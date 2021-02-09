9 лютого відзначають день піци. Історія цієї страви в тому вигляді, як її людство знає зараз, почалася в 1522 році. У цей момент в Європу завезли томати. Спочатку їх вважали отрутою, але неапольські бідняки швидко зрозуміли, що їх можна їсти і запікати на коржах. Хоча різну їжу, запечену на коржах, їли ще древні греки з римлянами.
Уже в XVII столітті в Італії з’явився особливий рід пекарів – піццайоло, які готували коржі з оливковою олією, томатами, сиром і травами.
Найвідоміша піца Маргарита вперше була створена в Неаполі в 1889 році і отримала свою назву на честь королеви, дружини італійського короля Умберто І. А приготував її пекар Раффаеле Еспозіто.
Інгредієнти для тіста:
200 мл молока
2 яйця
400 г борошна
25 гр свіжих дріжджів
1 ч.л. цукру
пів чайної ложки солі
2 ст.л. оливкового масла
Молоко нагріти, але не кип’ятити. Дріжджі розкришити, додати дрібку цукру і залити молоком. Дати побродити, щоб пішли бульбашки, близько 15 хвилин.
Тепер додаємо яйця, цукор, що залишився і молоко, оливкову олію, добре перемішуємо і поступово вводимо борошно. Вимішуємо тісто, щоб воно стало еластичним і не липким. Повертаємо його в посуд, накриваємо рушником і даємо підійти 40-50 хвилин в теплому місці.
Коли тісто підійде ділимо його на 4 порції і розкатуємо кожну частину в коло діаметром 30-32 сантиметри і завтовшки і не більше 2 мм. Так ви отримаєте основи для тонкої піци.
Якщо любите товсту основу, то у вас вийде 2 піци з такої кількості інгредієнтів.
Застеляємо деко пергаментом, змащуємо оливковою олією і викладаємо наше тісто.
Якщо не збираєтеся частувати гостей і вам достатньо 1 піци, то решту тіста можна покласти в холодильник.
Соус для піци:
Щоб приготувати соус для піци вам знадобиться:
1 стакан томатного пюре або подрібнених консервованих помідорів
2-3 свіжих зубчики часнику, подрібнених в часниковому пресі
1 чайна ложка оливкової олії першого холодного віджиму, плюс ще одна для поливання
1/4 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю
2-3 великих дрібка солі
Соус краще почати готувати, коли ваше тісто підходить.
Просто змішайте всі інгредієнти міксером або в блендері, і ви отримаєте соус для вашої піци. Нанесіть його густим шаром по всьому тісту.
Начинка:
2-3 столові ложки дрібно натертого сиру пармезан-реджано, плюс ще для подачі
150 гр свіжого сиру моцарелла, нарізаного кубиками
5-6 великих свіжих листків базиліку, плюс ще для прикраси
1 помідор, нарізаний кружечками
подрібнені пластівці сушеного червоного перцю (за бажанням)
Розігрійте духовку до 220 ° C. Викладіть тісто на деко. Зверху полийте томатним соусом. Посипте майораном і зверху викладіть скибочки моцарели і помідора. Випікайте близько 10 хвилин, поки скоринка не стане золотистою, а сир не розтане. Коли піца буде майже готова, додайте пармезан і листя базиліка.