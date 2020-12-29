Переддень Нового року - спекотна пора в соцмережах. Там збираються як на останню битву прихильники традиції готувати тазик олів'є, і люті противники цієї справи. Готувати чи ні олів'є за рецептом бабусі, ви вирішите самі. А ми пропонуємо 5 інших салатів для новорічного столу.

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Салат «Різдвяне дерево»

Інгредієнти

8 чашок свіжого листя шпинату

1 червоний болгарський перець, нарізаний тонкими довгими смужками

½ склянки насіння граната

½ склянки фісташок

½ склянки сиру фета

2-3 скибочки яблука нарізати зірочками за допомогою формочки для печива

Для заправки з журавлиною

4 столові ложки соку журавлини

3 столові ложки журавлинового соусу (необов’язково, але настійно рекомендується, тому що він надає чудовий колір заправці!)

2 столові ложки винного оцту

1 апельсинова цедра і сік

4 столові ложки гірчиці діжонської

½ склянки оливкової олії першого холодного віджиму

1 столова ложка вустерширського соусу

½ чайної ложки свіжого подрібненого перцю

½ чайної ложки кошерної морської солі

Оберніть дошку або квадратну тарілку обгортковим папером за вашим вибором або просто подавайте на тарілці.

Викладіть шпинат (або нарізаний салат на ваш вибір) в формі ялинки. Якщо хочете, залучіть дітей в наступні кілька кроків! Їм буде весело прикрашати ялинку.

Додайте «гірлянду» з червоного болгарського перцю, нарізавши його тонкими довгими смужками.

Додайте «прикраси» з зерен граната і фісташок.

Додайте «сніг» з перетертого сиру фета.

Додайте «верхівку дерева і зірочки» з яблук, використовуючи різні форми для печива.

Збризніть заправкою з журавлни або іншою, на ваш смак.

Салат з лосося гарячого копчення і смажених буряків

Для салату

750 г сирого буряка, очищеного і нарізаного шматочками

2 зубчики часнику

3-4 гілочки чебрецю

1 столова ложка оливкової олії

140 г руколи або будь-якого салату

250 г лосося гарячого копчення, нарізаного великими шматочками

Для заправки

75 мл вершків

2 ст.л. хрону

½ столової ложки білого винного оцту

½ лимона, сік

Розігрійте духовку до 200 ° C. Покладіть буряк в центр великого шматка фольги з головкою часнику і чебрецем. Полийте маслом і приправити чорним перцем. Загорніть фольгу конвертом і покладіть на деко. Запікати в духовці 45 хвилин або до м’якості. Видавіть часник з шкірки і перемішайте з буряком. Дайте повністю охолонути.

Тим часом збийте всі інгредієнти заправки. Обережно перемішайте рукколу з буряком і лососем гарячого копчення і розділіть на тарілки, потім полийте заправкою кожну тарілку для подачі.

Салат з грейпфрута з фенхелем і креветками





Інгредієнти

1 цілий рожевий грейпфрут

3 цибулини фенхеля

2 гілочки свіжої м’яти

2 жмені руколи

1 порція виноградного оцту

1 ложка оливкового масла

1 дрібка солі

1 дрібка перцю

30 г обсмаженого мигдалю

15 очищених королівських креветок

Очистіть грейпфрут від шкури, розділіть на часточки і зніміть з них шкірку.

Креветки обсмажте на сковороді пару хвилин і відваріть.

Підсмажте мигдалеві пластівці на сухій сковороді.

Наріжте фенхель скорочисткою, потім помістіть в миску з крижаною водою.

Розкладіть часточки грейпфрута на блюді або в мисці. Зверху викладіть креветки.

Злийте воду з фенхеля, обсушіть, потім змішайте з м’ятою, руколою і невеликою кількістю оцту і оливкового масла.

Приправити сіллю і чорним перцем.

Розкладіть суміш фенхеля по грейпфруту і креветках і посипте підсмаженим мигдалем.

Різдвяний салат

Інгредієнти

1 чашка половинок пекана

1/4 чайної ложки спецій для гарбузового пирога (Кориця, імбир, гвоздика, мускатний горіх)

сіль і мелений чорний перець

2 столові ложки меду

150 грам руколи

2 головки салату фрізе, крупно нарізані

1/2 головки радіккіо, тонко нарізаного

2 апельсина

2 столові ложки винного оцту

2 столові ложки гірчиці діжонської

1/2 склянки оливкової олії

1/2 склянки зерен граната

30 г сиру фета, розкришеного

Вистеліть тарілку пергаментом. Перемішайте горіхи пекан зі спеціями для гарбузового пирога, 1/4 чайної ложки солі і невеликою кількістю меленого чорного перцю в невеликій мисці. Вилийте суміш у невелику сковороду з антипригарним покриттям і нагрійте на середньому вогні, часто помішуючи, поки спеції не почнуть підрум’янюватися і не стануть ароматними, 1-2 хвилини.

Вилийте 1 столову ложку меду і смажте постійно помішуючи 1-2 хвилини, поки мед не почне карамелізуватися, а горіхи пекан добре ним не покриються. Перекладіть на підготовлену тарілку, переконавшись, що горіхи пекан лежать рівним шаром і не покладені один на одного. Дайте повністю охолонути, близько 20 хвилин.

Тим часом поставте невелику миску, в яку поміститься 1 чашка заправки для салату, в центр великої тарілки. Перемішайте рукколу, фрізе і радіккіо у великій мисці. Розподіліть салатну суміш по колу, щоб вона нагадувала вінок, навколо миски на блюді. Очистіть апельсин від шкіри і поділіть на скибочки, знявши шкірку.

Розділіть другий апельсин навпіл і вичавіть сік в миску середнього розміру (у вас повинно вийти близько 1/3 склянки). Змішайте оцет, діжонську гірчицю, 1 столову ложку меду, 1/4 чайної ложки солі і трохи меленого чорного перцю. Постійно збиваючи, повільно збризніть оливковим маслом до утворення емульсії. Вилийте заправку в миску в центрі тарілки.

Посипте зверху салатний вінець медовими горіхами пекан, часточками апельсина, зернами граната і сиром фета.

Теплий курячий салат з гранатом і клементинками

Інгредієнти

2 клементина, сегментовані

велика жменя м’яти (25 г), крупно нарізана

велика жменя кропу (25 г), крупно нарізана

0,5 граната, тільки насіння

жменя кедрових горіхів

булгур

Для заправки:

сік 1 клементина

сік 1 лимона

1 чайна ложка запашного перцю

1 ч.л. паприки

0,5 ч. л. кмину

3 столові ложки оливкової олії

1 зубчик часнику, подрібненого

сіль, щоб приправити

Залийте булгур в середній мисці окропом. Накрийте харчовою плівкою і відставте на 5-10 хвилин.

Збийте заправку у великій мисці, потім додайте в неї всі інгредієнти і перемішайте. Киньте в приготовану пшеницю булгур, переверніть на велике блюдо і подавайте.