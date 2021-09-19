Тирамісу – це італійський десерт на основі сиру маскарпоне. Сьогодні пропонуємо приготувати приголомшливо ніжний і повітряний тірамісу за рецептом шеф-кухаря українського ресторану на Мангеттені "Veselka" Дмитра Марценюка.

Тирамісу — один з найбільш популярних десертів у світі. Існують різні адаптації рецепту, згідно з якими какао-порошок замінюють тертим шоколадом, савоярді — бісквітом, кавове просочення — фруктовим чи алкогольним, зазвичай марсала або мадера, а в деяких варіаціях десерт може нагадувати пудинг або кекс.

Рецепт тирамісу без сирих яєць від Дмитра Марценюка

Інгредієнти:

Вершки (30-33% жирності) 300 мл

Сир “Маскарпоне” 250г

Цукрова пудра 5 ст. л

Ванільная есенція – за смаком

Печиво “Савоярді” 16-18 шт.

Кава (натуральна свіжозаварена) 180-200 мл. ⠀

Спосіб приготування:

Охолодженні вершки збиваємо до м’яких піків. Сир змішуємо з цукровою пудрою і перемішуємо до однорідності.

З’єднуємо обережно вершки і сир. Каву заварити заздалегідь і остудити. По одному занурюємо печиво з двох сторін в каві. Швидко, щоб не розмокло.

Шарами змащуємо печиво готовим кремом.⠀

Зверху посипаємо тірамісу какао або тертим шоколадом. Десерт відправляємо в холодильник мінімум на 2 години.

Слід зазначити, що приготування займає всього 15-20 хвилин, а насолоди на цілий день! Смачного!