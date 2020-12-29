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Салат «Різдвяне дерево»
Інгредієнти
8 чашок свіжого листя шпинату
1 червоний болгарський перець, нарізаний тонкими довгими смужками
½ склянки насіння граната
½ склянки фісташок
½ склянки сиру фета
2-3 скибочки яблука нарізати зірочками за допомогою формочки для печива
Для заправки з журавлиною
4 столові ложки соку журавлини
3 столові ложки журавлинового соусу (необов’язково, але настійно рекомендується, тому що він надає чудовий колір заправці!)
2 столові ложки винного оцту
1 апельсинова цедра і сік
4 столові ложки гірчиці діжонської
½ склянки оливкової олії першого холодного віджиму
1 столова ложка вустерширського соусу
½ чайної ложки свіжого подрібненого перцю
½ чайної ложки кошерної морської солі
Оберніть дошку або квадратну тарілку обгортковим папером за вашим вибором або просто подавайте на тарілці.
Викладіть шпинат (або нарізаний салат на ваш вибір) в формі ялинки. Якщо хочете, залучіть дітей в наступні кілька кроків! Їм буде весело прикрашати ялинку.
Додайте «гірлянду» з червоного болгарського перцю, нарізавши його тонкими довгими смужками.
Додайте «прикраси» з зерен граната і фісташок.
Додайте «сніг» з перетертого сиру фета.
Додайте «верхівку дерева і зірочки» з яблук, використовуючи різні форми для печива.
Збризніть заправкою з журавлни або іншою, на ваш смак.
Салат з лосося гарячого копчення і смажених буряків
Для салату
750 г сирого буряка, очищеного і нарізаного шматочками
2 зубчики часнику
3-4 гілочки чебрецю
1 столова ложка оливкової олії
140 г руколи або будь-якого салату
250 г лосося гарячого копчення, нарізаного великими шматочками
Для заправки
75 мл вершків
2 ст.л. хрону
½ столової ложки білого винного оцту
½ лимона, сік
Розігрійте духовку до 200 ° C. Покладіть буряк в центр великого шматка фольги з головкою часнику і чебрецем. Полийте маслом і приправити чорним перцем. Загорніть фольгу конвертом і покладіть на деко. Запікати в духовці 45 хвилин або до м’якості. Видавіть часник з шкірки і перемішайте з буряком. Дайте повністю охолонути.
Тим часом збийте всі інгредієнти заправки. Обережно перемішайте рукколу з буряком і лососем гарячого копчення і розділіть на тарілки, потім полийте заправкою кожну тарілку для подачі.
Салат з грейпфрута з фенхелем і креветками
Інгредієнти
1 цілий рожевий грейпфрут
3 цибулини фенхеля
2 гілочки свіжої м’яти
2 жмені руколи
1 порція виноградного оцту
1 ложка оливкового масла
1 дрібка солі
1 дрібка перцю
30 г обсмаженого мигдалю
15 очищених королівських креветок
Очистіть грейпфрут від шкури, розділіть на часточки і зніміть з них шкірку.
Креветки обсмажте на сковороді пару хвилин і відваріть.
Підсмажте мигдалеві пластівці на сухій сковороді.
Наріжте фенхель скорочисткою, потім помістіть в миску з крижаною водою.
Розкладіть часточки грейпфрута на блюді або в мисці. Зверху викладіть креветки.
Злийте воду з фенхеля, обсушіть, потім змішайте з м’ятою, руколою і невеликою кількістю оцту і оливкового масла.
Приправити сіллю і чорним перцем.
Розкладіть суміш фенхеля по грейпфруту і креветках і посипте підсмаженим мигдалем.
Різдвяний салат
Інгредієнти
1 чашка половинок пекана
1/4 чайної ложки спецій для гарбузового пирога (Кориця, імбир, гвоздика, мускатний горіх)
сіль і мелений чорний перець
2 столові ложки меду
150 грам руколи
2 головки салату фрізе, крупно нарізані
1/2 головки радіккіо, тонко нарізаного
2 апельсина
2 столові ложки винного оцту
2 столові ложки гірчиці діжонської
1/2 склянки оливкової олії
1/2 склянки зерен граната
30 г сиру фета, розкришеного
Вистеліть тарілку пергаментом. Перемішайте горіхи пекан зі спеціями для гарбузового пирога, 1/4 чайної ложки солі і невеликою кількістю меленого чорного перцю в невеликій мисці. Вилийте суміш у невелику сковороду з антипригарним покриттям і нагрійте на середньому вогні, часто помішуючи, поки спеції не почнуть підрум’янюватися і не стануть ароматними, 1-2 хвилини.
Вилийте 1 столову ложку меду і смажте постійно помішуючи 1-2 хвилини, поки мед не почне карамелізуватися, а горіхи пекан добре ним не покриються. Перекладіть на підготовлену тарілку, переконавшись, що горіхи пекан лежать рівним шаром і не покладені один на одного. Дайте повністю охолонути, близько 20 хвилин.
Тим часом поставте невелику миску, в яку поміститься 1 чашка заправки для салату, в центр великої тарілки. Перемішайте рукколу, фрізе і радіккіо у великій мисці. Розподіліть салатну суміш по колу, щоб вона нагадувала вінок, навколо миски на блюді. Очистіть апельсин від шкіри і поділіть на скибочки, знявши шкірку.
Розділіть другий апельсин навпіл і вичавіть сік в миску середнього розміру (у вас повинно вийти близько 1/3 склянки). Змішайте оцет, діжонську гірчицю, 1 столову ложку меду, 1/4 чайної ложки солі і трохи меленого чорного перцю. Постійно збиваючи, повільно збризніть оливковим маслом до утворення емульсії. Вилийте заправку в миску в центрі тарілки.
Посипте зверху салатний вінець медовими горіхами пекан, часточками апельсина, зернами граната і сиром фета.
Теплий курячий салат з гранатом і клементинками
Інгредієнти
2 клементина, сегментовані
велика жменя м’яти (25 г), крупно нарізана
велика жменя кропу (25 г), крупно нарізана
0,5 граната, тільки насіння
жменя кедрових горіхів
булгур
Для заправки:
сік 1 клементина
сік 1 лимона
1 чайна ложка запашного перцю
1 ч.л. паприки
0,5 ч. л. кмину
3 столові ложки оливкової олії
1 зубчик часнику, подрібненого
сіль, щоб приправити
Залийте булгур в середній мисці окропом. Накрийте харчовою плівкою і відставте на 5-10 хвилин.
Збийте заправку у великій мисці, потім додайте в неї всі інгредієнти і перемішайте. Киньте в приготовану пшеницю булгур, переверніть на велике блюдо і подавайте.