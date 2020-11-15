#Букви зібрали топ-5 простих рецептів молочних коктейлів.
Історія виникнення молочного коктейлю почалася в Великобританії в 1865 році. В історії не залишилося імені винахідника напою, але є перша стаття з рецептом, опублікована в Англії в 1885 році.
Майже через 40 років, аптечний менеджер, проводячи експерименти щодо поліпшення шоколадного солоду, додав в коктейль морозиво, це послужило початком епохи молочних коктейлів. У цьому ж 1922 році, спеціально для молочних коктейлів був створений блендер.
У розвитку популярності значуще місце займає поява холодильних фреонів. Морозиво і молоко можна було швидко охолоджувати і зберігати.
З’явилися машини для виготовлення молочних коктейлів, які потрапили в усі ресторани швидкого харчування, де напій став популярним.
Незмінно молочні коктейлі готуються на основі молока і морозива, так званого базового напою. Молоко повинно бути охолодженим, воно добре збивається, коктейль повинен вийти густим і повітряним.
Шоколад краще додавати тертим, посипаючи напій зверху. Інакше заб’ється трубочка.
Можна додавати різні фрукти, крім апельсина, ананаса і ківі. Вони містять кислоту, яка не дасть утворитися піні.
Класичним вважається рецепт, в якому використовується молоко, кулька ванільного морозива, половина банана, 4-5 ягід полуниці і 2 ложки сиропу.
Класичний молочний коктейль з морозивом
Інгредієнти:
- молоко пастеризоване 500 мл
- морозиво пломбір 200 гр
- банани 2 шт.
Приготування коктейлю:
всі інгредієнти поміщають в блендер і збивають до отримання пишної однорідної маси. Щоб коктейль став повітряним, досить 15-30 секунд. Коктейль розливають у високі склянки і подають з соломинкою.
Полуничний
Інгредієнти:
- 1 стакан молока
200 г замороженої або свіжої полуниці
1/4 склянки цукру
10 кубиків льоду
4-5 кульок ванільного морозива
Приготування коктейлю:
у блендер налийте молоко, потім додайте полуницю, цукор. Змішуйте 5 хвилин. Додайте кубики льоду, морозиво. Змішуйте утворення однорідної маси.
Гарніруйте молочний коктейль ягодою полуниці.
Шоколадний коктейль
Інгредієнти:
- молоко 300мл
- 70 гр шоколаду (натерти його на тертці)
- 2 кульки шоколадного морозива
Приготування коктейлю:
змішуємо всі інгредієнти і збиваємо міксером.
Молочний коктейль з печивом
Інгредієнти:
- Печиво Оreo 132 гр
- Молоко 500 мл
- Морозиво 200 гр
- Какао Несквік 1 ст.л.
- Лід, 4 кубика
- Збиті вершки для прикраси
- Печиво для прикраси
Приготування коктейлю:
печиво подрібніть за допомогою блендера в дрібну крихту. Збивайте на найвищій швидкості, поки печиво не стане схожим на мокрий пісок по консистенції. Додайте в печиво холодне молоко і збийте все міксером. Додайте в коктейль морозиво і знову добре збийте міксером до однорідності. І не забудьте про какао, щоб коктейль вийшов з насиченим шоколадним смаком.
Прикрасьте напій шапкою зі збитих вершків і печивом, яке можна вставити цілком або розкришити і посипати зверху.
Молочний коктейль з колою
Інгредієнти:
- 10 столових ложок ванільного морозива;
- 80 мл молока;
- 2 столові ложки вишневого соку;
- 1 столова ложка соку лайма;
- 200 мл коли.
Приготування коктейлю:
у блендері збийте морозиво, молоко, половину вишневого і лаймового соку. На дно склянки налийте сік, що залишився, а після – молочний коктейль. Приблизно п’яту частину залиште порожньою. Зверху повільно влийте колу.