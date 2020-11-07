З настанням холодів дієтологи радять вживати більше риби. Найцінніше в ній, звичайно, ж білок і омега-3 кислоти. Крім того, риба містить вітаміни A, D, E, залізо, фосфор, кальцій, магній, цинк, селен. А білок з риби засвоюється краще, ніж м’ясний. Ще один істотний плюс риби – вона готується швидше, ніж м’ясо.
Яким же смачним рибним блюдом себе побалувати – вибирали Букви.
Стейки з обсмаженого тунця з ананасною сальсою
Вам знадобляться
432 г консервованих шматочків ананаса
½ зеленого перцю, очищеного від насіння і дрібно нарізаного
1 червоний перець чилі, очищений від насіння і дрібно нарізаний
2 столові ложки нарізаної свіжої кінзи
1 лайм, сік
4 стейка з тунця
1 столова ложка оливкової олії
75 г крес-салату, для подачі
Ананас нарізати невеликими шматочками. Викласти в миску з перцем, чилі і коріандром. Додати ананасовий сік і сік лайма і добре перемішати. Відставити в сторону.
Нагрійте сковороду до високої температури. Змастіть тунець маслом і добре приправте. Готуйте на сковороді по 1,5 хвилини з кожного боку для середнього прожарювання або по 3 хвилини з кожного боку для гарного прожарювання. Подавайте обсмажений стейк з тунця з сальсою і крес-салатом.
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Рибний пиріг зі скоринкою з селери
Вам знадобляться:
300 мл молока
1 лавровий лист
120 г філе лосося
150 г філе копченої риби
90 г сирих королівських креветок
1 невелика селера, очищена і нарізана шматочками
20 г вершкового масла
1 невелика цибулина, нарізана тонкими скибочками
1 великий зубчик часнику, очищений і дрібно нарізаний
20 г борошна
½ чайної ложки гірчичного порошку
100 г замороженого зеленого горошку
1 столова ложка нарізаного кропу
40 г зрілого світлого Чеддеру, натертого на тертці
Налийте молоко в глибоку сковороду з лавровим листом, лососем і копченою рибою. Накрийте сковороду кришкою і акуратно доведіть до кипіння. Додайте креветки в сковороду прямо перед тим, як молоко закипить. Коли креветки стануть рожевими, а риба майже прожариться, вимкніть вогонь. Вийміть рибу шумівкою і відкладіть. Перелийте молоко в глечик і залиште.
Доведіть до кипіння велику каструлю з підсоленою водою, потім додайте селеру і варіть 15-20 хвилин до готовності. Злийте воду, залишивши 100 мл рідини. Подрібніть селеру до стану пюре.
На тій же сковороді, що і для риби, нагрійте половину вершкового масла на середньому або повільному вогні і додайте цибулю. Смажте, періодично помішуючи, 5-7 хвилин, поки цибуля не стане м’якою. Додайте часник і готуйте ще 1 хвилину, потім додайте масло, що залишилося і борошно. Готуйте, помішуючи, 1 хвилину, потім поступово додайте молоко з глечика. Збільште вогонь до середньо-сильного і дайте молоку закипіти. Зменшіть вогонь і дайте йому покипіти 2-3 хвилини, поки воно не загусне. Вимкніть вогонь і додайте гірчичний порошок, горох і подрібнений кріп, потім додайте рідину з селери. Злегка приправте.
Обережно розділіть рибу і викладіть разом з креветками в форму для запікання на 1½ літра. Полийте соусом. Зверху викладіть пюре з селери і посипати тертим чеддером. Поставте в духовку на 5 хвилин, поки чеддер не розстане, а посипка не стане злегка хрусткою і золотистою.
Пікантна форель з теплим салатом з квасолі
Інгредієнти
2 столові ложки оливкової олії
800 г філе форелі без кісток
Цедра і сік 1 лимона плюс додаткові шматки лимона для подачі (за бажанням)
225 г спаржевої квасолі, порізаної по діагоналі
200 г дрібної квасолі, очищеної
3 стебла зеленої цибулі, дрібно нарізані
410 г консервованих бобів
2 ч.л. діжонської гірчиці
1 чайна ложка рідкого меду
4 гілочки свіжої м’яти, вимите і нарізане листя, плюс ще трохи для прикраси
Розігрійте гриль до максимуму. Візьміть 1 столову ложку оливкової олії, щоб змастити деко для гриля. Викладіть філе форелі на піднос шкірою вниз і посипте цедрою лимона. Приправити чорним перцем і смажте на грилі 8-10 хвилин до готовності.
Тим часом, доведіть до кипіння каструлю з водою, додайте квасолю і спаржеву квасолю. Варіть 5-6 хвилин, процідіть і дайте трохи охолонути, потім перекладіть у миску. Додайте зелену цибулю і боби.
Збийте гірчицю, мед, м’яту, лимонний сік і 1 столову ложку оливкової олії. Приправте чорним перцем і полийте квасолю. Подавайте з фореллю і шматочками лимона, прикрасивши листям м’яти.
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Сібас в кіноа c чіпсами з мускатного гарбуза
Інгредієнти
80 г кіноа
600 г мускатного гарбуза
25 г гарбузового насіння
2 столові ложки борошна
1 яйце
2 столові ложки оливкової олії
4 філе сібаса
320 г свіжого горошку
2 столові ложки вершків
2 столові ложки свіжої м’яти
½ лимона, сік
Покладіть кіноа в невелику каструлю і залийте 400 мл окропу. Варіть на повільному вогні 10 хвилин або поки не буде готове. Злийте воду і дайте охолонути.
Розігрійте духовку до 200 ° C. Гарбуз нарізаємо великими брусочками, а потім кожен брусочок ріжемо на тонкі слайси. Можна використовувати кухонний ніж, овочерізку або терку для шинкування на 2 мм. Можете нарізати як картоплю фрі.
Нарізані чіпси посипаємо спеціями за смаком, викладаємо на деко, застелене пергаментом, і готуємо в духовці близько півгодини.
Тим часом помістіть охолоджену кіноа і гарбузове насіння в блендер і перемоліть, зберігаючи консистенцію досить великою. У три великі неглибокі миски викладіть борошно, яйце і кіноа. Обваляйте кожне філе риби спочатку в борошні, потім в яйці і, зрештою, в кіноа, притискаючи крихту так, щоб вона прилипла до філе з обох боків.
Нагрійте масло на великій сковороді і обсмажте рибу по 3-4 хвилини з кожного боку або поки риба не стане золотистою і хрусткою. Викладіть на деко і готуйте ще 5 хвилин в духовці, щоб риба повністю просмажилася.
Тим часом відваріть горох. Злийте воду і трохи розімніть. Перемішайте вершки, м’яту і лимонний сік і приправити чорним перцем. Подавайте рибу з гарбузовим чіпсами і м’ятним горошком.
Короп смажений з сезонними овочами
Інгредієнти
4 столові ложки оливкової олії
1 велика цибулина, нарізана кубиками
2 стебла селери, дрібно нарізаної
200 г моркви, крупно натертої
100 г крупно натертого кореня селери
2 ст.л. дрібно нарізаної петрушки
½ ч.л. солодкої паприки
100 мл томатної пасти
1 ч.л. ягід запашного перцю
2 лаврові листки
2 філе коропа з шкірою і без кісток
1 ст.ложка борошна
1 лимон, сік
кріп
Нагрійте 2 столові ложки оливкової олії в каструлі з товстим дном на середньому вогні. Додайте цибулю і обсмажте 5 хвилин, поки вона не стане м’якою. Додайте селеру, моркву, корінь селери і петрушку з приправами і готуйте, регулярно помішуючи, ще 15 хвилин. Додайте томатне пюре, перець і трохи води, приправте запашним перцем і лавровим листом і готуйте ще 20 хвилин. Він повинен бути густим, але всі овочі повинні бути дуже м’якими.
Філе коропа посоліть, поперчіть і посипте борошном. Нагрійте оливкову олію у великій сковороді на середньому вогні. Викладіть філе в сковороду шкірою вниз і готуйте 4-5 хвилин або поки шкіра не стане золотистою. Переверніть рибу і продовжуйте смажити 2 хвилини, поки вона не стане готовою. Видавіть половину лимонного соку.
Безпосередньо перед подачею на стіл перемішайте більшу частину листя кропу з соусом, залишивши трохи для прикраси. Додайте лимонний сік за смаком.
Подавайте рибу з овочами.
Рецепти з Sainsbury’s magazine