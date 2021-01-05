6 січня українці святкують Святвечір – одне з головних свят в календарі православних християн.
До цього дня в родині ретельно готуються і мали створити образ достатку та благополуччя на цілий рік.
“Господиня пов’язалася хусткою, засукала рукава і заходилася готувати дванадцять свят-вечірніх страв: наставила узвар, варить горох, квасолю, смажить капусту, рибу, ліпить вареники, готує бараболю, гриби, кашу гречану з конопляним молоком, голубці з пшоном, коржі з маком та кутю з товченої пшениці. В усьому їй допомагають діти, а найбільше — старша дочка”, – пише Олекса Воропай у своїй книзі “Звичаї українського народу”.
В цей день українці мають давню традицію збиратися всі за родинним столом, на який ставлять 12 страв як символ 12 апостолів.
А головна з них кутя. Букви пропонують вам три рецепти – якраз стільки разів готують кутю. На Різдво, на Новий рік і на Водохрище.
Читайте також:
Кутя за рецептом Дарії Цвек
Складники:
2 склянки пшениці,
1 склянка маку,
1 склянка цукру,
2 столові ложки меду,
горіхи,
родзинки,
вишневе варення за смаком.
Пшеницю помийте у кількох водах, залийте окропом у рівень із зерном, накрийте і варіть на легкому вогні кілька годин до готовності (якщо вода википатиме, доливайте окропом).
Мак помийте, залийте окропом і залишіть на 2-3 години чи на ніч накритим, щоб набухнув. Після того воду злийте, а мак розітріть у макітрі без цукру або змеліть його на м’ясорубці з дуже густим ситком.
До втертого маку додайте пшеницю, обчищені й підсмажені горіхи, помиті родзинки, влийте переварену воду, додайте мед, цукор за смаком і вишневе варення.
Кутя з перловки з журавлиною від Євгена Клопотенка
Складники:
250-300 г перлової крупи
50 г сушеної журавлини
Сік половини лимона
50 г маку
30 г родзинок
50 г волоських горіхів
1 ст.л. меду
Перлову крупу промийте і замочіть у холодній воді на ніч при кімнатній температурі.
Мак запарюємо окропом, даємо йому набрякнути 30 хвилин, проціджуємо через сито і перетираємо в ступі або чаші блендера.
У невеликій мисці змішуємо всі інгредієнти, добре перемішуємо, заправляємо медом і лимонним соком. Даємо настоятися мінімум 30 хвилин.
Кутя з пшоном і халвою
Потрібні:
пшоно – 1 склянка
води — 2 склянки
мак – 150 г
горіхи волоські – 150 г
мед – 3-4 ст. ложки
халва — 150 г
родзинки – 150 г
Пшоно добре промити, залити холодною водою 1:2 (1 склянку пшона і 2 склянки води) і варити 5-7 хвилин після закипання, щоб крупа була розсипчастою і не переварилася.
Мак перетерти в ступці чи блендері, горіхи пропустити через м’ясорубку, змішати з половиною меду. Родзинки запарити у воді. Халву дрібно покришити.
Готову пшоняну кашу з’єднують з половиною меду, родзинками, халвою, горіхами і маком. Можна додати трохи узвару.
Читайте також:
Від Романа до Йордана: які новорічні свята чекають на українців і як їх святкували колись