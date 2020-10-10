Кращий спосіб зігрітися восени - з'їсти крем-суп. До того ж велика кількість свіжих овочів зараз сприяє приготуванню саме цієї страви. Якщо у вас є морква, капуста, картопля, буряк і гриби, то може вийти не борщ, а 5 різних супів. Букви зібрали рецепти.

Супи-пюре вважаються винаходом французького кухаря Антуана Керема. У своєму житті йому довелося готувати для багатьох імператорів, але найбільший виклик для нього поставив французький політик Шарль Талейран, який зажадав скласти меню на рік, не повторюючись. Ось в цьому меню і з’явилися супи-пюре з заправкою з борошна і перетертих овочів.

Пряний суп з пастернаку і моркви

Інгредієнти

1 столова ложка оливкової олії

1 нарізана цибулина

3 стебла селери, нарізаних

1 зубчик часнику, дрібно нарізаний

1 столова ложка очищеного і натертого свіжого імбиру

0,5 ст.л. каррі-порошку

500 г нарізаного пастернаку

250 г нарізаної моркви,

1 літр овочевого бульйону

4 ч.л. вершків

2 столові ложки смажених гарбузового насіння

Нагрійте оливкову олію в сковороді на середньому вогні. Додайте цибулю, палички селери, часник і імбир, і готуйте 5 хвилин.

Додайте порошок каррі і готуйте ще 5 хвилин. Додайте пастернак і моркву.

Влийте овочевий бульйон, накрийте кришкою і тушкуйте близько 30 хвилин, поки овочі не стануть м’якими.

Перетріть суп на пюре порціями, при бажанні додайте бульйон, щоб домогтися потрібної консистенції.

Перед подачею полийте вершками і зверху викладіть обсмажене гарбузове насіння.

Суп з грибів і петрушки

Інгредієнти

2 столові ложки оливкової олії

250 г грибів, очищених і нарізаних скибочками

2 цибулини, дрібно нарізані

400 г очищеної і нарізаної кубиками білої картоплі

5 гілочок свіжого чебрецю

700 мл овочевого бульйону

400 мл молока

2 ст.л. вершків

20 г обсмажених кедрових горіхів

6,25 г петрушки, нарізаної

чорний перець

Нагрійте 1 столову ложку масла у великій сковороді, додайте гриби і готуйте на сильному вогні 5 хвилин, весь час помішуючи, щоб вони не прилипли. Зніміть зі сковороди і відкладіть в сторону.

Додайте в сковороду решту олії і смажте цибулю, картоплю і чебрець на середньому або повільному вогні протягом 10 хвилин, поки вони не стануть м’якими і золотистими.

Влийте бульйон і молоко і поверніть гриби на сковороду. Доведіть до слабкого кипіння і варіть 10 хвилин або поки картопля не стане м’якою і не прожариться.

Вийміть гілочки чебрецю з каструлі і викиньте. Скористайтеся ручним блендером, щоб подрібнити суп до однорідної маси. Приправте свіжозмеленим чорним перцем за смаком.

Перед подачею перекладіть в теплу миску, додайте вершки та посипте кедровими горіхами і петрушкою.

Суп з мускатного гарбуза і червоного перцю





Інгредієнти

1 кубик овочевого бульйону зі зниженим вмістом солі

500 г мускатною гарбуза

300 г солодкої картоплі

3 червоних перці

1 столова ложка оливкової олії

2 цибулини, дрібно нарізані

2 подрібнених зубчики часнику

1 столова ложка томатної пасти

2 ст.л. обсмаженого насіння

Приготуйте 1,2 літра овочевого бульйону, використовуючи кубик бульйону.

Очистіть гарбуз і солодку картоплю і наріжте шматочками. Очистіть перець від насіння і наріжте скибочками. Відкладіть в сторону.

Нагрійте масло у великій сковороді і смажте цибулю і часник 10 хвилин до м’якості. Додайте кабачок, солодку картоплю, перець і томатну пасту. Варіть 10 хвилин.

Влийте бульйон і доведіть до кипіння. Накрийте кришкою і готуйте на середньому вогні 30 хвилин, поки овочі не стануть м’якими.

Перелийте суп в кухонний комбайн (порціями) і збивайте до однорідної маси. Розкладіть по 4 мисках і прикрасьте їх підсмаженим насінням гарбуза або горіхами.

Суп із брюссельської капусти і сиру чеддер

Інгредієнти

4 ч.л. оливкового масла

2 середні цибулини, нарізаних

300 г вареної брюссельської капусти

2 подрібнених зубчики часнику

650 мл овочевого бульйону

4 столові ложки вершків

100 г тертого Чеддер, плюс додаткова порція для сервірування

Нагрійте масло в сковороді і обсмажити цибулю на середньому вогні до м’якості 8-10 хвилин. Додайте часник в сковороду і смажте, помішуючи, 1 хвилину.

Тим часом наріжте приблизно половину плодів капусти, навпіл або четвертинками, залежно від розміру.

У нарізані шматочки капусти додайте бульйон, накрийте кришкою і доведіть до кипіння. Зніміть каструлю з вогню і дайте трохи охолонути.

Перетріть блендером в пюре. Викладіть капусту, що залишилася на сковороду, протушкуйте до напівготовності, додайте вершки, сир, приправи в сковороду і тушкуйте 2-3 хвилини або поки сир не розтане.

Додайте пюре.

Подавайте, поливши оливковою олією і посипавши тертим сиром.

Суп з буряка і апельсина з насінням гірчиці





Інгредієнти

700 г буряка, великий розрізати навпіл

1 столова ложка оливкової олії плюс додаткова порція

50 г вершкового масла

1 крупно нарізана цибулина

2 зубчики часнику, крупно нарізані

2 столові ложки червоного винного оцту

600 мл овочевого бульйону

цедра ½ апельсина, дрібно натерта

1 ст.л. насіння гірчиці

Розігрійте духовку до 200 ° C. Покладіть буряк на деко, збризніть маслом і запікайте протягом 1 години або до готовності.

Витягніть з духовки і дайте трохи охолонути. Одягнувши гумові рукавички, очистіть буряк від шкірки і поріжте на кубики середнього розміру.

Розтопіть масло на сковороді, додайте цибулю й часник і готуйте 5 хвилин, поки він не стане м’яким. Додайте оцет; тушкуйте 3 хвилини. Додайте бульйон і буряк і доведіть до кипіння. Готуйте ще 5 хвилин.

Тим часом натріть цедру апельсина і підсмажте її з насінням гірчиці на сухій сковороді протягом 2-3 хвилин. Перекладіть на тарілку.

Зніміть суп з вогню і приправте. Тепер збийте в блендері до отримання однорідної маси. Розлийте суп по мисках і зверху покладіть цедру і насіння гірчиці. Збризніть невеликою кількістю оливкової олії.

Можна також додати шматочки фети і горіхи.

Рецепти взяті з Sainsbury’s magazine