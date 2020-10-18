Букви зібрали кілька рецептів, які урізноманітнять ваше меню.

Якщо ваша стрічка в фейсбуці не зайнята обговоренням ініціатив президента Зеленського і виборами, то радісними постами про зібрані грибах. Збирання грибів не тільки спосіб терапії, цікавий квест, але і спосіб добути корисний продукт.

Адже, якщо гриб не росте біля автодороги і не збирає всі викиди, то в ньому містяться білок, вітаміни групи В і С, нікотинова і фолієва кислоти, кальцій, фосфор, калій, залізо.

Але навіть, якщо ви не грибник, і вважаєте за краще купувати їх в магазині, восени ви можете приготувати багато страв з опеньків, лисичок, білих, польських, красноголовців і навіть банальних печериць.

Ранковий пиріг з грибами і беконом

Інгредієнти

320 гр листкового тіста

8 скибочок копченого бекону

200 г грибів, нарізаних скибочками

2 гілочки чебрецю

150 г нарізаної моцарели

4 яйця + 1 на змащення

16 помідорів чері

Розігрійте духовку до 180 ° C. Розріжте листкове тісто на 4 рівних прямокутника, потім помістіть на деко і зробіть надріз на кожному пирозі глибиною приблизно 2 мм по кромці. Випікайте 6 хвилин, поки тісто не стане підніматися. Видаліть шар тіста посередині, який здувся, переконавшись, що у вас все ще є шар тіста на основі і кордон на місці. Залиште холонути.

Нагрійте велику сковороду на сильному вогні і готуйте бекон протягом 5 хвилин, поки він не стане коричневим і хрустким по обидва боки. Відкладіть на тарілку, застелену пергаментом, потім трохи зменшіть вогонь і додайте гриби і чебрець. Смажте 5 хвилин до золотистого кольору, потім дайте охолонути.

Обсмажте також помідори чері.

Щоб зібрати пироги, викладіть на кожен по 2 шматочки бекону. Розподіліть по четвертій частині грибів на кожний, залишивши місце посередині. Викладіть моцарелу з боків кожного пирога. Розбийте 1 яйце в невелику миску і покладіть в середину пирога, повторивши те ж саме з 3 яйцями і пирогами. Змастіть краї пирогів збитим яйцем і запікайте, поки яйце не буде готове, а сир не розплавиться. Подавайте зі смаженими помідорами чері.

Салат з грибами





Інгредієнти

400 г лісових грибів

100 г різного листя салату

25 г очищених фісташок, нарізаних

2 невеликих цибулини-шалот, дрібно нарізаних

70г сиру фета

Для маринаду:

4 подрібнених зубчики часнику

25 г кореня імбиру, очищеного і дрібно натертого

0,75 чайної ложки гарячого або м’якого порошку чилі

1 чайна ложка з гіркою суміші спецій гарам масала

1 чайна ложка меленого кмину

Лимонний сік – 3,5 ст.

7 столових ложок оливкової олії

Для заправки:

1,5 столові ложки яблучного оцту, хересу або білого винного оцту

4 столові ложки оливкової олії

0,75 чайної ложки діжонської гірчиці

Приготуйте із зазначених інгредієнтів маринад.

Змішайте всі інгредієнти для маринаду приблизно з 1 чайною ложкою солі. Гриби розріжте навпіл або, якщо вони великі, наріжте скибочками по 2 см. Киньте маринад, переконавшись, що кожен шматок покритий; залишити на 30 хвилин.

Тим часом розігрійте гриль і збийте інгредієнти для заправки.

Смажте гриби по 3-4 хвилини з кожного боку або до легкого обвуглювання.

Викладіть листя салату в миску зі смаженими грибами. Збризніть соусом і добре перемішайте. Посипте фісташками, фетою і подавайте з цибулею-шалот, щоб гості додали стільки, скільки захочуть.

Гриби з песто

Інгредієнти

тертий пармезан – 4 ст. л.

олія оливкова extra virgin – 120 мл

велика морська сіль – за смаком

пучок зеленого базиліка

товчений часник – 1 зубчик

свіжі лісові гриби або печериці – 300 г

горіхи кедрові – 1 ст. л.

Спочатку приготуємо песто. Базилік миємо і сушимо. Кедрові горіхи обсмажуємо на сухій розігрітій сковороді, постійно помішуючи, 4 хв. Часник чистимо і нарізаємо. Тепер все (базилік, часник, горіхи і сіль) поміщаємо в чашу блендера і подрібнюємо в однорідну масу. Додаємо пармезан.

Потім додаємо оливкову олію.

Гриби нарізаємо великими шматками. Викладаємо на деко і ставимо в духовку до 180 ° С духовку на 15 хв. (Можна також запекти шапочки печериць). Дістаємо, прибираємо зайву рідину і поливаємо песто і ставимо в духовку ще на 10 хв.

Можна подати до столу на брускеті чи з млинцями.

Грибна словенська юшка

Інгредієнти

Гриби білі 250 г

Картопля 1 шт.

Морква 1 шт.

Лук 1 шт.

Часник 2-3 зубчики

Вершки 100 мл

Біле вино 100г

Сир (тертий) 2-3 ст. л.

Масло (вершкове) 25 г

Вода 1,5 л

Лавровий лист

Свіжа петрушка

Гриби миємо, чистимо і нарізаємо середніми шматочками. У каструлю наливаємо вино і кидаємо лавровий лист, коли воно закипить додаємо гриби і варимо, поки вино частково випарується.

Нарізаємо картоплю кубиками, заливаємо літром води, доводимо до кипіння і варимо ще 10 хвилин.

Моркву натираємо на тертці, дрібно нарізаємо цибулю і часник. Солимо, перчимо. Обсмажуємо їх на сковороді 3-5 хвилин.

Додаємо в картоплю гриби, морква і цибуля. Варимо 5-10 хвилин. Додаємо вершки і тертий сир.

Нарізаємо дрібно петрушку, кидаємо в суп і даємо настоятися 15 хвилин.

Паста з лососем и грибами

Інгредієнти

1 столова ложка оливкової олії

2 цибулини, очищені і нарізані

1 зубчик часнику, очищений і дрібно нарізаний

200 г грибів

200 г консервованого лосося

500 г макаронів

500 г брокколі

Нагрійте масло на сковороді і смажте цибулю 5-10 хвилин до м’якості, додавши вкінці часник. Вмішайте гриби і готуйте ще 5 хвилин до золотистого кольору. Злийте воду з лосося і перемішайте. Нагрійте 1 хвилину.

Тим часом приготуйте макарони відповідно до інструкцій на упаковці.

Відваріть брокколі в каструлі з киплячою водою 3 хвилини, потім процідіть. Коли броколі трохи охолоне, наріжте скибочками.

Злийте воду з макаронів і перемішайте з лососем і броколі. Подавати до столу.

Каша з цвітної капусти з грибами

Інгредієнти

2 цілих кольорових капусти, нарізати суцвіттями

2½ столові ложки оливкової олії

150 г грибів

2 гілочки свіжого чебрецю

200 г молодого шпинату

500 мл овочевого бульйону, приготованого з 1 кубика бульйону

½ лимона

1 столова ложка білого винного оцту

4 яйця

5 г петрушки, дрібно нарізаної

40 г дрібно натертого пармезану

Розігрійте духовку до 200 ° C. Викладіть суцвіття цвітної капусти на 2 великих дека, збризніть 2 столовими ложками олії і добре приправте сіллю і перцем. Запікайте 20 хвилин, дістаньте з духовки і дайте охолонути 20 хвилин.

Доведіть до кипіння велику каструлю з підсоленою водою. Зменшіть вогонь до дуже легкого кипіння.

Нагрійте масло у великій сковороді і додайте гриби, чебрець, спеціїї. Обсмажуйте 5 хвилин до коричневого кольору, потім перекладіть на тарілку і накрийте фольгою. Додайте шпинат в сковороду і дайте йому протушкуватися 2 хвилини, періодично помішуючи. Перекладіть на тарілку.

Збийте охолоджену обсмажену кольорову капусту в кухонному комбайні, поки вона не стане нагадувати рис. Перекладіть на сковороду разом з бульйоном. Доведіть до кипіння і тушкуйте 10 хвилин, потім додайте лимонний сік і добре приправте за смаком.

Тим часом додайте в киплячу воду білий винний оцет. Розбийте яйце в формочку і швидко опустіть його в воду. Повторіть те ж саме з рештою яєць і варіть 3-4 хвилини. Вийміть яйця шумівкою на кухонний папір. Подавайте кашу, посипавши в’яленим шпинатом, грибами, яйцем-пашот, петрушкою і пармезаном.

Гуляш з яловичини з грибами і перцем

Інгредієнти

Яловичина (м’якоть) 1 кг



Гриби (шампіньйони) 300 грам



Болгарський перець 2 шт (червоний і зелений)



Цибуля 1 шт



Вершкове масло 50 грам



Паприка 1 ст.ложка



Сіль, чорний перець, червоний перець, чорний перець горошком, лавровий лист за смаком;



Зелень

Яловичину наріжте кубиками, а цибулю – півкільцями.

У глибокій сковороді розжарите половину вершкового масла, додайте м’ясо і обсмажте до рум’янцю.

Додайте в сковороду цибулю і паприку і пасеруйте 2-3 хвилини. Тепер влийте 2 склянки води і тушкуйте на середньому вогні 40 хвилин.

Солодкий перець очистіть і наріжте кільцями, гриби розріжте навпіл або на чвертки.

Розтопіть вершкове масло, додайте гриби і обсмажте протягом 5 хвилин, додайте солодкий перець і смажте ще 2-3 хвилини.

Тепер з’єднайте перець і гриби з м’ясом, додати спеції і сіль, перемішайте і протушіть ще півгодини.

Готову страву прикрасьте зеленню і подавайте до столу.

Рецепти взяті з сайту Sainsbury’s і блогу Даші Малахової