День молочних коктейлів відзначається щорічно 15 листопада. Це свято нагадує про дитинство.

#Букви зібрали топ-5 простих рецептів молочних коктейлів.

Історія виникнення молочного коктейлю почалася в Великобританії в 1865 році. В історії не залишилося імені винахідника напою, але є перша стаття з рецептом, опублікована в Англії в 1885 році.

Майже через 40 років, аптечний менеджер, проводячи експерименти щодо поліпшення шоколадного солоду, додав в коктейль морозиво, це послужило початком епохи молочних коктейлів. У цьому ж 1922 році, спеціально для молочних коктейлів був створений блендер.

У розвитку популярності значуще місце займає поява холодильних фреонів. Морозиво і молоко можна було швидко охолоджувати і зберігати.

З’явилися машини для виготовлення молочних коктейлів, які потрапили в усі ресторани швидкого харчування, де напій став популярним.

Незмінно молочні коктейлі готуються на основі молока і морозива, так званого базового напою. Молоко повинно бути охолодженим, воно добре збивається, коктейль повинен вийти густим і повітряним.

Шоколад краще додавати тертим, посипаючи напій зверху. Інакше заб’ється трубочка.

Можна додавати різні фрукти, крім апельсина, ананаса і ківі. Вони містять кислоту, яка не дасть утворитися піні.

Класичним вважається рецепт, в якому використовується молоко, кулька ванільного морозива, половина банана, 4-5 ягід полуниці і 2 ложки сиропу.

Класичний молочний коктейль з морозивом

Інгредієнти:

молоко пастеризоване 500 мл

морозиво пломбір 200 гр

банани 2 шт.

Приготування коктейлю:

всі інгредієнти поміщають в блендер і збивають до отримання пишної однорідної маси. Щоб коктейль став повітряним, досить 15-30 секунд. Коктейль розливають у високі склянки і подають з соломинкою.

Полуничний

Інгредієнти:

1 стакан молока

200 г замороженої або свіжої полуниці

1/4 склянки цукру

10 кубиків льоду

4-5 кульок ванільного морозива

Приготування коктейлю:

у блендер налийте молоко, потім додайте полуницю, цукор. Змішуйте 5 хвилин. Додайте кубики льоду, морозиво. Змішуйте утворення однорідної маси.

Гарніруйте молочний коктейль ягодою полуниці.

Шоколадний коктейль

Інгредієнти:

молоко 300мл

70 гр шоколаду (натерти його на тертці)

2 кульки шоколадного морозива

Приготування коктейлю:

змішуємо всі інгредієнти і збиваємо міксером.

Молочний коктейль з печивом

Інгредієнти:

Печиво Оreo 132 гр

Молоко 500 мл

Морозиво 200 гр

Какао Несквік 1 ст.л.

Лід, 4 кубика

Збиті вершки для прикраси

Печиво для прикраси

Приготування коктейлю:

печиво подрібніть за допомогою блендера в дрібну крихту. Збивайте на найвищій швидкості, поки печиво не стане схожим на мокрий пісок по консистенції. Додайте в печиво холодне молоко і збийте все міксером. Додайте в коктейль морозиво і знову добре збийте міксером до однорідності. І не забудьте про какао, щоб коктейль вийшов з насиченим шоколадним смаком.

Прикрасьте напій шапкою зі збитих вершків і печивом, яке можна вставити цілком або розкришити і посипати зверху.

Молочний коктейль з колою

Інгредієнти:

10 столових ложок ванільного морозива;

80 мл молока;

2 столові ложки вишневого соку;

1 столова ложка соку лайма;

200 мл коли.

Приготування коктейлю:

у блендері збийте морозиво, молоко, половину вишневого і лаймового соку. На дно склянки налийте сік, що залишився, а після – молочний коктейль. Приблизно п’яту частину залиште порожньою. Зверху повільно влийте колу.