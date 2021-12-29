Цим рецептом поділилося американське видання The Washington Post.
Цей тарт яскравий, смачний і легкий у приготуванні. Ви, безумовно, можете стверджувати, що найпростіший лимонний тарт — це той, який ви купуєте в пекарні, але скуштуйте цей. Він виглядає як вишуканий французький десерт, але не вимагає великих навичок у випічці.
Рідко трапляється, що менше зусиль дають кращий результат, але цей тарт є доказом того, що така річ існує. Спробуйте — і переконайтеся самі.
Приготуйте наперед: тісто для пирога можна приготувати, щільно загорнути і помістити в холодильник до 2 днів або заморозити до 3 місяців. Якщо заморожуєте, загорніть у фольгу після того, як загорнули в поліетилен, аби запобігти його обмороженню в морозильній камері.
Примітки щодо зберігання: Лимонний тарт можна зберігати при прохолодній кімнатній температурі до 1 дня або в накритому вигляді у холодильнику до 3 днів.
Інгредієнти
Для скоринки
- 1 1/2 склянки (190 грамів) борошна універсального призначення;
- 1/3 склянки (40 грамів) цукрової пудри (будьте уважні, щоб у її складі не було крохмалю);
- 1 столова ложка дрібно натертої лимонної цедри (з 1 великого лимона);
- 1/4 чайної ложки дрібної морської солі;
- 115 грамів холодного несолоного вершкового масла, нарізаного кубиками;
- 1 велике яйце, холодне
Для начинки
- 1 великий лимон (близько 160 грамів);
- 1 великий лимон з цедрою (близько 160 грамів), від скоринки зверху, видаленої білої серцевини, нарізаної скибочками та очищеною від насіння;
- 1 1/4 склянки (250 грамів) цукрового піску;
- 1/4 чайної ложки дрібної морської солі;
- 115 грамів несолоного вершкового масла, добре підходить холодне;
- 2 великих яйця;
- 1 великий яєчний жовток;
- 3 столові ложки (24 грами) кукурудзяного крохмалю;
- Цукрова пудра для подачі.
Зробіть скоринку: в кухонному комбайні змішайте борошно, цукор, цедру і сіль, усе ретельно подрібніть. Додайте вершкове масло і збивайте, поки не утвориться каша. Додайте яйце і збивайте, поки тісто не зійдеться у великі грудки. (Зверніть увагу на звук, який видає двигун; він повинен змінитися саме в цьому місці.) Затисніть тісто — воно повинно триматися купи. Стисніть тісто в диск, загорніть у плівку та поставте у холодильник мінімум на 1 годину.
Помістіть тісто між двома великими аркушами пергаментного паперу і розкачайте приблизно до 30 сантиметрів у діаметрі й товщиною не більше 1 сантиметра. Покладіть тісто у форму для тарта, воно буде дуже м’яким і може почати рватися – нічого страшного. Акуратно притисніть тісто до дна та до боків форми. Закріпіть скоринку знизу та з боків виделкою — це допоможе запобігти розбуханню тарта. Заморозьте на 1 годину перед запіканням.
Для випікання поставте решітку в центрі духовки та розігрійте до 190 градусів. Помістіть на нього форму для випікання і накрийте алюмінієвою фольгою. Обережно притисніть фольгу, щоб вона щільно прилягала до поверхні та країв тіста. Щоб фольга не відійшла, покрийте її обважнювачами для пирогів (або рисом, квасолею чи копійками).
Випікайте 20-25 хвилин, поки тісто не перестане виглядати сирим, потім обережно зніміть фольгу і запікайте ще 5 хвилин, або поки скоринка злегка не відійде від країв форми, а краї скоринки не стануть золотисто-коричневими. Витягніть цю скоринку з духовки та дайте охолонути принаймні 30 хвилин або протягом ночі.
Крок 5
Приготуйте лимонну начинку для тарта: поставте решітку в середину духовки та розігрійте до 325 градусів. Застеліть велике деко з облямівкою пергаментним папером і викладіть зверху корж.
Розріжте лимон без цедри навпіл: якщо серцевина (світлий проміжок між жовтою поверхнею шкірки та м’якоттю лимона) тонша, ніж 0,5 см, наріжте лимон скибочками і викиньте насіння. Якщо товща за 0,5 см – дивіться примітку знизу. Перекладіть в чашу кухонного комбайна скибочки лимона з цедрою, цукор і сіль. Подрібніть до однорідності, додайте вершкове масло – і продовжуйте ретельно змішувати.
Додайте до начинки білок одного яйця, а потім жовток – і продовжуйте подрібнювати до однорідності. Додайте кукурудзяний крохмаль. Опісля вийміть посудину, в якій змішували начинку для тарта, обережно постукайте нею по столу кілька разів (це видалить частину бульбашок повітря) і вилийте начинку в корж. Начинка може виглядати ніби вона згорнулася – нічого страшного. (Використання кухонного комбайна призводить до отримання переважно гладкої начинки з крихітними шматочками лимона, які додають трохи пікантності. Якщо ви віддаєте перевагу повністю однорідній начинці, використовуйте для оброблення блендер.)
Випікайте від 40 до 45 хвилин або поки начинка не затвердіє; вона може трохи хитатися в центрі (не хвилюйтеся, якщо верх трісне). Вставте в центр начинки зубочистку — вона повинна вийти чистою. Якщо ні, випікайте ще 5 хвилин і перевірте ще раз. Перекладіть тарт на решітку і дайте охолонути до кімнатної температури перед подачею або охолодіть до подачі.
Примітка: якщо серцевина лимона товща, ніж 0,5 см, дрібно натріть лимонну цедру і перемістіть її в чашу кухонного комбайна. Обріжте верхівку і нижню частину лимонів і поставте їх вертикально. Використовуючи ножик, дотримуйтесь вигинів лимонів, щоб видалити серцевину. (Товста серцевина може зробити вашу начинку гіркою.) Наріжте фрукти скибочками і видаліть насіння. Перекладіть м’якоть лимона в чашу кухонного комбайна і приступайте до рецепта.
Інформація про тарт: Ккал: 479; Загальних жирів: 25 г; Насичених жирів: 15 г; Холестерину: 153 мг; Натрію: 153 мг; Вуглеводів: 60 г; Харчових волокон: 2 г; Цукру: 37 г; Білків: 5 г.
Смачного!
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