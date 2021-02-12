Можливо, ви вже й запланували романтичну вечерю на день усіх закоханих. Але снідатимете, швидше за все, вдома. Чим потішити кохану/коханого й себе цього дня? Секрети щастя зазвичай прості й нагадують смак дитинства. Але іноді й до них слід додати якусь родзинку.

Яйця по-королівськи

Складові

4 яйця

2 булочки, розрізаних навпіл

100 г молодого шпинату

120 г копченого лосося

4 столові ложки голландського соусу

1 чайна ложка нарізаного свіжого часнику для подачі

Доведіть до кипіння велику каструлю з водою і зменште вогонь до кипіння. Збовтайте воду, щоб створити вир, потім додайте яйце й варіть 4-6 хвилин, в залежності від того, наскільки рідкими ви хочете бачити жовтки. І так всі 4 яйця.

Тим часом підсмажте хліб. Зверху викладіть трохи шпинату і шматочки лосося.

Уже перед подачею на стіл викладіть яйце пашот. Полийте голландським соусом і прикрасьте часником.

Човен з яйцем з солодкої картоплі й авокадо

Інгредієнти

1 маленька солодка картоплина, запечена в духовці

1 чайна ложка топленого масла

сіль і перець на смак

1 яйце

2 шматки покришеного бекону

1/2 стиглого авокадо, нарізаного скибочками

петрушка і / або зелена цибуля, нарізані, для прикраси

мелений перець, для прикраси

Розігрійте духовку й запечіть в ній картоплю. Коли вона трохи охолоне, щоб її можна було взяти (навіть якщо ви використовуєте кухонний рушник), обережно надріжте верхню частину солодкої картоплі (не розрізаючи повністю). Стисніть кінці, щоб картопля розкрилася. Додайте топлене масло, використовуючи виделку. Сіль і перець на смак. Зробіть заглиблення в центрі картоплини, вийнявши одну мірну ложку картоплі. Додайте яйце.

Випікайте 10-15 хвилин, поки білки не застигнуть, а жовток не звариться.

Вийміть з духовки та прикрасьте крихтою з бекону, скибочками авокадо, нарізаною зеленню і свіжомеленим перцем.

Класична яєчня зі шпинатом і халлумі

Складові

2 ч.л світлого оливкової олії

4 великих печериці

4 помідори

250 г халлумі

4 середніх яйця

260 г шпинату

Нагрійте 1 чайну ложку оливкової олії у великій сковороді. Підготуйте гриби. Приправте і просмажте їх до напівготовності.

Помийте шпинат, видаліть стебло і протушкуйте кілька хвилин з грибами, поки він почне в’янути. Зніміть зі сковороди та перекладіть на деко в духовці, увімкненій на мінімальне тепло.

Розділіть помідори навпіл і видаліть зелене “вічко” маленьким гострим ножем. Приправте, потім помістіть їх в сковороду зрізаним боком донизу і готуйте, не рухаючи, протягом 3 хвилин. Акуратно переверніть і знову приправте. Готуйте ще 2 хвилини до готовності, але все ще зберігаючи форму. Перекладіть на деко в духовку.

Наріжте халлумі на 8 частин і обсушіть паперовими рушниками. Додайте оливкову олію на сковороду, яку тримайте на середньому вогні. Додайте халлумі й готуйте 2 хвилини, не перемішуючи, поки низ не стане добре підрум’яненим. Переверніть скибочки та підсмажте ще 2 хвилини. Перекладіть на деко в духовку.

Нарешті, розбийте яйця прямо на сковороду. Якщо яйце почне плюватися, трохи зменште вогонь. Готуйте до бажаної стадії, приправте й акуратно зніміть.

Коли всі інгредієнти будуть готові, подавайте на теплих тарілках і насолоджуйтеся з обраними приправами.

Французькі тости

Складові

1 буханець білої здобної булки

4 яйця

1 1/4 склянки молока

1/4 склянки цукру + 2 столові ложки цукру

1 чайна ложка кориці

2 чайні ложки ванільного екстракту

300 грамів вершкового сиру

2 чайні ложки лимонної цедри

1 стакан свіжої малини

1/3 склянки малинового джему

кленовий сироп

цукрова пудра, для присипки

Щоб приготувати рідке тісто, змішайте у великій мисці яйця, молоко, ваніль, корицю та 1/2 склянки цукру. Збивайте до однорідності.

Щоб приготувати начинку, змішайте вершковий сир, 2 столові ложки цукру, цедру лимона, малинове варення й 1/3 склянки малини.

Наріжте булку скибочками завширшки з великий палець. Потім за допомогою ножа проріжте кишеню в кожному шматочку хліба. Викладіть по столовій ложці начинки в кожну кишеню.

Умочіть кожен шматок булки в рідке тісто. Нагрійте 2 столові ложки вершкового масла у великій сковороді на середньому вогні. Покладіть два тости. Смажте по 3-4 хвилини з кожного боку до золотистого кольору. Повторіть те ж саме з іншими тостами. Подавайте з кленовим сиропом, цукровою пудрою і свіжою малиною.

Бананово-апельсинове смузі

Складові

Стакан свіжого апельсинового соку

2 заморожених банани

1/2 склянки простого грецького йогурту

1 стакан льоду

1-2 столові ложки меду на смак

Додайте всі інгредієнти в блендер і збийте до однорідної маси. Розлийте в склянки і негайно випийте.

Млинці з бананом і карамельним соусом

Складові

75 г борошна

цукрова пудра

1 середнє яйце

175 мл молока

70 г несолоного масла

2 ч.л соняшникової олії для смаження

4 столові ложки темного м’якого коричневого цукру

4 столові ложки свіжого апельсинового соку

2 банани, нарізані по діагоналі

150 мл крем-фрешу

Просійте борошно в миску і додайте цукор. Збийте міксером яйце і молоко, потім влийте в борошняну суміш і збивайте до однорідної маси. Розтопіть 10 г вершкового масла і додайте в тісто. Залиште на 10 хвилин.

Нагрійте сковороду для млинців на середньому вогні та покладіть шматочок масла. Влийте частина тіста, щоб воно розтеклося тонким шаром по всій поверніть сковороди. Готуйте 1 хвилину, потім переверніть і готуйте з іншого боку 30 секунд. Перекладіть в теплу тарілку. Повторіть процедуру, щоб приготувати 4 млинці.

Покладіть решту масла, коричневий цукор і сік в сковороду й обережно нагрійте, помішуючи, до утворення бульбашок. Додайте банан і прогрійте кілька хвилин. Викладіть млинці та банани на тарілку, потім полийте соусом і крем-фрешем.

Оладки з грушею

Складові

20 г вершкового масла

3 стиглих груші, очищених від шкірки, серцевини та четвертинок

40 г нарізаних великими шматками горіхів пекан

3 ст. л кленового сиропу

100 г борошна

розпушувач

½ столової ложки цукрової пудри

2 яйця

200 мл грецького йогурту

1 столова ложка соняшникової олії

Нагрійте вершкове масло на сковороді й додайте четвертинки груші. Смажте 4-5 хвилин до золотистого кольору. Додайте горіхи пекан і кленовий сироп, та дайте їм карамелізуватися протягом 1 хвилини. Зніміть з вогню і дайте охолонути.

Просійте борошно, розпушувач і цукрову пудру в миску. В окремій мисці збийте яєчні білки, поки вони не стануть густими. Збийте яєчні жовтки з йогуртом в глечику блендера, потім влийте в борошняну суміш. Збийте до однорідної маси, потім обережно додайте яєчні білки.

Нагрійте 1 чайну ложку масла у великій сковороді та викладіть ложку рідкого тіста діаметром близько 6 см. Готуйте по 2 хвилини з кожного боку до готовності. (Якщо заморочитися, то можна швидким рухом руки вилити тісто у вигляді сердечка. Хоча спочатку краще потренуватися). Або скористатися спеціальною сковорідкою і формочками.

Зніміть і тримайте в теплі. Готові млинці викладіть на тарілки та подавайте з йогуртом і грушею.

Рецепти з Sainsbury’s magazine та brit.co