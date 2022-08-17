Підготуйте формочки (креманки, склянки і т.і) для десерту, з розрахунку 800 мл.

У блендері подрібніть ягоди з медом або цукром в пюре.

Відкладіть декілька столових ложок, підігрійте і змішайте з підігрітим розмоченим желатином, а потім додайте до основної маси ягідного пюре.

Відкладіть декілька столових ложок ягідного желе для декору, а решту маси обережно змішайте з вершками.

Розлийте у формочки чи скляночки, покладіть у холодильник на 10-20 хв, щоб маса трохи застигла.

Зверху на застиглу ягідно-вершкову масу залийте ягідне желе, яке відкладали для декору та прикрасьте ягодами

Поставте у холодильник для повного застигання.

*Також можна використати цукрозамінник, тоді десерт підійде для людей, які страждають на цукровий діабет.

Поради

Ягоди можна використовувати будь-які за вашим смаком, а можна асорті.

Малину чи ожину краще протерти, через велику кількість дрібних кісточок, але це не обов’язково, якщо вони вам не заважають.

Кількість цукру або меду можна збільшувати/зменшувати, залежно від вашого смаку та кислоти ягід.

Десерт можна використовувати і як крем-прошарок у торті.

Добре смакує охолодженим та є гарним конкурентом ягідному морозиву.

Готуйте з любов‘ю та отримуйте насолоду від життя!