Тирамісу — один з найбільш популярних десертів у світі. Існують різні адаптації рецепту, згідно з якими какао-порошок замінюють тертим шоколадом, савоярді — бісквітом, кавове просочення — фруктовим чи алкогольним, зазвичай марсала або мадера, а в деяких варіаціях десерт може нагадувати пудинг або кекс.

Рецепт тирамісу без сирих яєць від Дмитра Марценюка

Інгредієнти:

  • Вершки (30-33% жирності) 300 мл
  • Сир “Маскарпоне” 250г
  • Цукрова пудра 5 ст. л
  • Ванільная есенція – за смаком
  • Печиво “Савоярді” 16-18 шт.
  • Кава (натуральна свіжозаварена) 180-200 мл. ⠀

Спосіб приготування:

Охолодженні вершки збиваємо до м’яких піків. Сир змішуємо з цукровою пудрою і перемішуємо до однорідності.

З’єднуємо обережно вершки і сир. Каву заварити заздалегідь і остудити. По одному занурюємо печиво з двох сторін в каві. Швидко, щоб не розмокло.

Шарами змащуємо печиво готовим кремом.⠀

Зверху посипаємо тірамісу какао або тертим шоколадом. Десерт відправляємо в холодильник мінімум на 2 години.

Слід зазначити, що приготування займає всього 15-20 хвилин, а насолоди на цілий день! Смачного!