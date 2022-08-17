Рецептом з #Буквами поділилася кондитер Тетяна Калан.

Час готування 30 хв

Порцій: на 4 особи

Інгредієнти 

  • Вершки жирністю 36% – 300 мл
  • Ягоди – 400 г
  • Мед/Цукор – 80 г, цукрозамінник на ваш смак
  • Желатин 15 г
  • Вода 50 мл

Приготування 

  1. Підготуйте формочки (креманки, склянки і т.і) для десерту, з розрахунку 800 мл.
  2. Підготуйте ягоди: промийте та просушіть;
  3. Залийте желатин водою для набухання.
  4. У блендері подрібніть  ягоди з медом або цукром в пюре.
  5. Відкладіть декілька столових ложок, підігрійте і змішайте з підігрітим розмоченим желатином, а потім додайте до основної маси ягідного пюре.
  6. Пробийте знов блендером для надійності.
  7. Збийте вершки до м’яких піків.
  8. Відкладіть декілька столових ложок ягідного желе для декору, а решту маси обережно змішайте з вершками.
  9. Розлийте у формочки чи скляночки, покладіть у холодильник на 10-20 хв, щоб маса трохи застигла.
  10. Зверху на застиглу ягідно-вершкову масу залийте ягідне желе, яке відкладали для декору та прикрасьте ягодами
  11.  Поставте у холодильник для повного застигання.*Також можна використати цукрозамінник, тоді десерт підійде для людей, які страждають на цукровий діабет.

    Поради

    Ягоди можна використовувати будь-які за вашим смаком, а можна асорті. 

    Малину чи ожину краще протерти, через велику кількість дрібних кісточок, але це не обов’язково, якщо вони вам не заважають.

    Кількість цукру або меду можна збільшувати/зменшувати, залежно від вашого смаку та кислоти ягід.

    Десерт можна використовувати і як крем-прошарок у торті. 

    Добре смакує охолодженим та є гарним конкурентом  ягідному морозиву.

    Готуйте з любов‘ю  та отримуйте насолоду від життя!