#Букви розповідають, як приготувати смачну та соковиту індичу грудку.
Інгредієнти:
- 4 ложки якісної оливкової олії;
- 1 велика жовта цибуля;
- ¾ чайної ложки насіння кропу;
- 6 зубчиків часнику;
- 1 столова ложка подрібненого листя шавлії та 4 цілих листя шавлії;
- 1 столова ложка подрібненого свіжого листя розмарину;
- індича грудка;
- сіль і свіжомелений чорний перець;
- 1/2 пачки холодного вершкового масла;
- декілька шматочків нарізаного прошуто;
- 1 склянка сухого білого вина.
Спосіб приготування
Крок 1: розігрійте духовку до 350 градусів.
Крок 2: нагрійте 2 столові ложки оливкової олії на середньому вогні. Додайте подрібнену цибулю та насіння кропу. Продовжуйте смажити від 6 до 8 хвилин, періодично помішуючи, поки цибуля не стане м’якою. Додайте часник та смажте ще 1 хвилину. На вогні перемішайте подрібнену шавлію та розмарин, а потім відставте сковороду в бік для охолодження.
Крок 3: покладіть грудку індички на розділювальну дошку та розріжте її, шкірою вниз. Посипте індичку 4 чайними ложками солі та 1/2 чайної ложки перцю. Як тільки суміш із цибулі охолоне, розподіліть її рівномірно на м’ясо. Натріть грудку маслом та розкладіть зверху прошуто так, щоб повністю покрити начинку та м’ясо.
Крок 4: сформуйте щільний циліндричний рулет та закріпіть його кухонною ниткою. Під рулет положіть цілі листя шавлії.
Крок 5: положіть рулет на сковороду, полийте оливковою олією та посипте перцем. Після цього влийте у сковороду біле вино та відправте у духову шафу. Випікайте 15-30 хвилин до того часу, поки рулет не стане золотавого кольору.
Крок 6: вийміть рулет із духової шафи, накрийте фольгою та залиште на деякий час. Після цього наріжте індичку та подавайте до столу разом із соковитою підливою з білого вина, яка залишилася після випікання.
- Раніше #Букви розповідали, як приготувати Верещаку зі свинячих ребер та квасу з часником і чебрецем. Рецептом поділився Євген Клопотенко.