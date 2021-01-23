Після новорічних свят хочеться вже відпочити навіть від їжі і посадити себе на дієту з яйця на сніданок і цвітною капустою з відварною куркою на обід. Але на вихідні все ж можна приготувати щось легке і незвичайне. Що - у Букв є кілька рецептів в запасі.

Зелена шакшука

Інгредієнти

150 г сушеної зеленої сочевиці, обполоснути

600 мл овочевого бульйону, приготованого з 1 кубика бульйону

1 столова ложка оливкової олії

1 велика цибулина, нарізана тонкими скибочками

1 стебло селери, нарізане кубиками

2 подрібнених зубчики часнику

250 г грибів, нарізаних товстими скибочками

1 чайна ложка меленого кмину

2 червоних перцю чилі, обидва без насіння, 1 дрібно нарізаний, інший – тонко нарізаний

мускатний горіх

200 г капусти

4 середніх яйця

50 г сиру фета

3 столові ложки крупно нарізаної петрушки

1 білий багет для сервірування

Помістіть сочевицю у велику каструлю. Залийте бульйоном і варіть 10 хвилин. Зменшіть вогонь і накрийте кришкою, дайте злегка протушкуватись, 10-15 хвилин до готовності.

Тим часом нагрійте масло на середньому вогні у великому сотейнику. Додайте цибулю і селеру, зменшіть вогонь і готуйте 10 хвилин, поки цибуля не стане м’якою і не почне міняти колір. Додайте подрібнений часник, гриби і тушкуйте ще 3 хвилини. Додайте кмин, нарізаний кубиками червоний перець чилі і дрібку мускатного горіха і готуйте ще 2-3 хвилини. Додайте половину капусти і, коли вона почне скручуватись, додайте решту капусти і готуйте 8-10 хвилин, поки вона не зів’яне.

Злийте воду з сочевиці, додайте її в суміш капусти і перемішайте. Зробіть 4 лунки, рівномірно розділені. Обережно розбийте по яйцю в кожну лунку. Накрийте сковороду кришкою, потім готуйте на слабкому вогні 8-10 хвилин, поки білки не застигнуть, а жовтки не стануть гарними й рідкими.

Коли яйця приготуються, зніміть з вогню і посипте фетою, петрушкою і тонко нарізаним червоним перцем чилі.

Подавати з шматочками хрусткого хліба.

Морквяні оладки з халлумі і шпинатом

Інгредієнти

300 г моркви

2 зелених цибулі

1 велике яйце

6 столових ложок борошна

2 ч.л. насіння кмину

2 столові ложки оливкової олії

100 г халлумі, нарізаного

200 г шпинату

сік половини лимона

Моркву натерти на крупній тертці, а зелену цибулю – дрібно нарізати. У мисці змішайте яйце, борошно і 1 ч.л. насіння кмину. Приправте дрібкою солі і великою кількістю чорного перцю і перемішайте, щоб вийшло рідке тісто. Додайте моркву і зелену циблю.

Нагрійте масло у великій сковороді на середньому або сильному вогні. Налийте 8 ложок суміші для оладок в гаряче масло на великій відстані одне від одного і злегка розгладьте тильною стороною ложки. Можливо, вам доведеться робити це двома порціями, якщо тільки ваша сковорода не дуже велика. Обсмажуйте по 2-3 хвилини з кожного боку, поки вона не стане золотистою і твердою. Коли млинці будуть готові, перекладіть на тарілку, застелену кухонним папером. Тримайте в теплі під фольгою або в духовці з низькою температурою.

Тим часом нагрійте іншу сковороду з антипригарним покриттям і обсмажте скибочки халлумі до золотистого кольору з кожного боку. Вийміть з сковороди і тримайте в теплі. Додайте в сковороду решту насіння кмину і готуйте, помішуючи, 30 секунд, поки не стане ароматним. Додайте шпинат і тушкуйте на сильному вогні протягом 1 хвилини або до тих пір, поки він не почне в’янути. Приправте сіллю і лимонним соком. Подавайте 4 оладки на людину зі шпинатом і халлумі.

Паелья з морепродуктами за 30 хвилин

Інгредієнти

250 г чорізо, розрізаного навпіл

1 столова ложка оливкової олії

1 цибулина, очищена і нарізана

1 червоний перець, вимитий, очищений від насіння і нарізаний скибочками

250 г рису

½ чайної ложки шафрану

800 мл гарячого курячого бульйону

350 г асорті морепродуктів

150 г замороженого горошку

1 лимон, нарізаний часточками

28 г свіжої петрушки, вимитої і нарізаної

Нагрійте великий сотейник з глибокою кришкою. Обсмажуйте чоризо 2-3 хвилини на сильному вогні, потім зніміть шумівкою.

Поверніть сковороду на вогонь. Додайте масло і цибулю, накрийте кришкою і готуйте 5 хвилин. Додайте червоний перець і тушкуйте 2-3 хвилини. Додайте рис.

Додайте шафран в бульйон, потім вкіньте рис і добре перемішайте. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть на повільному вогні без кришки 10 хвилин, періодично помішуючи. Накрийте кришкою і тушкуйте 5 хвилин, потім додайте морепродукти і чорізо. Накрийте кришкою і готуйте 3 хвилини. Додайте в сковороду горошок і тушкуйте 2 хвилини.

Зніміть з вогню, потім додайте трохи лимона і більшу частину петрушки. Перемішайте і приправте, потім накрийте і залиште на 1 хвилину. Посипте петрушкою і подавайте з часточками лимона.

Яблучно-чорничний крамбл

Інгредієнти

яблука, близько 700 г

200 г чорниці

цедра 1 апельсина

4 столові ложки коричневого цукру

25 г вершкового масла

Для крихти:

75 г борошна

25 г великої вівсяної каші

100 г цукру

75 г холодного вершкового масла, шматочками

50 г горіхів пекан, дрібно нарізаних

50 г мигдалю в шкірці

50 г цільного бланшованого фундука

1 столова ложка апельсинового соку

Розігрійте духовку до 180 ° C. Очистіть яблука від шкірки і серцевини, наріжте їх шматочками, потім киньте в жаростійку форму розміром 20 x 30 см разом з чорницею, цедрою апельсина, коричневим цукром, олією і 2 столовими ложками води.

Для крихти насипте борошно, вівсяні пластівці і цукор в миску з дрібкою солі. Додайте масло і втирайте його в суху суміш кінчиками пальців (або за допомогою кухонного комбайна), потім перекладіть в миску. Додайте горіхи і апельсиновий сік. Скомпонуйте суміш невеликими грудочками.

Зверху посипте крихтою фрукти. Випікайте 40-45 хвилин або поки яблука не стануть м’якими, чорниця злегка лопне, а крихта не стане золотистою.

Подавайте на стіл разом з вершками.

Рецепти з Sainsbury’s magazine