Випікайте від 40 до 45 хвилин або поки начинка не затвердіє; вона може трохи хитатися в центрі (не хвилюйтеся, якщо верх трісне). Вставте в центр начинки зубочистку — вона повинна вийти чистою. Якщо ні, випікайте ще 5 хвилин і перевірте ще раз. Перекладіть тарт на решітку і дайте охолонути до кімнатної температури перед подачею або охолодіть до подачі.

Примітка: якщо серцевина лимона товща, ніж 0,5 см, дрібно натріть лимонну цедру і перемістіть її в чашу кухонного комбайна. Обріжте верхівку і нижню частину лимонів і поставте їх вертикально. Використовуючи ножик, дотримуйтесь вигинів лимонів, щоб видалити серцевину. (Товста серцевина може зробити вашу начинку гіркою.) Наріжте фрукти скибочками і видаліть насіння. Перекладіть м’якоть лимона в чашу кухонного комбайна і приступайте до рецепта.

Інформація про тарт: Ккал: 479; Загальних жирів: 25 г; Насичених жирів: 15 г; Холестерину: 153 мг; Натрію: 153 мг; Вуглеводів: 60 г; Харчових волокон: 2 г; Цукру: 37 г; Білків: 5 г.

Смачного!