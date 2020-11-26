Важко уявити День подяки без індички. Але навіть якщо ви не американець, то це не привід не приготувати смачну страву

Сьогодні в США святкують День подяки. Це свято відзначають в четвертий четвер листопада і своє коріння воно веде від свята першого врожаю англійських переселенців до Америки в Плімутській колонії.

Для американців – це друге за важливістю свято, коли за обіднім столом збирається вся родина. А головною стравою є індичка, яку подають з картопляним пюре і журавлинним соусом.

Готування індички – справа клопітка, і може зайняти більше ніж 4 години. Але якщо ви зважитеся це зробити та порадувати сім’ю, то Букви пропонують кілька рецептів.

Класична індичка з лісовими грибами й мадерою

Інгредієнти

Для індички

5 кг індички

½ цибулини, розрізаної на четвертинки

1 стебло селери, нарізане шматочками по 5 см

½ лимона, нарізаного часточками

20 г чебрецю

15 г вершкового масла, розм’якшеного

150 мл бренді

1 столова ложка меду

2 столові ложки темно-коричневого цукру

Для начинки

25 г сушених білих грибів

10 г вершкового масла, плюс додатково для змащення

1 невелика цибулина, дрібно нарізана

1 подрібнений зубчик часнику

200 г шампіньйонів, дрібно нарізаних

250 г лісових грибів, дрібно нарізаних

100 мл мадери

4 нарізаних листка шавлії

2 гілочки чебрецю, тільки листя

100 г панірувальних сухарів

25 г тертого пармезану

1 яйце, злегка збите

Розігрійте духовку до 200 ° C. Гарненько вимийте індичку і помістіть всередину цибулю, селеру, лимон і половину чебрецю. Натріть маслом шкіру індички, потім покладіть її на решітку в більшу форму для запікання і готуйте в духовці без кришки протягом 20 хвилин.

Тим часом дрібно наріжте решту листя чебрецю. Налийте бренді, мед і цукор в каструлю і доведіть до кипіння, потім варіть 2-3 хвилини. Додайте чебрець.

Після того, як індичка прожариться протягом 20 хвилин, рясно змастіть її приготованою глазур’ю. Зменшіть тепло духовки до 180 ° C. Готуйте ще 20 хвилин, знову змастіть щіткою, потім накрийте міцно фольгою. Запікати в духовці ще 3 години, поливаючи глазур’ю кожні 30 хвилин. Переконайтеся, що індичка готова, проткнувши вилкою (сік повинен бути прозорим), дістаньте з духовки й дайте охолонути.

Залийте білі гриби 100 мл окропу і залиште на 10 хвилин. Змастіть деко невеликою кількістю масла і розігрійте духовку до 200 ° C (відмітка газу 6). Нагрійте вершкове масло на великій сковороді та готуйте цибулю протягом 2-3 хвилин, поки вона не стане м’якою. Додайте часник і готуйте ще хвилину.

Додайте печериці в сковороду і готуйте 4-5 хвилин або до золотистого кольору. Злийте воду з замочених білих грибів і наріжте їх, потім додати в сковороду разом з мадерою. Прожарте 2 хвилини, потім зніміть з вогню і дайте охолонути.

Додайте шавлію, чебрець, панірувальні сухарі й пармезан до остиглої суміші. Перемішайте з яйцем, щоб все зв’язалося, потім розділіть суміш на 8 порцій. Скачайте в кульки та викладіть на змащене маслом деко. Запікайте в духовці 20-25 хвилин або до золотистого кольору.

Викладіть на блюдо індичку разом з грибними кульками.

Смажена грудка індички з зеленню і лимоном





Інгредієнти

2 кг грудки індички

3 столові ложки масла, розм’якшеного

1 жменю свіжої петрушки, дрібно нарізаної

1 жменю листя свіжого чебрецю

1 лимон, очистити від цедри, потім нарізати невеликими шматочками

2 червоні цибулини, нарізані невеликими шматочками

6 скибочок бекону

12 штук кураги

1 столова ложка журавлинного соусу

300 г підливи з птиці

1 жменя крес-салату

Розігрійте духовку до 200 ° C (вентилятор 180 ° C, газ 6). Злегка обсмажте індичку.

Змішайте масло з зеленню і цедрою лимона, потім приправте чорним перцем. Викладіть цю суміш ложкою під шкіру. Покладіть індичку в форму для запікання зі скибочками лимона і цибулі й запікайте 70 хвилин або до готовності. Індичку потрібно прожарити наскрізь – щоб перевірити, проткніть вертелом найтовщу частину м’яса і переконайтеся, що воно готове.

Тим часом розріжте кожен шматочок бекону навпіл, а потім оберніть навколо кураги. Закріпіть коктейльною паличкою і викладіть в жаростійкий посуд. Приблизно за 10 хвилин до того, як індичка повинна бути готова, помістіть її в духовку і запікайте протягом 30-35 хвилин, поки бекон не стане золотистим, а фрукти не стануть липкими та смачними.

Коли індичка буде готова, перекладіть її на теплу тарілку, накрийте фольгою і дайте постояти 20 хвилин.

Місткість з вареними лимоном і цибулею поставте на середній вогонь, додайте журавлинний соус і підливу з птиці. Підігрійте 1 хвилину, помішуючи, поки не прогріється. Перелийте підливу в глечик, потім прикрасьте індичку крес-салатом і подавайте з абрикосами в беконі.

Індичка з чорносливом і беконом

Вам знадобляться

філе грудки індички (близько 500 г), нарізане великими шматками

8 сосисок зі свинини

6 скибочок не копченого бекону, розрізаного навпіл

12 штук чорносливу

2 гілочки свіжого розмарину

2 цілих очищених зубчика часнику

Розігрійте духовку до 200 ° C (вентилятор 180 ° C, газ 6). Помістіть шматочки індички в деко для запікання з сосисками для коктейлю.

Оберніть чорнослив беконом і закріпіть паличкою для коктейлю. Додайте в тацю з розмарином і часником.

Запікайте 35-40 хвилин, поливаючи соком кілька разів за час приготування. Подавати з журавлинним соусом.

Рецепти з Sainsbury’s magazine