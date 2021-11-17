Сьогодні пропонуємо приготувати борщ за незвичним рецептом від "Світлої сторони сили".

Борщ є найтрадиційнішою українською стравою.

Він настільки популярний, що його готували навіть міністр оборони Канади та колишня порноакторка.

Борщ — це також страва, на привласнення якої давно посягають росіяни. Попри те, що страву частиною української кухні визнає міжнародна спільнота (український борщ потрапив до переліку 20 найсмачніших супів у світі за версією американського телеканалу CNN), суперечки з приводу походження страви тривають досі.

У 2020 році року в американській газеті The New York Times вийшла стаття “У російсько-українському конфлікті відкривається новий фронт: борщ”, присвячена цьому.

#Букви розповідали про жительку села Борщів на Житомирщині, 76-річну Ольгу Габро, яка прославила український борщ в США.

Борщ з сочевицею

Проєкт про рослинне харчування “Світла сторона сили” підготував незвичний рецепт пісного борщу.

Така страва майже не містить жирів, легко засвоюється організмом та призведе до харчових розладів.

Для приготування цієї страви знадобиться:

Картопля – 2 шт.;

Морква – 1 шт.;

Цибуля ріпчаста – 1 шт.;

Буряк – 50 г;

Капуста – 50 г;

Сочевиця відварена – 50 г;

Оливкова олія – 1 ст.л.;

Сіль, перець – до свого смаку.

Сочевицю потрібно заздалегідь відварити за інструкцією, що вказана на пакуванні.

Одночасно потрібно почистити овочі, картоплю та цибулю нарізати дрібними кубиками, а буряк і моркву натерти на тертці та нашинкувати капусту.

Після чого треба залити картоплю склянкою фільтрованої води та поставити її варитися на середньому вогні.

Також на сковороді потрібно обсмажити цибулю, за хвилину додати моркву та ще за 2 хвилини – буряк. Отриману суміш потрібно обсмажити 5 хвилин.

Потім необхідно додати нашинковану капусту до картоплі та перекласти туди ж засмажку та сочевицю.

Все це потрібно варити ще 7 хвилин під кришкою, після чого – додати сіль та спеції до свого смаку.