В різних регіонах України кутю готують по різному, але завжди це зерно, залите медом. Зерно символізує саме життя, а мед – здоров’я та благодать. До цих двох інгредієнтів потім додавали мак, горіхи і різні відварені сухофрукти.

6 січня українці святкують Святвечір – одне з головних свят в календарі православних християн.

До цього дня в родині ретельно готуються і мали створити образ достатку та благополуччя на цілий рік.

“Господиня пов’язалася хусткою, засукала рукава і заходилася готувати дванадцять свят-вечірніх страв: наставила узвар, варить горох, квасолю, смажить капусту, рибу, ліпить вареники, готує бараболю, гриби, кашу гречану з конопляним молоком, голубці з пшоном, коржі з маком та кутю з товченої пшениці. В усьому їй допомагають діти, а найбільше — старша дочка”, – пише Олекса Воропай у своїй книзі “Звичаї українського народу”.

В цей день українці мають давню традицію збиратися всі за родинним столом, на який ставлять 12 страв як символ 12 апостолів.

А головна з них кутя. Букви пропонують вам три рецепти – якраз стільки разів готують кутю. На Різдво, на Новий рік і на Водохрище.

Кутя за рецептом Дарії Цвек

Складники:

2 склянки пшениці,

1 склянка маку,

1 склянка цукру,

2 столові ложки меду,

горіхи,

родзинки,

вишневе варення за смаком.

Пшеницю помийте у кількох водах, залийте окропом у рівень із зерном, накрийте і варіть на легкому вогні кілька годин до готовності (якщо вода википатиме, доливайте окропом).

Мак помийте, залийте окропом і залишіть на 2-3 години чи на ніч накритим, щоб набухнув. Після того воду злийте, а мак розітріть у макітрі без цукру або змеліть його на м’ясорубці з дуже густим ситком.

До втертого маку додайте пшеницю, обчищені й підсмажені горіхи, помиті родзинки, влийте переварену воду, додайте мед, цукор за смаком і вишневе варення.

Кутя з перловки з журавлиною від Євгена Клопотенка

Складники:

250-300 г перлової крупи

50 г сушеної журавлини

Сік половини лимона

50 г маку

30 г родзинок

50 г волоських горіхів

1 ст.л. меду

Перлову крупу промийте і замочіть у холодній воді на ніч при кімнатній температурі.

Мак запарюємо окропом, даємо йому набрякнути 30 хвилин, проціджуємо через сито і перетираємо в ступі або чаші блендера.

У невеликій мисці змішуємо всі інгредієнти, добре перемішуємо, заправляємо медом і лимонним соком. Даємо настоятися мінімум 30 хвилин.

Кутя з пшоном і халвою

Потрібні:

пшоно – 1 склянка

води — 2 склянки

мак – 150 г

горіхи волоські – 150 г

мед – 3-4 ст. ложки

халва — 150 г

родзинки – 150 г

Пшоно добре промити, залити холодною водою 1:2 (1 склянку пшона і 2 склянки води) і варити 5-7 хвилин після закипання, щоб крупа була розсипчастою і не переварилася.

Мак перетерти в ступці чи блендері, горіхи пропустити через м’ясорубку, змішати з половиною меду. Родзинки запарити у воді. Халву дрібно покришити.

Готову пшоняну кашу з’єднують з половиною меду, родзинками, халвою, горіхами і маком. Можна додати трохи узвару.