Рецептом з #Буквами поділилася кондитер Тетяна Калан.
Час готування 30 хв
Порцій: на 4 особи
Інгредієнти
- Вершки жирністю 36% – 300 мл
- Ягоди – 400 г
- Мед/Цукор – 80 г, цукрозамінник на ваш смак
- Желатин 15 г
- Вода 50 мл
Приготування
- Підготуйте формочки (креманки, склянки і т.і) для десерту, з розрахунку 800 мл.
- Підготуйте ягоди: промийте та просушіть;
- Залийте желатин водою для набухання.
- У блендері подрібніть ягоди з медом або цукром в пюре.
- Відкладіть декілька столових ложок, підігрійте і змішайте з підігрітим розмоченим желатином, а потім додайте до основної маси ягідного пюре.
- Пробийте знов блендером для надійності.
- Збийте вершки до м’яких піків.
- Відкладіть декілька столових ложок ягідного желе для декору, а решту маси обережно змішайте з вершками.
- Розлийте у формочки чи скляночки, покладіть у холодильник на 10-20 хв, щоб маса трохи застигла.
- Зверху на застиглу ягідно-вершкову масу залийте ягідне желе, яке відкладали для декору та прикрасьте ягодами
- Поставте у холодильник для повного застигання.*Також можна використати цукрозамінник, тоді десерт підійде для людей, які страждають на цукровий діабет.
Поради
Ягоди можна використовувати будь-які за вашим смаком, а можна асорті.
Малину чи ожину краще протерти, через велику кількість дрібних кісточок, але це не обов’язково, якщо вони вам не заважають.
Кількість цукру або меду можна збільшувати/зменшувати, залежно від вашого смаку та кислоти ягід.
Десерт можна використовувати і як крем-прошарок у торті.
Добре смакує охолодженим та є гарним конкурентом ягідному морозиву.
Готуйте з любов‘ю та отримуйте насолоду від життя!