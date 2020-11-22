Осінь невблаганно скидає останнє листя, погода стає все похмурішою, і щоб додати барв життя хочеться загорнутися в яскравий шарф, запалити свічку, бризнути на зап’ястіок яскравий аромат і зварити глінтвейн.
Додати фарб в життя можна і за допомогою їжі, і осінні овочі тут кращі союзники. А що б таке яскраве приготувати, підкажуть Букви.
Подвійне сирне суфле з червоною капустою
Інгредієнти
350 мл молока
150 мл вершків
1 лавровий лист
75 г масла
75 г борошна
250 г тертого Чеддера
6 великих яєць
Для тушкованої капусти:
1 подрібнена червонокачанна капуста (близько 800 г)
1 столова ложка темно-коричневого м’якого цукру
4 столові ложки бальзамічного оцту
25 г вершкового масла, нарізаного дрібними кубиками
5 столових ложок дрібно нарізаного мармеладу без цукру
У каструлі нагрійте молоко і вершки з лавровим листом, поки суміш не закипить, потім зніміть з вогню.
Тим часом розтопіть масло у великій сковороді. Додайте борошно. Варіть хвилину. Вийміть лавровий лист з молока і вершків, потім повільно додайте рідину в борошно, весь час збиваючи. Доведіть до кипіння, потім варіть 2-3 хвилини на слабкому вогні, помішуючи – соус на цьому етапі буде дуже густим. Приправте сіллю і свіжомеленим чорним перцем і зніміть з вогню. Додайте сир в соус, помішуючи, поки він не розтане. Дайте трохи охолонути.
В остиглий соус додайте жовтки. У чистій мисці збийте яєчні білки міксером до утворення м’яких піків. Акуратно викладіть їх в соус 3 порціями. Розділіть суміш на 6 формочок по 200 мл. Налийте окріп в ємності приблизно на 1 см. Випікайте в розігрітій духовці 25 хвилин. Дайте повністю охолонути у воді.
Поки суфле остигає, включіть духовку до 180 ° C. У великій формі для запікання зі щільною кришкою розсипте шар червоної капусти. Посипте цукром і бальзамічним оцтом, приправити сіллю і свіжомеленим чорним перцем. Додайте кілька шматочків вершкового масла і нанесіть трохи мармеладу. Повторюйте ці шари, поки всі інгредієнти не будуть використані, а потім накрийте кришкою.
Дайте капусті повільно готуватися в розігрітій духовці приблизно 1 годину 45 хвилин або поки вона не стане м’якою і глазурованою. Дістаньте з духовки і добре перемішайте перед подачею на стіл.
Збільште температуру духовки до 190 ° C. Обведіть ножем внутрішню частину охолодженого суфле, потім розігрійте на деку приблизно 20 хвилин, поки воно знову не підніметься (вони не підніметься так сильно, як при першому приготуванні). Обережно переверніть і подавайте з капустою.
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Курячі ніжки з мускатним гарбузом і волоськими горіхами
Інгредієнти
1 кг курячих стегенець і гомілок
200 г очищеної і розрізаної навпіл цибулини-шалот
750 г картоплі, нарізаної товстими часточками
400 г мускатною гарбуза, очищеного, і нарізаного часточками
4 зубчики часнику, неочищеного
1 столова ложка рапсового масла
30 г половинок волоського горіха
15 г свіжого чебрецю, зібране листя і кілька вимитих гілочок, залишених цілими для прикраси
50 г козячого сиру, покришеного
Розігрійте духовку до 200 ° C. Викладіть курку у велику форму для запікання з цибулею-шалот, картоплею, гарбузом і часником. Полийте маслом і перемішайте, щоб вона покрилася шаром овочів. Приправте свіжомеленим чорним перцем і запікайте в духовці 45 хвилин, кілька разів перемішуючи.
Вийміть деко з духовки і додайте волоські горіхи і листя чебрецю. Смажте ще 10 хвилин, доки курка не буде просмажена, шкіра не стане хрусткою, овочі ніжними, а волоські горіхи підсмажаться. Перед подачею посипте козячим сиром і прикрасьте чебрецем.
Салат з солодкої картоплі, буряка і чорізо
Інгредієнти
2 ½ столових ложки оливкової олії – 2 для запікання і ½ для заправки
500 г солодкої картоплі, очищеної і нарізаної великими кубиками
2 маленькі червоні цибулини, нарізані невеликими шматочками
2 свіжих буряків, очищених і нарізаних часточками
2 гілочки свіжого розмарину
½ чайної ложки гірчиці діжонської
112,5 г (половина кільця) іспанської ковбаси чорізо або іншої гострої ковбаси
70 г листя салату
50 г волоських горіхів, подрібнених
2 столові ложки червоного винного оцту
Викладіть солодку картоплю, цибулю, буряк і розмарин у велике деко для запікання. Збризніть 2 столові ложки олії і поставте в духовку на 20-30 хвилин, поки овочі не будуть готові.
Тим часом зробіть заправку. Влийте червоний винний оцет, ½ ст. оливкової олії, діжонську гірчицю в невелику миску і перемішайте. Відкладіть в сторону.
У велику сковороду додайте скибочки чорізо і готуйте 2-3 хвилини або поки вони не стануть золотистими. Зніміть і відкладіть.
Коли овочі підсмажаться, дістаньте з духовки і остудіть. Візьміть велику миску. Змішайте смажені овочі, листя салату і чорізо і посипте волоськими горіхами. Подавайте з заправкою для салату.
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Гарбузовий суп з грінками
Інгредієнти
4 столові ложки оливкової олії
2 очищених і дрібно нарізаних цибулини
1 кг гарбуза, очищеного і нарізаною шматочками
700 мл овочевого (або курячого) бульйону
150 мл вершків
4 скибочки хліба з цільного зерна
130 г сиру Парміджано Реджано
Нагрійте 2 столові ложки оливкової олії у великій каструлі, потім обережно підсмажте нарізану цибулю протягом 5 хвилин, поки вона не стане м’якою, але не золотистою.
Додайте на сковороду нарізаний гарбуз, потім продовжуйте готувати 8-10 хвилин, час від часу помішуючи, поки він не стане м’якше і не стане золотистим.
Вилийте бульйон в каструлю, приправити сіллю і перцем. Доведіть до кипіння, потім тушкуйте 10 хвилин, поки гарбуз не стане дуже м’яким.
Вилийте вершки в каструлю, знову доведіть до кипіння, потім збийте пюре за допомогою ручного блендера.
Поки суп вариться, зріжте з хліба скоринки і наріжте невеликими кубиками для грінок.
Розігрійте на сковороді решту 2 столові ложки оливкової олії, потім обсмажте хліб, доки він не стане хрустким.
Подавати зі стружкою пармезан-реджано, грінками і покропивши трохи оливковою олією.
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Пиріг з грушами
Інгредієнти
4 десертні груші
2 ч.л. меленої кориці
75 г рослинного масла плюс ½ ст.
4 столові ложки кленового сиропу плюс ½ столові ложки для глазурі
2 яйця
100 г нежирного грецького йогурту
1 великий корінь селери, очищений і натертий на тертці
250 г борошна
1 пакет розпушувача (25 г)
Розігрійте духовку до позначки 180 ° C. Змастіть маслом форму для кексу.
Очистіть три груші від шкірки і серцевини, наріжте великими кубиками. Викладіть їх в каструлю з невеликою кількістю води і 1 ч.л. кориці. Накрийте кришкою і варіть на слабкому вогні, поки груші не стануть м’якими, а вода не випарується. Зніміть з вогню і дайте охолонути. Коли суміш охолоне, збийте її в кухонному комбайні до консистенції пюре.
Збийте в мисці 75 г рослинного масла, 4 столові ложки кленового сиропу, яйця і грецький йогурт. Додайте грушеве пюре і натерту селеру. Добре перемішайте.
Всипте борошно, розпушувач і решту кориці. Обережно всипте борошно у тісто з пюре. Вилийте тісто для пирога в підготовлену форму. Останню грушу наріжте тонкими скибочками. Викладіть їх в лінію по центру пирога.
Змастіть пиріг маслом, що залишилося і запікайте в духовці 55-60 хвилин. Перевірте готовність шпажкою. Дістаньте з духовки і поки пиріг ще гарячий, змастіть його кленовим сиропом. Дайте охолонути в формі 15 хвилин, потім вийміть з форми і дайте повністю охолонути.
Рецепти з Sainsbury’s magazine