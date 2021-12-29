Цим рецептом поділилося американське видання The Washington Post.

Цей тарт яскравий, смачний і легкий у приготуванні. Ви, безумовно, можете стверджувати, що найпростіший лимонний тарт — це той, який ви купуєте в пекарні, але скуштуйте цей. Він виглядає як вишуканий французький десерт, але не вимагає великих навичок у випічці.

Рідко трапляється, що менше зусиль дають кращий результат, але цей тарт є доказом того, що така річ існує. Спробуйте — і переконайтеся самі.

Приготуйте наперед: тісто для пирога можна приготувати, щільно загорнути і помістити в холодильник до 2 днів або заморозити до 3 місяців. Якщо заморожуєте, загорніть у фольгу після того, як загорнули в поліетилен, аби запобігти його обмороженню в морозильній камері.

Примітки щодо зберігання: Лимонний тарт можна зберігати при прохолодній кімнатній температурі до 1 дня або в накритому вигляді у холодильнику до 3 днів.

Інгредієнти

Для скоринки

  • 1 1/2 склянки (190 грамів) борошна універсального призначення;
  • 1/3 склянки (40 грамів) цукрової пудри (будьте уважні, щоб у її складі не було крохмалю);
  • 1 столова ложка дрібно натертої лимонної цедри (з 1 великого лимона);
  • 1/4 чайної ложки дрібної морської солі;
  • 115 грамів холодного несолоного вершкового масла, нарізаного кубиками;
  • 1 велике яйце, холодне

Для начинки

  • 1 великий лимон (близько 160 грамів);
  • 1 великий лимон з цедрою (близько 160 грамів), від скоринки зверху, видаленої білої серцевини, нарізаної скибочками та очищеною від насіння;
  • 1 1/4 склянки (250 грамів) цукрового піску;
  • 1/4 чайної ложки дрібної морської солі;
  • 115 грамів несолоного вершкового масла, добре підходить холодне;
  • 2 великих яйця;
  • 1 великий яєчний жовток;
  • 3 столові ложки (24 грами) кукурудзяного крохмалю;
  • Цукрова пудра для подачі.
Крок 1

Зробіть скоринку: в кухонному комбайні змішайте борошно, цукор, цедру і сіль, усе ретельно подрібніть. Додайте вершкове масло і збивайте, поки не утвориться каша. Додайте яйце і збивайте, поки тісто не зійдеться у великі грудки. (Зверніть увагу на звук, який видає двигун; він повинен змінитися саме в цьому місці.) Затисніть тісто — воно повинно триматися купи. Стисніть тісто в диск, загорніть у плівку та поставте у холодильник мінімум на 1 годину.

Крок 2

Помістіть тісто між двома великими аркушами пергаментного паперу і розкачайте приблизно до 30 сантиметрів у діаметрі й товщиною не більше 1 сантиметра. Покладіть тісто у форму для тарта,  воно буде дуже м’яким і може почати рватися – нічого страшного. Акуратно притисніть тісто до дна та до боків форми. Закріпіть скоринку знизу та з боків виделкою — це допоможе запобігти розбуханню тарта. Заморозьте на 1 годину перед запіканням.

Крок 3

Для випікання поставте решітку в центрі духовки та розігрійте до 190 градусів. Помістіть на нього форму для випікання і накрийте алюмінієвою фольгою. Обережно притисніть фольгу, щоб вона щільно прилягала до поверхні та країв тіста. Щоб фольга не відійшла, покрийте її обважнювачами для пирогів (або рисом, квасолею чи копійками).

Крок 4

Випікайте 20-25 хвилин, поки тісто не перестане виглядати сирим, потім обережно зніміть фольгу і запікайте ще 5 хвилин, або поки скоринка злегка не відійде від країв форми, а краї скоринки не стануть золотисто-коричневими. Витягніть цю скоринку з духовки та дайте охолонути принаймні 30 хвилин або протягом ночі.

Крок 5

Приготуйте лимонну начинку для тарта: поставте решітку в середину духовки та розігрійте до 325 градусів. Застеліть велике деко з облямівкою пергаментним папером і викладіть зверху корж.

Крок 6

Розріжте лимон без цедри навпіл: якщо серцевина (світлий проміжок між жовтою поверхнею шкірки та м’якоттю лимона) тонша, ніж 0,5 см, наріжте лимон скибочками і викиньте насіння. Якщо товща за 0,5 см – дивіться примітку знизу. Перекладіть в чашу кухонного комбайна скибочки лимона з цедрою, цукор і сіль. Подрібніть до однорідності, додайте вершкове масло – і продовжуйте ретельно змішувати.

Крок 7

Додайте до начинки білок одного яйця, а потім жовток  – і продовжуйте подрібнювати до однорідності. Додайте кукурудзяний крохмаль. Опісля вийміть посудину, в якій змішували начинку для тарта, обережно постукайте нею по столу кілька разів (це видалить частину бульбашок повітря) і вилийте начинку в корж. Начинка може виглядати ніби вона згорнулася – нічого страшного. (Використання кухонного комбайна призводить до отримання переважно гладкої начинки з крихітними шматочками лимона, які додають трохи пікантності. Якщо ви віддаєте перевагу повністю однорідній начинці, використовуйте для оброблення блендер.)

Крок 8

Випікайте від 40 до 45 хвилин або поки начинка не затвердіє; вона може трохи хитатися в центрі (не хвилюйтеся, якщо верх трісне). Вставте в центр начинки зубочистку — вона повинна вийти чистою. Якщо ні, випікайте ще 5 хвилин і перевірте ще раз. Перекладіть тарт на решітку і дайте охолонути до кімнатної температури перед подачею або охолодіть до подачі.

Примітка: якщо серцевина лимона товща, ніж 0,5 см, дрібно натріть лимонну цедру і перемістіть її в чашу кухонного комбайна. Обріжте верхівку і нижню частину лимонів і поставте їх вертикально. Використовуючи ножик, дотримуйтесь вигинів лимонів, щоб видалити серцевину. (Товста серцевина може зробити вашу начинку гіркою.) Наріжте фрукти скибочками і видаліть насіння. Перекладіть м’якоть лимона в чашу кухонного комбайна і приступайте до рецепта.

Інформація про тарт: Ккал: 479; Загальних жирів: 25 г; Насичених жирів: 15 г; Холестерину: 153 мг; Натрію: 153 мг; Вуглеводів: 60 г; Харчових волокон: 2 г; Цукру: 37 г; Білків: 5 г.

Смачного!