Хочете скуштувати рибний пиріг, форель з теплим салатом з квасолі, сибас в кіноа, тунець в ананасовій сальсі або короп з овочами?

З настанням холодів дієтологи радять вживати більше риби. Найцінніше в ній, звичайно, ж білок і омега-3 кислоти. Крім того, риба містить вітаміни A, D, E, залізо, фосфор, кальцій, магній, цинк, селен. А білок з риби засвоюється краще, ніж м’ясний. Ще один істотний плюс риби – вона готується швидше, ніж м’ясо.

Яким же смачним рибним блюдом себе побалувати – вибирали Букви.

Стейки з обсмаженого тунця з ананасною сальсою

Вам знадобляться

432 г консервованих шматочків ананаса

½ зеленого перцю, очищеного від насіння і дрібно нарізаного

1 червоний перець чилі, очищений від насіння і дрібно нарізаний

2 столові ложки нарізаної свіжої кінзи

1 лайм, сік

4 стейка з тунця

1 столова ложка оливкової олії

75 г крес-салату, для подачі

Ананас нарізати невеликими шматочками. Викласти в миску з перцем, чилі і коріандром. Додати ананасовий сік і сік лайма і добре перемішати. Відставити в сторону.

Нагрійте сковороду до високої температури. Змастіть тунець маслом і добре приправте. Готуйте на сковороді по 1,5 хвилини з кожного боку для середнього прожарювання або по 3 хвилини з кожного боку для гарного прожарювання. Подавайте обсмажений стейк з тунця з сальсою і крес-салатом.

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Рибний пиріг зі скоринкою з селери

Вам знадобляться:

300 мл молока

1 лавровий лист

120 г філе лосося

150 г філе копченої риби

90 г сирих королівських креветок

1 невелика селера, очищена і нарізана шматочками

20 г вершкового масла

1 невелика цибулина, нарізана тонкими скибочками

1 великий зубчик часнику, очищений і дрібно нарізаний

20 г борошна

½ чайної ложки гірчичного порошку

100 г замороженого зеленого горошку

1 столова ложка нарізаного кропу

40 г зрілого світлого Чеддеру, натертого на тертці

Налийте молоко в глибоку сковороду з лавровим листом, лососем і копченою рибою. Накрийте сковороду кришкою і акуратно доведіть до кипіння. Додайте креветки в сковороду прямо перед тим, як молоко закипить. Коли креветки стануть рожевими, а риба майже прожариться, вимкніть вогонь. Вийміть рибу шумівкою і відкладіть. Перелийте молоко в глечик і залиште.

Доведіть до кипіння велику каструлю з підсоленою водою, потім додайте селеру і варіть 15-20 хвилин до готовності. Злийте воду, залишивши 100 мл рідини. Подрібніть селеру до стану пюре.

На тій же сковороді, що і для риби, нагрійте половину вершкового масла на середньому або повільному вогні і додайте цибулю. Смажте, періодично помішуючи, 5-7 хвилин, поки цибуля не стане м’якою. Додайте часник і готуйте ще 1 хвилину, потім додайте масло, що залишилося і борошно. Готуйте, помішуючи, 1 хвилину, потім поступово додайте молоко з глечика. Збільште вогонь до середньо-сильного і дайте молоку закипіти. Зменшіть вогонь і дайте йому покипіти 2-3 хвилини, поки воно не загусне. Вимкніть вогонь і додайте гірчичний порошок, горох і подрібнений кріп, потім додайте рідину з селери. Злегка приправте.

Обережно розділіть рибу і викладіть разом з креветками в форму для запікання на 1½ літра. Полийте соусом. Зверху викладіть пюре з селери і посипати тертим чеддером. Поставте в духовку на 5 хвилин, поки чеддер не розстане, а посипка не стане злегка хрусткою і золотистою.

Пікантна форель з теплим салатом з квасолі

Інгредієнти

2 столові ложки оливкової олії

800 г філе форелі без кісток

Цедра і сік 1 лимона плюс додаткові шматки лимона для подачі (за бажанням)

225 г спаржевої квасолі, порізаної по діагоналі

200 г дрібної квасолі, очищеної

3 стебла зеленої цибулі, дрібно нарізані

410 г консервованих бобів

2 ч.л. діжонської гірчиці

1 чайна ложка рідкого меду

4 гілочки свіжої м’яти, вимите і нарізане листя, плюс ще трохи для прикраси

Розігрійте гриль до максимуму. Візьміть 1 столову ложку оливкової олії, щоб змастити деко для гриля. Викладіть філе форелі на піднос шкірою вниз і посипте цедрою лимона. Приправити чорним перцем і смажте на грилі 8-10 хвилин до готовності.

Тим часом, доведіть до кипіння каструлю з водою, додайте квасолю і спаржеву квасолю. Варіть 5-6 хвилин, процідіть і дайте трохи охолонути, потім перекладіть у миску. Додайте зелену цибулю і боби.

Збийте гірчицю, мед, м’яту, лимонний сік і 1 столову ложку оливкової олії. Приправте чорним перцем і полийте квасолю. Подавайте з фореллю і шматочками лимона, прикрасивши листям м’яти.

Сібас в кіноа c чіпсами з мускатного гарбуза

Інгредієнти

80 г кіноа

600 г мускатного гарбуза

25 г гарбузового насіння

2 столові ложки борошна

1 яйце

2 столові ложки оливкової олії

4 філе сібаса

320 г свіжого горошку

2 столові ложки вершків

2 столові ложки свіжої м’яти

½ лимона, сік

Покладіть кіноа в невелику каструлю і залийте 400 мл окропу. Варіть на повільному вогні 10 хвилин або поки не буде готове. Злийте воду і дайте охолонути.

Розігрійте духовку до 200 ° C. Гарбуз нарізаємо великими брусочками, а потім кожен брусочок ріжемо на тонкі слайси. Можна використовувати кухонний ніж, овочерізку або терку для шинкування на 2 мм. Можете нарізати як картоплю фрі.

Нарізані чіпси посипаємо спеціями за смаком, викладаємо на деко, застелене пергаментом, і готуємо в духовці близько півгодини.

Тим часом помістіть охолоджену кіноа і гарбузове насіння в блендер і перемоліть, зберігаючи консистенцію досить великою. У три великі неглибокі миски викладіть борошно, яйце і кіноа. Обваляйте кожне філе риби спочатку в борошні, потім в яйці і, зрештою, в кіноа, притискаючи крихту так, щоб вона прилипла до філе з обох боків.

Нагрійте масло на великій сковороді і обсмажте рибу по 3-4 хвилини з кожного боку або поки риба не стане золотистою і хрусткою. Викладіть на деко і готуйте ще 5 хвилин в духовці, щоб риба повністю просмажилася.

Тим часом відваріть горох. Злийте воду і трохи розімніть. Перемішайте вершки, м’яту і лимонний сік і приправити чорним перцем. Подавайте рибу з гарбузовим чіпсами і м’ятним горошком.

Короп смажений з сезонними овочами

Інгредієнти

4 столові ложки оливкової олії

1 велика цибулина, нарізана кубиками

2 стебла селери, дрібно нарізаної

200 г моркви, крупно натертої

100 г крупно натертого кореня селери

2 ст.л. дрібно нарізаної петрушки

½ ч.л. солодкої паприки

100 мл томатної пасти

1 ч.л. ягід запашного перцю

2 лаврові листки

2 філе коропа з шкірою і без кісток

1 ст.ложка борошна

1 лимон, сік

кріп

Нагрійте 2 столові ложки оливкової олії в каструлі з товстим дном на середньому вогні. Додайте цибулю і обсмажте 5 хвилин, поки вона не стане м’якою. Додайте селеру, моркву, корінь селери і петрушку з приправами і готуйте, регулярно помішуючи, ще 15 хвилин. Додайте томатне пюре, перець і трохи води, приправте запашним перцем і лавровим листом і готуйте ще 20 хвилин. Він повинен бути густим, але всі овочі повинні бути дуже м’якими.

Філе коропа посоліть, поперчіть і посипте борошном. Нагрійте оливкову олію у великій сковороді на середньому вогні. Викладіть філе в сковороду шкірою вниз і готуйте 4-5 хвилин або поки шкіра не стане золотистою. Переверніть рибу і продовжуйте смажити 2 хвилини, поки вона не стане готовою. Видавіть половину лимонного соку.

Безпосередньо перед подачею на стіл перемішайте більшу частину листя кропу з соусом, залишивши трохи для прикраси. Додайте лимонний сік за смаком.

Подавайте рибу з овочами.

Рецепти з Sainsbury’s magazine