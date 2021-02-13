Якщо ви глянули прогноз погоди та вирішили, що тягнути свою половинку до ресторану в такий мороз негуманно, то святковий обід чи вечерю можна влаштувати й вдома. Букви пропонують кілька смачних і легких рецептів.

Малиновий коктейль з Просекко



Інгредієнти

2 ч.л лікеру з чорною малиною

1 столова ложка свіжої малини

1 пляшка просекко

Викладіть 1 чайну ложку малинового лікеру в кожен бокал, потім додайте кілька ягід малини.

Тримайте ложку в бокалі над лікером і повільно влийте просекко, потягнувши ложку вгору, щоб створити двоколірний ефект.

Салат з апельсинами, зернами гранату, сиром і горіхами

Інгредієнти

1 чашка половинок пекана (волоські теж підійдуть, ми перевіряли)

1/4 чайної ложки спецій для гарбузового пирога (Кориця, імбир, гвоздика, мускатний горіх)

сіль і мелений чорний перець

2 столові ложки меду

150 грамів руколи

2 головки салату фрізе, нарізані великими шматками

1/2 головки радіккіо, тонко нарізаного

2 апельсини

2 столові ложки винного оцту

2 столові ложки гірчиці діжонської

1/2 склянки оливкової олії

1/2 склянки зерен граната

70 г сиру фета, розкришеного

Вистеліть тарілку пергаментом. Перемішайте горіхи пекан зі спеціями для гарбузового пирога, 1/4 чайної ложки солі та невеликою кількістю меленого чорного перцю в невеликій мисці. Вилийте суміш у невелику сковороду з антипригарним покриттям і нагрійте на середньому вогні, часто помішуючи, поки спеції не почнуть підрум’янюватися і не стануть ароматними, 1-2 хвилини.

Вилийте 1 столову ложку меду і смажте постійно помішуючи 1-2 хвилини, поки мед не почне карамелізуватися, а горіхи пекан добре ним не покриються. Перекладіть на підготовлену тарілку, переконавшись, що горіхи пекан лежать рівним шаром і не покладені один на одного. Дайте повністю охолонути, близько 20 хвилин.

Тим часом поставте невелику миску, в яку поміститься 1 чашка заправки для салату, в центр великої тарілки. Перемішайте рукколу, фрізе і радіккіо у великій мисці. Розподіліть салатну суміш по колу, щоб вона нагадувала вінок, навколо миски на блюді. Очистьте апельсин від шкіри та поділіть на скибочки, знявши шкірку.

Розділіть другий апельсин навпіл і вичавіть сік в миску середнього розміру (у вас повинно вийти близько 1/3 склянки). Змішайте оцет, діжонську гірчицю, 1 столову ложку меду, 1/4 чайної ложки солі та трохи меленого чорного перцю. Постійно збиваючи, повільно збризніть оливковою олією до утворення емульсії. Вилийте заправку в миску в центрі тарілки.

Посипте зверху салатний вінок медовими горіхами пекан, часточками апельсина, зернами граната і сиром фета.

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Салат з горіхів, груші та горгонзоли

Складові

100 г волоського горіха

3 столові ложки прозорого меду

2 ч.л цукрового піску

морська сіль (на смак)

2 стиглі груші, очищені

3 столові ложки оливкової олії першого віджиму

1 столова ложка червоного винного оцту

175 г змішаних салатного листя

100 г сиру горгонзола, нарізаного кубиками

Розігрійте духовку до 180 ° C. Змішайте волоські горіхи з 2 столовими ложками меду, цукром і невеликою кількістю морської солі. Викладіть горіхи на деко, застелене папером для випічки, і готуйте 8-9 хвилин до карамелізації. Дайте трохи охолонути.

Тим часом нагрійте сковороду на плиті до дуже гарячого стану. Кожну грушу розріжте на 8 часточок і видаліть серцевину. Нанесіть решту мед на часточки груші. Смажте груші по 2 хвилини з кожного боку.

Для заправки збийте оливкову олію та оцет в невеликій мисці з приправою.

Викладіть суміш листя салату на велике блюдо і розкладіть кубики горгонзоли, карамелізовані волоські горіхи та скибочки груші. Збризніть заправкою і відразу подавайте.

Курка фарширована кускусом і сухофруктами

Вам знадобиться:

1 велика курка,

2-4 склянки готового кускусу,

2 цибулини, 200 г сухофруктів (курага, чорнослив),

сіль і перець на смак.

Для соусу:

6 столових ложки меду,

2 великих зубчики часнику,

1 ложка соусу “чилі”,

5 столових ложок соєвого соусу,

2 столових ложки оливкової олії,

2 столових ложки гранатового екстракту.

Варимо кускус. Даємо охолонути. Підсмажуємо цибулю. Коли вона стане прозорою, додаємо кускус і сухофрукти, перемішуємо.

Курку миємо, солимо і перчимо. Начиняємо сумішшю кускусу з сухофруктами. Викладаємо курку в місткість для запікання.

Зазначені інгредієнти замішуємо в соус. Половиною намазуємо курку і ставимо її в заздалегідь розігріту духовку (190 градусів) мінімум на годину. Коли вже почуєте запах, змастіть курку залишком соусу. І додайте в місткість решту кускусу. Нехай набереться соку.

Дайте страві трохи охолонути, наріжте курку і подавайте до столу.

Паелья з морепродуктами

Складові:

Рис (довгозерний) 300 г

Морепродукти 400 г

Помідори 4 шт.

Бульйон 1 л

Цибуля 1 шт.

Петрушка (пучок)

Лимон 1 шт.

Вино (біле сухе) 3 ст. л

Оливкова олія 1 ст. л

Куркума 1 ч. л

Чебрець (сушений) 1 ч. л

Перець (паприка) 1 ч. л

На сковороді обсмажте нарізану цибулю, до м’якості. Додайте рис, паприку і чебрець. Перемішайте.

Влийте вино. Коли воно википить, влийте бульйон і додайте нарізані скибочками помідори.

Посипте зверху куркумою і залиште готуватися на 15 хвилин, помішуючи час від часу.

Додайте заморожені морепродукти та накрийте каструлю кришкою. Готуйте на повільному вогні близько 5 хвилин, до готовності морепродуктів і рису.

Полийте страву соком половини лимона, можна оздобити петрушкою і скибочками лимона.

Шоколадний тарт без випікання

Інгредієнти

175 г дрібно подрібненого печива

150 г несолоного масла

100 мл густих вершків

200 г чорного шоколаду, дрібно нарізаного

40 г очищених фісташок, нарізаних

У великій мисці змішайте подрібнене печиво з розтопленим маслом. Тісто розкладіть у формі, сформувавши 2-3 см бортика.

Обережно нагрійте вершки й масло, що залишилося на сковороді на слабкому вогні до температури трохи нижче точки кипіння. Зніміть з вогню і додайте шоколад, помішуйте, поки він не розтане.

Дайте суміші охолонути 5 хвилин, потім вилийте в основу. Посипте фісташками й охолодіть 1-2 години до застигання.