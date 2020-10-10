Супи-пюре вважаються винаходом французького кухаря Антуана Керема. У своєму житті йому довелося готувати для багатьох імператорів, але найбільший виклик для нього поставив французький політик Шарль Талейран, який зажадав скласти меню на рік, не повторюючись. Ось в цьому меню і з’явилися супи-пюре з заправкою з борошна і перетертих овочів.
Пряний суп з пастернаку і моркви
Інгредієнти
1 столова ложка оливкової олії
1 нарізана цибулина
3 стебла селери, нарізаних
1 зубчик часнику, дрібно нарізаний
1 столова ложка очищеного і натертого свіжого імбиру
0,5 ст.л. каррі-порошку
500 г нарізаного пастернаку
250 г нарізаної моркви,
1 літр овочевого бульйону
4 ч.л. вершків
2 столові ложки смажених гарбузового насіння
Нагрійте оливкову олію в сковороді на середньому вогні. Додайте цибулю, палички селери, часник і імбир, і готуйте 5 хвилин.
Додайте порошок каррі і готуйте ще 5 хвилин. Додайте пастернак і моркву.
Влийте овочевий бульйон, накрийте кришкою і тушкуйте близько 30 хвилин, поки овочі не стануть м’якими.
Перетріть суп на пюре порціями, при бажанні додайте бульйон, щоб домогтися потрібної консистенції.
Перед подачею полийте вершками і зверху викладіть обсмажене гарбузове насіння.
Суп з грибів і петрушки
Інгредієнти
2 столові ложки оливкової олії
250 г грибів, очищених і нарізаних скибочками
2 цибулини, дрібно нарізані
400 г очищеної і нарізаної кубиками білої картоплі
5 гілочок свіжого чебрецю
700 мл овочевого бульйону
400 мл молока
2 ст.л. вершків
20 г обсмажених кедрових горіхів
6,25 г петрушки, нарізаної
чорний перець
Нагрійте 1 столову ложку масла у великій сковороді, додайте гриби і готуйте на сильному вогні 5 хвилин, весь час помішуючи, щоб вони не прилипли. Зніміть зі сковороди і відкладіть в сторону.
Додайте в сковороду решту олії і смажте цибулю, картоплю і чебрець на середньому або повільному вогні протягом 10 хвилин, поки вони не стануть м’якими і золотистими.
Влийте бульйон і молоко і поверніть гриби на сковороду. Доведіть до слабкого кипіння і варіть 10 хвилин або поки картопля не стане м’якою і не прожариться.
Вийміть гілочки чебрецю з каструлі і викиньте. Скористайтеся ручним блендером, щоб подрібнити суп до однорідної маси. Приправте свіжозмеленим чорним перцем за смаком.
Перед подачею перекладіть в теплу миску, додайте вершки та посипте кедровими горіхами і петрушкою.
Суп з мускатного гарбуза і червоного перцю
Інгредієнти
1 кубик овочевого бульйону зі зниженим вмістом солі
500 г мускатною гарбуза
300 г солодкої картоплі
3 червоних перці
1 столова ложка оливкової олії
2 цибулини, дрібно нарізані
2 подрібнених зубчики часнику
1 столова ложка томатної пасти
2 ст.л. обсмаженого насіння
Приготуйте 1,2 літра овочевого бульйону, використовуючи кубик бульйону.
Очистіть гарбуз і солодку картоплю і наріжте шматочками. Очистіть перець від насіння і наріжте скибочками. Відкладіть в сторону.
Нагрійте масло у великій сковороді і смажте цибулю і часник 10 хвилин до м’якості. Додайте кабачок, солодку картоплю, перець і томатну пасту. Варіть 10 хвилин.
Влийте бульйон і доведіть до кипіння. Накрийте кришкою і готуйте на середньому вогні 30 хвилин, поки овочі не стануть м’якими.
Перелийте суп в кухонний комбайн (порціями) і збивайте до однорідної маси. Розкладіть по 4 мисках і прикрасьте їх підсмаженим насінням гарбуза або горіхами.
Суп із брюссельської капусти і сиру чеддер
Інгредієнти
4 ч.л. оливкового масла
2 середні цибулини, нарізаних
300 г вареної брюссельської капусти
2 подрібнених зубчики часнику
650 мл овочевого бульйону
4 столові ложки вершків
100 г тертого Чеддер, плюс додаткова порція для сервірування
Нагрійте масло в сковороді і обсмажити цибулю на середньому вогні до м’якості 8-10 хвилин. Додайте часник в сковороду і смажте, помішуючи, 1 хвилину.
Тим часом наріжте приблизно половину плодів капусти, навпіл або четвертинками, залежно від розміру.
У нарізані шматочки капусти додайте бульйон, накрийте кришкою і доведіть до кипіння. Зніміть каструлю з вогню і дайте трохи охолонути.
Перетріть блендером в пюре. Викладіть капусту, що залишилася на сковороду, протушкуйте до напівготовності, додайте вершки, сир, приправи в сковороду і тушкуйте 2-3 хвилини або поки сир не розтане.
Додайте пюре.
Подавайте, поливши оливковою олією і посипавши тертим сиром.
Суп з буряка і апельсина з насінням гірчиці
Інгредієнти
700 г буряка, великий розрізати навпіл
1 столова ложка оливкової олії плюс додаткова порція
50 г вершкового масла
1 крупно нарізана цибулина
2 зубчики часнику, крупно нарізані
2 столові ложки червоного винного оцту
600 мл овочевого бульйону
цедра ½ апельсина, дрібно натерта
1 ст.л. насіння гірчиці
Розігрійте духовку до 200 ° C. Покладіть буряк на деко, збризніть маслом і запікайте протягом 1 години або до готовності.
Витягніть з духовки і дайте трохи охолонути. Одягнувши гумові рукавички, очистіть буряк від шкірки і поріжте на кубики середнього розміру.
Розтопіть масло на сковороді, додайте цибулю й часник і готуйте 5 хвилин, поки він не стане м’яким. Додайте оцет; тушкуйте 3 хвилини. Додайте бульйон і буряк і доведіть до кипіння. Готуйте ще 5 хвилин.
Тим часом натріть цедру апельсина і підсмажте її з насінням гірчиці на сухій сковороді протягом 2-3 хвилин. Перекладіть на тарілку.
Зніміть суп з вогню і приправте. Тепер збийте в блендері до отримання однорідної маси. Розлийте суп по мисках і зверху покладіть цедру і насіння гірчиці. Збризніть невеликою кількістю оливкової олії.
Можна також додати шматочки фети і горіхи.
Рецепти взяті з Sainsbury’s magazine