик, але він розтанув. І тоді господар намазав невдалий батончик на хліб та пригостив гостей. Усім сподобалось.

Nutella люблять діти, але не лише. У квітні 2011 року в невеликому німецькому містечку Бад-Херсфельд злодії викрали пасти на суму понад 13 000 фунтів стерлінгів.

Цього дня в Італії печуть смаколики з використанням знаменитої пасти. Букви пропонують вам спробувати кілька рецептів.

До речі, якщо не хочете їсти пальмову олію, аналог Nutella можна приготувати й вдома.

Домашня Nutella

Інгредієнти 2 ст. л борошна

2 ст. л какао

1.5 ст.л цукру

1 склянка молока

50 г масла

100 г волоських горіхів Горіхи трохи підсмажити на сковороді й подрібнити дрібно ножем або в блендері. Скласти всі інгредієнти в одну місткість (сотейник або каструльку з товстим дном). Поставити на середній вогонь і варити з моменту закипання постійно помішуючи 6-8 хвилин до загустіння. Nutella без цукру Інгредієнти 3 склянки сирих або смажених несолоних горіхів

1 чайна ложка чистого ванільного екстракту

1/2 чайної ложки морської солі

2/3 склянки темного шоколаду Розігрійте духовку до 175 C і викладіть фундук на деко одним шаром. Якщо горіхи сирі, запікайте десь 12-15 хвилин. Якщо вони вже обсмажені, запікайте 8-10 хвилин, щоб зігріти натуральні масла і послабити шкірку. Це полегшить змішування з маслом. Вийміть з духовки й дайте трохи охолонути. Потім перекладіть горіхи на великий кухонний рушник і руками розкачайте горіхи та видаліть більшу частину шкірки. Видаливши зайву шкірку, додайте фундук в кухонний комбайн або в високошвидкісний блендер. Збивайте на повільному режимі, поки не утвориться масло – десь 8-10 хвилин, зіскрібаючи по сторонам за потреби. Тим часом нагрійте шоколад на пароварці або в мікрохвильовій печі з кроком 30 секунд. Відкладіть в сторону. Коли масло з горіха стане вершковим і гладким, додайте ваніль і сіль і добре перемішайте. Потім потроху додавайте розтоплений шоколад і знову збивайте до однорідного стану. Скуштуйте і відрегулюйте приправи, якщо є бажання додавши більше солі або ванілі. Якщо ваша Nutella недостатньо солодка, додайте стевію на смак або 1-2 столові ложки кленового сиропу або агави. Чим більше рідкого підсолоджувача ви додаєте, тим твердішою буде домашня Nutella. Перелийте в чисту банку і зберігайте при кімнатній температурі для повсякденного використання 2-3 тижні.

Nutella в сирі брі з полуницею

Рецепт з сайту saucyrecipe

Інгредієнти

1 пакет листкового тіста

масло для сковороди

борошно для розкачування тіста

упаковка сиру Брі

1/4 частина пасти Nutella

100 г нарізаної полуниці (взимку можна замінити ківі)

Розігрійте духовку до 375 ° і змастіть форму для міні-кексів олією. На поверхні, злегка посипаній борошном, розкачайте тісто і наріжте квадратами (скільки дірок у формі для кексів або скільки порцій хочете зробити). Помістіть квадрати в прорізи для форм для мафінів.

Наріжте брі на квадрати розміром 1 дюйм і помістіть по одному в кожен шматок тіста. Зверху покладіть невелику ложку Nutella і невелику ложку нарізаної полуниці.

Випікати в духовці, поки тісто не стане золотистим, а сир не розплавиться, це займе близько 15 хвилин. Подавайте гарячими.

Пиріг з Nutella

Інгредієнти

280 мл молока

30 г вершкового масла

450 г борошна, плюс додатково для присипки

8 г активних сухих дріжджів

70 г цукрової пудри

¼ ч. л солі

2 яйця, розділених

200 г Nutella

Налийте молоко в невелику каструлю і нагрівайте до готовності. Вимкніть вогонь і додайте олію. Як тільки розтопиться, відставте і дайте трохи охолонути. У великій мисці змішайте борошно, дріжджі, цукор і сіль.

Коли молоко стане теплим, додайте три чверті його в борошняну суміш з яєчним жовтком і добре перемішайте. Якщо потрібно, додайте ще молока, поки тісто не стане трохи липким.

Викладіть тісто на присипану борошном поверхню і добре місіть протягом 8 хвилин, додаючи ще борошна, якщо воно почне приставати до поверхні. Тісто має випрямитися, якщо в нього ткнути пальцем. Викладіть тісто у велику злегка змащену маслом миску і накрийте харчовою плівкою. Залишити підніматися в теплому місці на годину або поки не збільшиться вдвічі.

Як тільки тісто піднялося, знову місіть його протягом 1 хвилини на злегка присипаній борошном поверхні. Розділіть тісто на 4 рівні частини.

Візьміть 1 шматок тіста (інші накрийте, щоб вони не висохли). Розкачайте його на диск товщиною 2-3 мм, зробивши його максимально круглим. Покладіть на лист пергаментного паперу і, використовуючи основу з 22-сантиметровою пружинної форми, зробіть поглиблення з краями, щоб вийшов круг. Розподіліть одну третину Nutella за допомогою ножа, щоб покрити круглу зону (можливо доведеться поставити Nutella в мікрохвильову піч на 10 секунд, щоб розм’якшити її). Розкачайте ще один шматок тіста тієї ж товщини, покладіть його поверх попереднього і використовуйте форму для випічки, щоб намітити коло і покрити його ще однією третиною Nutella. Повторіть це, щоб останній шар Nutella виявився нагорі, потім розкачайте останній шматок тіста і покладіть його поверх нього.

Покладіть основу форми на тісто та обріжте його, щоб видалити надлишки тіста. Використовуючи невелику круглу чашку або склянку, відзначте центр пирога, злегка вдавивши посуд в коло. Розділіть торт на чотири частини та почніть різати вістрям ножа від кола, стежачи за тим, щоб коло, не пошкодилося. Розділіть кожну з цих четвертинок на 4 рівні частини, щоб у вас вийшло 16 частин (дивіться відео).

Візьміть по два шматки тіста в кожну руку й акуратно перекрутіть в протилежних напрямках. Повторіть те ж саме з рештою частин і акуратно підігніть краї кожної частини під себе, щоб надати їм більш округлі краї.

Залиште його в прохолодному місці, накривши харчовою плівкою, приблизно на 30-40 хвилин (якщо лишите в теплому місці це призведе до танення Nutella).

Розігрійте духовку до 200 ° C. Коли хліб закінчиться, змастіть його яєчним білком і випікайте протягом 15-20 хвилин або поки він не стане темно-золотистим і не підніметься.

Заморожені банани в пасті Nutella

Наріжте банани шматочками й настроміть їх на палички. Вилийте Nutella в невелику миску. Обваляйте кожен банан в Nutella або намащуйте його невеликою лопаткою. Якщо Nutella занадто тверда, ви можете дуже швидко (приблизно 15 секунд) нагріти її в мікрохвильовій печі, добре перемішати та занурити в неї банани, щоб вони покрилися щільним шаром. За бажанням прикрасьте горіхами, кокосом або посипками. Викладіть їх в плоску форму і поставте в морозилку мінімум на пів години.

Печиво з Nutella