Вже через декілька днів у США святкуватимуть День подяки. Традиційно, поціновувачі цього свята готують індичку, але кулінар Іна Гартен поділилася альтернативним рецептом приготування індички.

#Букви розповідають, як приготувати смачну та соковиту індичу грудку.

Інгредієнти:

4 ложки якісної оливкової олії;

1 велика жовта цибуля;

¾ чайної ложки насіння кропу;

6 зубчиків часнику;

1 столова ложка подрібненого листя шавлії та 4 цілих листя шавлії;

1 столова ложка подрібненого свіжого листя розмарину;

індича грудка;

сіль і свіжомелений чорний перець;

1/2 пачки холодного вершкового масла;

декілька шматочків нарізаного прошуто;

1 склянка сухого білого вина.

Спосіб приготування

Крок 1: розігрійте духовку до 350 градусів.

Крок 2: нагрійте 2 столові ложки оливкової олії на середньому вогні. Додайте подрібнену цибулю та насіння кропу. Продовжуйте смажити від 6 до 8 хвилин, періодично помішуючи, поки цибуля не стане м’якою. Додайте часник та смажте ще 1 хвилину. На вогні перемішайте подрібнену шавлію та розмарин, а потім відставте сковороду в бік для охолодження.

Крок 3: покладіть грудку індички на розділювальну дошку та розріжте її, шкірою вниз. Посипте індичку 4 чайними ложками солі та 1/2 чайної ложки перцю. Як тільки суміш із цибулі охолоне, розподіліть її рівномірно на м’ясо. Натріть грудку маслом та розкладіть зверху прошуто так, щоб повністю покрити начинку та м’ясо.

Крок 4: сформуйте щільний циліндричний рулет та закріпіть його кухонною ниткою. Під рулет положіть цілі листя шавлії.

Крок 5: положіть рулет на сковороду, полийте оливковою олією та посипте перцем. Після цього влийте у сковороду біле вино та відправте у духову шафу. Випікайте 15-30 хвилин до того часу, поки рулет не стане золотавого кольору.

Крок 6: вийміть рулет із духової шафи, накрийте фольгою та залиште на деякий час. Після цього наріжте індичку та подавайте до столу разом із соковитою підливою з білого вина, яка залишилася після випікання.