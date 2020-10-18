Якщо ваша стрічка в фейсбуці не зайнята обговоренням ініціатив президента Зеленського і виборами, то радісними постами про зібрані грибах. Збирання грибів не тільки спосіб терапії, цікавий квест, але і спосіб добути корисний продукт.
Адже, якщо гриб не росте біля автодороги і не збирає всі викиди, то в ньому містяться білок, вітаміни групи В і С, нікотинова і фолієва кислоти, кальцій, фосфор, калій, залізо.
Але навіть, якщо ви не грибник, і вважаєте за краще купувати їх в магазині, восени ви можете приготувати багато страв з опеньків, лисичок, білих, польських, красноголовців і навіть банальних печериць.
Ранковий пиріг з грибами і беконом
Інгредієнти
320 гр листкового тіста
8 скибочок копченого бекону
200 г грибів, нарізаних скибочками
2 гілочки чебрецю
150 г нарізаної моцарели
4 яйця + 1 на змащення
16 помідорів чері
Розігрійте духовку до 180 ° C. Розріжте листкове тісто на 4 рівних прямокутника, потім помістіть на деко і зробіть надріз на кожному пирозі глибиною приблизно 2 мм по кромці. Випікайте 6 хвилин, поки тісто не стане підніматися. Видаліть шар тіста посередині, який здувся, переконавшись, що у вас все ще є шар тіста на основі і кордон на місці. Залиште холонути.
Нагрійте велику сковороду на сильному вогні і готуйте бекон протягом 5 хвилин, поки він не стане коричневим і хрустким по обидва боки. Відкладіть на тарілку, застелену пергаментом, потім трохи зменшіть вогонь і додайте гриби і чебрець. Смажте 5 хвилин до золотистого кольору, потім дайте охолонути.
Обсмажте також помідори чері.
Щоб зібрати пироги, викладіть на кожен по 2 шматочки бекону. Розподіліть по четвертій частині грибів на кожний, залишивши місце посередині. Викладіть моцарелу з боків кожного пирога. Розбийте 1 яйце в невелику миску і покладіть в середину пирога, повторивши те ж саме з 3 яйцями і пирогами. Змастіть краї пирогів збитим яйцем і запікайте, поки яйце не буде готове, а сир не розплавиться. Подавайте зі смаженими помідорами чері.
Салат з грибами
Інгредієнти
400 г лісових грибів
100 г різного листя салату
25 г очищених фісташок, нарізаних
2 невеликих цибулини-шалот, дрібно нарізаних
70г сиру фета
Для маринаду:
4 подрібнених зубчики часнику
25 г кореня імбиру, очищеного і дрібно натертого
0,75 чайної ложки гарячого або м’якого порошку чилі
1 чайна ложка з гіркою суміші спецій гарам масала
1 чайна ложка меленого кмину
Лимонний сік – 3,5 ст.
7 столових ложок оливкової олії
Для заправки:
1,5 столові ложки яблучного оцту, хересу або білого винного оцту
4 столові ложки оливкової олії
0,75 чайної ложки діжонської гірчиці
Приготуйте із зазначених інгредієнтів маринад.
Змішайте всі інгредієнти для маринаду приблизно з 1 чайною ложкою солі. Гриби розріжте навпіл або, якщо вони великі, наріжте скибочками по 2 см. Киньте маринад, переконавшись, що кожен шматок покритий; залишити на 30 хвилин.
Тим часом розігрійте гриль і збийте інгредієнти для заправки.
Смажте гриби по 3-4 хвилини з кожного боку або до легкого обвуглювання.
Викладіть листя салату в миску зі смаженими грибами. Збризніть соусом і добре перемішайте. Посипте фісташками, фетою і подавайте з цибулею-шалот, щоб гості додали стільки, скільки захочуть.
Гриби з песто
Інгредієнти
тертий пармезан – 4 ст. л.
олія оливкова extra virgin – 120 мл
велика морська сіль – за смаком
пучок зеленого базиліка
товчений часник – 1 зубчик
свіжі лісові гриби або печериці – 300 г
горіхи кедрові – 1 ст. л.
Спочатку приготуємо песто. Базилік миємо і сушимо. Кедрові горіхи обсмажуємо на сухій розігрітій сковороді, постійно помішуючи, 4 хв. Часник чистимо і нарізаємо. Тепер все (базилік, часник, горіхи і сіль) поміщаємо в чашу блендера і подрібнюємо в однорідну масу. Додаємо пармезан.
Потім додаємо оливкову олію.
Гриби нарізаємо великими шматками. Викладаємо на деко і ставимо в духовку до 180 ° С духовку на 15 хв. (Можна також запекти шапочки печериць). Дістаємо, прибираємо зайву рідину і поливаємо песто і ставимо в духовку ще на 10 хв.
Можна подати до столу на брускеті чи з млинцями.
Грибна словенська юшка
Інгредієнти
Гриби білі 250 г
Картопля 1 шт.
Морква 1 шт.
Лук 1 шт.
Часник 2-3 зубчики
Вершки 100 мл
Біле вино 100г
Сир (тертий) 2-3 ст. л.
Масло (вершкове) 25 г
Вода 1,5 л
Лавровий лист
Свіжа петрушка
Гриби миємо, чистимо і нарізаємо середніми шматочками. У каструлю наливаємо вино і кидаємо лавровий лист, коли воно закипить додаємо гриби і варимо, поки вино частково випарується.
Нарізаємо картоплю кубиками, заливаємо літром води, доводимо до кипіння і варимо ще 10 хвилин.
Моркву натираємо на тертці, дрібно нарізаємо цибулю і часник. Солимо, перчимо. Обсмажуємо їх на сковороді 3-5 хвилин.
Додаємо в картоплю гриби, морква і цибуля. Варимо 5-10 хвилин. Додаємо вершки і тертий сир.
Нарізаємо дрібно петрушку, кидаємо в суп і даємо настоятися 15 хвилин.
Паста з лососем и грибами
Інгредієнти
1 столова ложка оливкової олії
2 цибулини, очищені і нарізані
1 зубчик часнику, очищений і дрібно нарізаний
200 г грибів
200 г консервованого лосося
500 г макаронів
500 г брокколі
Нагрійте масло на сковороді і смажте цибулю 5-10 хвилин до м’якості, додавши вкінці часник. Вмішайте гриби і готуйте ще 5 хвилин до золотистого кольору. Злийте воду з лосося і перемішайте. Нагрійте 1 хвилину.
Тим часом приготуйте макарони відповідно до інструкцій на упаковці.
Відваріть брокколі в каструлі з киплячою водою 3 хвилини, потім процідіть. Коли броколі трохи охолоне, наріжте скибочками.
Злийте воду з макаронів і перемішайте з лососем і броколі. Подавати до столу.
Каша з цвітної капусти з грибами
Інгредієнти
2 цілих кольорових капусти, нарізати суцвіттями
2½ столові ложки оливкової олії
150 г грибів
2 гілочки свіжого чебрецю
200 г молодого шпинату
500 мл овочевого бульйону, приготованого з 1 кубика бульйону
½ лимона
1 столова ложка білого винного оцту
4 яйця
5 г петрушки, дрібно нарізаної
40 г дрібно натертого пармезану
Розігрійте духовку до 200 ° C. Викладіть суцвіття цвітної капусти на 2 великих дека, збризніть 2 столовими ложками олії і добре приправте сіллю і перцем. Запікайте 20 хвилин, дістаньте з духовки і дайте охолонути 20 хвилин.
Доведіть до кипіння велику каструлю з підсоленою водою. Зменшіть вогонь до дуже легкого кипіння.
Нагрійте масло у великій сковороді і додайте гриби, чебрець, спеціїї. Обсмажуйте 5 хвилин до коричневого кольору, потім перекладіть на тарілку і накрийте фольгою. Додайте шпинат в сковороду і дайте йому протушкуватися 2 хвилини, періодично помішуючи. Перекладіть на тарілку.
Збийте охолоджену обсмажену кольорову капусту в кухонному комбайні, поки вона не стане нагадувати рис. Перекладіть на сковороду разом з бульйоном. Доведіть до кипіння і тушкуйте 10 хвилин, потім додайте лимонний сік і добре приправте за смаком.
Тим часом додайте в киплячу воду білий винний оцет. Розбийте яйце в формочку і швидко опустіть його в воду. Повторіть те ж саме з рештою яєць і варіть 3-4 хвилини. Вийміть яйця шумівкою на кухонний папір. Подавайте кашу, посипавши в’яленим шпинатом, грибами, яйцем-пашот, петрушкою і пармезаном.
Гуляш з яловичини з грибами і перцем
Інгредієнти
Яловичина (м’якоть) 1 кг
Гриби (шампіньйони) 300 грам
Болгарський перець 2 шт (червоний і зелений)
Цибуля 1 шт
Вершкове масло 50 грам
Паприка 1 ст.ложка
Сіль, чорний перець, червоний перець, чорний перець горошком, лавровий лист за смаком;
Зелень
Яловичину наріжте кубиками, а цибулю – півкільцями.
У глибокій сковороді розжарите половину вершкового масла, додайте м’ясо і обсмажте до рум’янцю.
Додайте в сковороду цибулю і паприку і пасеруйте 2-3 хвилини. Тепер влийте 2 склянки води і тушкуйте на середньому вогні 40 хвилин.
Солодкий перець очистіть і наріжте кільцями, гриби розріжте навпіл або на чвертки.
Розтопіть вершкове масло, додайте гриби і обсмажте протягом 5 хвилин, додайте солодкий перець і смажте ще 2-3 хвилини.
Тепер з’єднайте перець і гриби з м’ясом, додати спеції і сіль, перемішайте і протушіть ще півгодини.
Готову страву прикрасьте зеленню і подавайте до столу.
Рецепти взяті з сайту Sainsbury’s і блогу Даші Малахової