Якщо театр починається з вішалки, то святковий стіл, безумовно, з закусок. Вони рятують в очікуванні основної страви або коли ще не всі гості зібралися, а вже хочеться перекусити. Букви пропонують 7 варіантів, що приготувати в якості закуски на свята.

Террін з буряків і козячого сиру

Інгредієнти

6 штук великого буряка

3 упаковки м’якого козячого сиру по 125 г

2 столові ложки нарізаного свіжого кропу плюс додатково для подачі

1 столова ложка смаженого і крупно нарізаного фундука

Вистеліть форму для випікання хліба розміром 20 x 10 см харчовою плівкою так, щоб звис був достатнім, щоб повністю покрити террін.

Очистіть і наріжте буряк, потім перекладіть в жаростійку миску.

Додайте трохи води, накрийте харчовою плівкою і поставте в мікрохвильову піч на 10-12 хвилин до готовності. Або запечіть в духовці до готовності.

Тим часом збийте козячий сир і кріп лопаткою до однорідності. Приправте чорним перцем за смаком, накрийте кришкою і дайте охолонути. Обережно за допомогою мандоліни або дуже гострого ножа наріжте буряк на скибочки шириною 3-4 мм. Покладіть шар скибочок буряку на дно форми – можливо, вам доведеться обрізати деякі за розміром. Замостіть шар з боків. Нанесіть тонкий шар суміші козячого сиру на буряк внизу, потім покрийте ще одним шаром буряків. Продовжуйте, поки не дійдете до верху форми і не закінчиться козячий сир. На завершення покладіть останній шар буряка, заправивши краї вниз з боків форми для рівного краю. Накрийте звисаючою харчовою плівкою, зверху поставте щось важке (підійде пачка солі). Залиште в холодильнику мінімум на 4 години, бажано на ніч.

Обережно витягніть террін з форми і зніміть харчову плівку. Використовуйте дуже гострий ніж, щоб нарізати шматочками, а потім подавати, посипавши горіхами і кропом.

Авокадо на грилі з хумусом

Інгредієнти

400г консервованого нуту

¼ ч.л. копченої паприки

¼ ч. л. меленого кмину

¼ ч. л. меленого коріандру

1/8 чайної ложки каєнського перцю

3½ столові ложки оливкової олії

4 столові ложки тахіні

½ лимона, сік

1 середній зубчик часнику, подрібнений

½ столової ложки пасти з харісси плюс 1 чайна ложка для прикраси

100 г грецького йогурту

4 стиглих авокадо

2 столові ложки крупно нарізаного листя коріандру для прикраси

Розігрійте духовку до 200 ° C. Злийте воду і промийте банку з нутом і відкладіть половину в бік. Другу половину промокніть і перемішайте з копченою паприкою, тмином, коріандром, перцем і ½ столової ложки оливкової олії. Приправте і розкладіть на деко. Готуйте 30 хвилин, перевертаючи, до хрусткої скоринки.

Тим часом помістіть половину нуту в кухонний комбайн з 2 столовими ложками оливкової олії, 2 столовими ложками тахіні, лимонним соком, часником і приправою. Перемеліть і додайте трохи води, якщо вона здається занадто густою. Перекладіть в миску і перемішайте з пастою з харісси.

Змішайте йогурт з рештою тахіні. Додайте приправи і відкладіть.

Авокадо розріжте навпіл і видаліть кісточки. Змастіть м’ясну сторону 1 столовою ложкою оливкової олії, потім помістіть їх на гарячий барбекю або сковороду на 4-5 хвилин, поки на всій поверхні не з’являться темно-золоті відмітини. Перекладіть в тарілку для сервіровки і залийте хумусом, потім зверху викладіть смажений нут. Викладіть решту харісси як гарнір, потім посипте коріандром. Подавайте з йогуртом і тахіні.

Релети з бекону, моцарели і шматочків груші

Інгредієнти

85 г в’яленого бекону

2 стиглі груші, очищені від серцевини і нарізані скибочками

125 г моцарели, нарізаної

6 свіжих листків часнику або іншої зелені для прикраси

Розігрійте духовку до 180 ° C.

Викладіть скибочки бекону на дошку і розріжте навпіл уздовж. Покладіть по скибочці груші і моцарели в середину кожної скибочки бекону, потім загорніть, щоб вийшли невеликі рулетики.

Викладіть на деко і підсмажте в духовці 5 хвилин. Прикрасьте зеленню.

Закуска з лосося та сиру з тостами

Інгредієнти

360 г скибочок копченого лосося

200 г м’якого сиру

2 лимона

1/2 пучка зелені

2 стиглих авокадо, очищених від шкірки і нарізаних скибочками

4 товстих скибочки білого хліба

Також вам знадобляться

2 маленьких форми-зірочки для вирізання хліба

8 маленьких силіконових формочок у вигляді півсфер для випічки

Викладіть 8 невеликих формочок харчовою плівкою. Викладіть туди шар копченого лосося так, щоб шматочки лосося доходили до верхньої частини форми. Охолодіть в холодильнику в разі необхідності.

Тим часом змішайте м’який сир, сік 1 лимона і нарізану зелень. Заповніть форми сумішшю м’якого сиру, покладіть зверху скибочки авокадо, складіть надлишки лосося і охолодіть в холодильнику не менше 1 години перед подачею на стіл. Викладіть закуски на маленькі тарілки для сервірування.

Для тостів розігрійте гриль до високої температури, виріжте з хліба 8 зірочок з і злегка підсмажте протягом 30 секунд – 1 хвилини з кожного боку. Вставте ніж між підсмаженими краями, щоб розділити кожну зірочку, щоб їх у вас вийшло 16.

Покладіть підсмаженим боком догори і смажте під грилем ще від 30 секунд до 1 хвилини, поки вони не стануть золотистими, а краї не загорнуться. Наріжте решту лимона часточками і подавайте зі шматочками лосося і тостами Мельба. Прикрасьте блюдо зеленню.

Веганський велінгтон

Інгредієнти

250 г грибів, нарізаних скибочками

3 зубчики часнику, подрібненого

1 середня червона цибуля, дрібно нарізана

100 г шпинату

1 лист листкового тіста

46 г білої кіноа

перцю і солі за смаком

2 столові ложки оливкової олії

2 гілочки свіжого розмарину

4 гілочки чебрецю – тільки листя

2 листи шавлії – крупно нарізані

½ ч.л. меленої кориці

1 яйце

Розігрійте духовку до 220 C або на газу до 7.

Приготуйте кіноа відповідно до інструкцій на упаковці і дайте їй охолонути.

Тим часом нагрійте 2 столові ложки олії на сковороді і додайте цибулю і часник. Обсмажте на середньому вогні 2-3 хвилини, поки не стане ароматним.

Зменшіть вогонь і додайте гриби, зелень, корицю, сіль і перець. Перемішуйте на слабкому або середньому вогні 4-5 хвилин, поки гриби не підрум’яняться.

Потім додайте приготовлену кіноа і шпинат і продовжуйте тушити 2 хвилини. Зніміть з вогню і дайте трохи охолонути.

Розкачайте листкове тісто на злегка присипаній борошном поверхні. Викладіть начинку з грибного фаршу в центр і щільно скачайте в формі колоди. Переверніть колоду так, щоб шов дивився вниз. Прикрасьте тісто, зробивши надрізи хрест-навхрест на відстані 1 см один від одного.

Злегка змастіть поверхню тіста збитим яйцем.

Випікайте Велінгтон в центрі духовки 30-35 хвилин до золотистого кольору. Подавайте і насолоджуйтеся!

Закуски Санти

Вам знадобляться

26 крекерів

13 скибочок ковбаси

125 г козячого сиру кімнатної температури

1 паличка селери, тонко нарізана

78 каперсів

Покладіть крекери на сервірувальну дошку. Виріжте з ковбаси шапочки. Покладіть по одному шматочку на кожен крекер.

Покладіть м’який козячий сир в кондитерський мішок і простягніть білий ободок через край ковбаси, потім намалюйте бороду і помпон на верхній частині капелюха.

Зверху на бороду покладіть скибочки селери, щоб вийшли вуса. З каперсів зробіть очі і носик.

Індичка з чорносливом і беконом

Вам знадобляться

філе грудки індички (близько 500 г), нарізане великими шматками

8 сосисок зі свинини

6 скибочок не копченого бекону, розрізаного навпіл

12 штук чорносливу

2 гілочки свіжого розмарину

2 цілих очищених зубчика часнику

Розігрійте духовку до 200 ° C (вентилятор 180 ° C, газ 6). Помістіть шматочки індички в деко для запікання з сосисками для коктейлю.

Оберніть чорнослив беконом і закріпіть паличкою для коктейлю. Додайте в тацю з розмарином і часником.

Запікайте 35-40 хвилин, поливаючи соком кілька разів за час приготування. Подавати з журавлинним соусом.

Рецепти з Sainsbury’s magazine