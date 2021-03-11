Масляна — чудова нагода напекти налисників. А найкраще це зробити за рецептами найвідомішої української кулінарки Дарії Цвек. Букви пропонують кілька рецептів.

Налисники звичайні

Тісто: 200 г борошна, півлітра молока, 4 жовтки, 2 білки, 50 г розм’якшеного масла

на кінець ножа солі та цукру.

Жовтки розтерти з цукром, маслом, посолити, влити склянку молока. Все це добре вимішати, додати борошно і розтерти, щоб не було грудочок. Тоді влити решту молока, розмішати й залишити на 2 год. Потім додати піну збитих білків, знову вимішати й залишити ще на 10 хв.

Сковорідку розігріти, злегка змастити жиром і наливати тісто тонким шаром. Звичайні налисники без начинки мають бути дуже тонкі. Коли всі налисники спечуться, скласти їх трикутниками та ще раз підсмажити на вершковому маслі або іншому жирі. Ще гарячі посипати цукровою пудрою і подавати до столу зі сметаною або варенням.

На краї налисників можна покласти начинку, загорнути в рулет і підсмажити.

Налисники з сиром

Тісто: 150 г борошна, 1 яйце, ½ склянки води, ½ склянки молока, на кінець ножа солі та цукру.

Начинка: 250 г сиру, 50 г цукру, 2 яйця, ванілін, 1 ст. ложка вишневого варення.

Борошно розвести кип’яченою водою з молоком, додати яйце, сіль, цукор, добре вибити ложкою, щоб маса була однорідною. Розігріти сковорідку, злегка змастити жиром і наливати тісто тонким шаром. Спечені налисники змастити начинкою, загорнути та підсмажити на вершковому маслі. Подавати гарячими, посипавши цукровою пудрою.

Начинку приготувати так: сир розтерти з жовтками й цукром, вимішати з білковою піною, варенням і ваніліном.

Налисники в полум’ї

Інгредієнти: 250 г борошна, 1 ½ склянки молока, 2 яйця, 50 г цукру, дрібка солі, ½ склянки коньяку або спирту, 500 г варення з суниць чи полуниць.

Борошно розвести склянкою молока, додати розтерті з цукром жовтки, посолити, добре вимішати, залишити на годину, додати збиту білкову піну, вимішати та на гарячій сковороді посмажити налисники.

Готові налисники змастити варенням, скласти вчетверо і посипати цукровою пудрою з ваніліном. Скласти на тарілку. Перед подачею на стіл розігріти. Залити спирт, відразу вилити на налисники й подавати.

Налисники бісквітні

Тісто: 150 г борошна, 4 яйця, 100 г цукру, цедра з ½ лимона, ½ сметани.

Начинка: 200 г варення або повидла або нутелли. Свіжі фрукти

Розтерти жовтки з цукром, розвести сметаною, додати лимонну цедру, борошно і добре вимішати. Коли маса буде однорідною, додати піну збитих білків, ще раз злегка перемішати та лишити тісто на 5-10 хвилин. На сковороді розтопити вершкове масло, налити тісто і смажити з обох боків Готові налисники перекласти мармеладом або варенням, скласти у змащений маслом посуд і поставити на 20 хвилин у гарячу духовку. Подавати на стіл зі збитою з цукром сметаною.

Налисники з яблуками

Тісто: 250 г борошна, 30 г дріжджів, 50 г цукру, 3 яйця, 1 склянка пива, на кінець ножа солі.

Начинка: 500 г яблук.

Приготувати тісто на пиві як на звичайні налисники. Посмажені на гарячій сковороді налисники скласти у змащений маслом посуд, перекласти яблуками, натертими на рідкій терці та вимішаними з цукром і корицею, накрити й запекти в духовці.

Або просто згорнути трикутничками з начинкою.