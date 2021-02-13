Малиновий коктейль з Просекко
Інгредієнти
2 ч.л лікеру з чорною малиною
1 столова ложка свіжої малини
1 пляшка просекко
Викладіть 1 чайну ложку малинового лікеру в кожен бокал, потім додайте кілька ягід малини.
Тримайте ложку в бокалі над лікером і повільно влийте просекко, потягнувши ложку вгору, щоб створити двоколірний ефект.
Салат з апельсинами, зернами гранату, сиром і горіхами
Інгредієнти
1 чашка половинок пекана (волоські теж підійдуть, ми перевіряли)
1/4 чайної ложки спецій для гарбузового пирога (Кориця, імбир, гвоздика, мускатний горіх)
сіль і мелений чорний перець
2 столові ложки меду
150 грамів руколи
2 головки салату фрізе, нарізані великими шматками
1/2 головки радіккіо, тонко нарізаного
2 апельсини
2 столові ложки винного оцту
2 столові ложки гірчиці діжонської
1/2 склянки оливкової олії
1/2 склянки зерен граната
70 г сиру фета, розкришеного
Вистеліть тарілку пергаментом. Перемішайте горіхи пекан зі спеціями для гарбузового пирога, 1/4 чайної ложки солі та невеликою кількістю меленого чорного перцю в невеликій мисці. Вилийте суміш у невелику сковороду з антипригарним покриттям і нагрійте на середньому вогні, часто помішуючи, поки спеції не почнуть підрум’янюватися і не стануть ароматними, 1-2 хвилини.
Вилийте 1 столову ложку меду і смажте постійно помішуючи 1-2 хвилини, поки мед не почне карамелізуватися, а горіхи пекан добре ним не покриються. Перекладіть на підготовлену тарілку, переконавшись, що горіхи пекан лежать рівним шаром і не покладені один на одного. Дайте повністю охолонути, близько 20 хвилин.
Тим часом поставте невелику миску, в яку поміститься 1 чашка заправки для салату, в центр великої тарілки. Перемішайте рукколу, фрізе і радіккіо у великій мисці. Розподіліть салатну суміш по колу, щоб вона нагадувала вінок, навколо миски на блюді. Очистьте апельсин від шкіри та поділіть на скибочки, знявши шкірку.
Розділіть другий апельсин навпіл і вичавіть сік в миску середнього розміру (у вас повинно вийти близько 1/3 склянки). Змішайте оцет, діжонську гірчицю, 1 столову ложку меду, 1/4 чайної ложки солі та трохи меленого чорного перцю. Постійно збиваючи, повільно збризніть оливковою олією до утворення емульсії. Вилийте заправку в миску в центрі тарілки.
Посипте зверху салатний вінок медовими горіхами пекан, часточками апельсина, зернами граната і сиром фета.
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Салат з горіхів, груші та горгонзоли
Складові
100 г волоського горіха
3 столові ложки прозорого меду
2 ч.л цукрового піску
морська сіль (на смак)
2 стиглі груші, очищені
3 столові ложки оливкової олії першого віджиму
1 столова ложка червоного винного оцту
175 г змішаних салатного листя
100 г сиру горгонзола, нарізаного кубиками
Розігрійте духовку до 180 ° C. Змішайте волоські горіхи з 2 столовими ложками меду, цукром і невеликою кількістю морської солі. Викладіть горіхи на деко, застелене папером для випічки, і готуйте 8-9 хвилин до карамелізації. Дайте трохи охолонути.
Тим часом нагрійте сковороду на плиті до дуже гарячого стану. Кожну грушу розріжте на 8 часточок і видаліть серцевину. Нанесіть решту мед на часточки груші. Смажте груші по 2 хвилини з кожного боку.
Для заправки збийте оливкову олію та оцет в невеликій мисці з приправою.
Викладіть суміш листя салату на велике блюдо і розкладіть кубики горгонзоли, карамелізовані волоські горіхи та скибочки груші. Збризніть заправкою і відразу подавайте.
Курка фарширована кускусом і сухофруктами
Вам знадобиться:
1 велика курка,
2-4 склянки готового кускусу,
2 цибулини, 200 г сухофруктів (курага, чорнослив),
сіль і перець на смак.
Для соусу:
6 столових ложки меду,
2 великих зубчики часнику,
1 ложка соусу “чилі”,
5 столових ложок соєвого соусу,
2 столових ложки оливкової олії,
2 столових ложки гранатового екстракту.
Варимо кускус. Даємо охолонути. Підсмажуємо цибулю. Коли вона стане прозорою, додаємо кускус і сухофрукти, перемішуємо.
Курку миємо, солимо і перчимо. Начиняємо сумішшю кускусу з сухофруктами. Викладаємо курку в місткість для запікання.
Зазначені інгредієнти замішуємо в соус. Половиною намазуємо курку і ставимо її в заздалегідь розігріту духовку (190 градусів) мінімум на годину. Коли вже почуєте запах, змастіть курку залишком соусу. І додайте в місткість решту кускусу. Нехай набереться соку.
Дайте страві трохи охолонути, наріжте курку і подавайте до столу.
Паелья з морепродуктами
Складові:
Рис (довгозерний) 300 г
Морепродукти 400 г
Помідори 4 шт.
Бульйон 1 л
Цибуля 1 шт.
Петрушка (пучок)
Лимон 1 шт.
Вино (біле сухе) 3 ст. л
Оливкова олія 1 ст. л
Куркума 1 ч. л
Чебрець (сушений) 1 ч. л
Перець (паприка) 1 ч. л
На сковороді обсмажте нарізану цибулю, до м’якості. Додайте рис, паприку і чебрець. Перемішайте.
Влийте вино. Коли воно википить, влийте бульйон і додайте нарізані скибочками помідори.
Посипте зверху куркумою і залиште готуватися на 15 хвилин, помішуючи час від часу.
Додайте заморожені морепродукти та накрийте каструлю кришкою. Готуйте на повільному вогні близько 5 хвилин, до готовності морепродуктів і рису.
Полийте страву соком половини лимона, можна оздобити петрушкою і скибочками лимона.
Шоколадний тарт без випікання
Інгредієнти
175 г дрібно подрібненого печива
150 г несолоного масла
100 мл густих вершків
200 г чорного шоколаду, дрібно нарізаного
40 г очищених фісташок, нарізаних
У великій мисці змішайте подрібнене печиво з розтопленим маслом. Тісто розкладіть у формі, сформувавши 2-3 см бортика.
Обережно нагрійте вершки й масло, що залишилося на сковороді на слабкому вогні до температури трохи нижче точки кипіння. Зніміть з вогню і додайте шоколад, помішуйте, поки він не розтане.
Дайте суміші охолонути 5 хвилин, потім вилийте в основу. Посипте фісташками й охолодіть 1-2 години до застигання.