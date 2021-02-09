Щоб відсвяткувати день піци, Букви пропонують вам приготувати найвідомішу - Маргариту.

9 лютого відзначають день піци. Історія цієї страви в тому вигляді, як її людство знає зараз, почалася в 1522 році. У цей момент в Європу завезли томати. Спочатку їх вважали отрутою, але неапольські бідняки швидко зрозуміли, що їх можна їсти і запікати на коржах. Хоча різну їжу, запечену на коржах, їли ще древні греки з римлянами.

Уже в XVII столітті в Італії з’явився особливий рід пекарів – піццайоло, які готували коржі з оливковою олією, томатами, сиром і травами.

Найвідоміша піца Маргарита вперше була створена в Неаполі в 1889 році і отримала свою назву на честь королеви, дружини італійського короля Умберто І. А приготував її пекар Раффаеле Еспозіто.

Інгредієнти для тіста:

200 мл молока

2 яйця

400 г борошна

25 гр свіжих дріжджів

1 ч.л. цукру

пів чайної ложки солі

2 ст.л. оливкового масла

Молоко нагріти, але не кип’ятити. Дріжджі розкришити, додати дрібку цукру і залити молоком. Дати побродити, щоб пішли бульбашки, близько 15 хвилин.

Тепер додаємо яйця, цукор, що залишився і молоко, оливкову олію, добре перемішуємо і поступово вводимо борошно. Вимішуємо тісто, щоб воно стало еластичним і не липким. Повертаємо його в посуд, накриваємо рушником і даємо підійти 40-50 хвилин в теплому місці.

Коли тісто підійде ділимо його на 4 порції і розкатуємо кожну частину в коло діаметром 30-32 сантиметри і завтовшки і не більше 2 мм. Так ви отримаєте основи для тонкої піци.

Якщо любите товсту основу, то у вас вийде 2 піци з такої кількості інгредієнтів.

Застеляємо деко пергаментом, змащуємо оливковою олією і викладаємо наше тісто.

Якщо не збираєтеся частувати гостей і вам достатньо 1 піци, то решту тіста можна покласти в холодильник.

Соус для піци:

Щоб приготувати соус для піци вам знадобиться:

1 стакан томатного пюре або подрібнених консервованих помідорів

2-3 свіжих зубчики часнику, подрібнених в часниковому пресі

1 чайна ложка оливкової олії першого холодного віджиму, плюс ще одна для поливання

1/4 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю

2-3 великих дрібка солі

Соус краще почати готувати, коли ваше тісто підходить.

Просто змішайте всі інгредієнти міксером або в блендері, і ви отримаєте соус для вашої піци. Нанесіть його густим шаром по всьому тісту.

Начинка:

2-3 столові ложки дрібно натертого сиру пармезан-реджано, плюс ще для подачі

150 гр свіжого сиру моцарелла, нарізаного кубиками

5-6 великих свіжих листків базиліку, плюс ще для прикраси

1 помідор, нарізаний кружечками

подрібнені пластівці сушеного червоного перцю (за бажанням)

Розігрійте духовку до 220 ° C. Викладіть тісто на деко. Зверху полийте томатним соусом. Посипте майораном і зверху викладіть скибочки моцарели і помідора. Випікайте близько 10 хвилин, поки скоринка не стане золотистою, а сир не розтане. Коли піца буде майже готова, додайте пармезан і листя базиліка.