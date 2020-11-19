У цій книжці – 70 авторських рецептів давніх страв, переосмислених по-новому і поділених на 9 розділів: супи та юшки, страви з м’яса, риби, овочів та грибів, каші, напої, закуски, випічка та солодке.

Окрім рецептів, книжка містить чимало цікавих фактів про українські продукти та харчі – як їх споживали раніше, чим вони корисні, у який спосіб їх найкраще готувати. А ще кулінар згадує про свою експедицію та міста, які вразили його своєю кулінарною традицією.

“Усі думають, що українська кухня — це борщ, вареники… та й усе. Але ні. Мені знадобилися чотири роки, близько ста кулінарних книжок про національні страви різних часів, подорож усією країною та безліч консультацій з істориками, щоб сформувати власне розуміння та відчуття української кухні”, – Євген Клопотенко.

“Букви” публікують три рецепти з книжки, якими ви можете почастувати родину вже у вихідні.

Кваша

Інгредієнти

300 мл квасу

100 г в’ялених/копчених груш та яблук (набір для узвару)

5 скибок житнього хліба (та додатково 150 г хліба для чипсів)

50 г волоського горіха

дрібка червоного меленого перцю

дрібка солі

сік ½ лимона

Замочіть у квасі 5 шматочків житнього хліба на 10 хвилин. До хлібно-квасної суміші додайте набір для узвару з копчених/в’ялених груш та яблук. Закип’ятіть суміш і дайте їй повністю вистигнути. Дістаньте з холодної суміші запарені груші та яблука. Розм’якшену масу з житнього хліба перетріть крізь сито або перебийте блендером до кремової консистенції. Додайте сік лимона, червоний мелений перець та сіль за смаком. Приготуйте чипси з житнього хліба. Наріжте хліб тонкими шматочками та підсушіть у духовці протягом 3 хвилин при температурі 185 °С. Подавайте квашу, притрусивши дрібно посіченими волоськими горіхами. Прикрасьте чипсами з житнього хліба.

Пісний борщ із “вушками” та буряковим квасом

Інгредієнти

1/4 кореня селери

1 цибулина

1 морквина

1 буряк

2 лаврових листи

3 горошини духмяного перцю

2–3 зубчики часнику

2 л води

1/2 капустини білокачанної

3–4 картоплини

3–4 ст. л. олії

1/2 червоного солодкого перцю

1 склянка томатного соку

Сіль, перець

Для бурякового квасу:

0,5 кг буряка

200 г цукру

Для тіста на “вушка”

150 г борошна

75 г води

1 ст. л. олії

дрібка солі

Буряковий квас приготуйте заздалегідь. Для цього 0,5 кг очищених буряків наріжте невеликими кубиками і киньте в банку (2/3 об’єму). Додайте 200 гр цукру і залийте охолодженою кип’яченою водою так, щоб вона покрила буряк на три-п’ять см. Накрийте марлею, складеною в 4 шари й залиште в теплі на три-чотири дні. Підготуйте тісто для «вушок». У борошно додайте воду, дрібку солі та 1 ст. л. олії. Замісіть еластичне тісто, що не липне до рук. Залиште його відпочити під рушником або в холодильнику, обгорнувши харчовою плівкою, на 20 хвилин. Картоплю наріжте середнім кубиком та додайте до бульйону. Варіть протягом 10 хвилин. Капусту дрібно нашинкуйте і відправте в киплячий борщ. Червоний солодкий перець трішки підсмажте на пательні, додайте попередньо очищений та натертий на дрібній терці буряк, влийте томатний сік. Тушкуйте все до консистенції густого пюре та перекладіть у каструлю з борщем. З тіста сформуйте вушка невеличкого розміру та покладіть до каструлі з киплячим борщем. Після того як вушка спливуть, влийте буряковий квас і доведіть до смаку сіллю та перцем.

Верещака

Інгредієнти

600–800 г свинячих ребер

200 мл бурякового квасу

200 мл пшеничного квасу

2 гілочки чебрецю

1/2 ст. л. цукру

2–3 зубчики часнику

50 г вершкового масла

1 ст. л. борошна

2–3 ст. л. соняшникової олії

сіль, перець