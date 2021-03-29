Боул - ця модна назва з'явилася в нашому лексиконі кілька років тому. По суті вона означає глибоку тарілку, в яку викладено різні продукти - це можуть бути фрукти, каші, овочі, шматочки риби і м'яса, що не перемішуються. Блюдо має нагадувати чашу Будди, який їв всього потроху.

Блюдо стало швидко популярним в інстаграм, адже котлетка з гречкою або пюрешкою не завжди виглядають так апетитно на зображенні. В принципі, ваша вівсянка з фруктами на сніданок – це теж боул. Але можна спробувати і інші варіанти.

Смузі боул

Складові

180 мл мінеральної води

1 жменя молодого листя шпинату

½ авокадо, очищеного від кісточок

1 лайм, очищений

1 столова ложка кокосового масла

1 столова ложка меду

1 чайна ложка порошку зеленого чаю матча

1 заморожений банан

2 жмені нарізаного замороженого ананаса

1 жменя кубиків льоду

Свіжі або заморожені ягоди для прикраси, горіхи, фініки за бажанням.

Помістіть всі інгредієнти в блендер і збивайте до однорідної маси. При бажанні відрегулюйте солодкість, додавши більше меду. Перелийте в миску і посипте фруктами, горіхами або кокосовою стружкою.

Боул з вівсянки та червоного апельсина

Складові

1 стакан вівсяних пластівців

2 столові ложки несолоного вершкового масла

1 стакан консервованого кокосового молока

1 стакан води

1/8 чайної ложки солі

2 чайні ложки ванільного екстракту

1/4 чайної ложки кориці

1 червоний апельсин, сегментований

1/3 склянки червоної смородини

2 столові ложки нарізаних фісташок

кілька ложок грецького йогурту

Додайте масло в сковороду на середньому вогні. Після того, як воно розтопиться, додайте вівсяні пластівці і перемішайте, щоб вони покрилися маслом. Готуйте, поки пластівці не підрум’яняться, час від часу помішуючи, 5-6 хвилин.

Нагрійте воду і кокосове молоко в каструлі на середньому або сильному вогні. Як тільки воно закипить, додайте пластівці і зменшіть вогонь до кипіння. Накрийте кришкою і варіть, поки рідина не вбереться, приблизно 10-15 хвилин. Коли пластівці стануть кремовими, додайте ванільний екстракт і корицю.

Рівномірно розподіліть вівсяні пластівці по мисках. Зверху викладіть апельсини, червону смородину, фісташки і йогурт. Полийте кокосовим молоком. При бажанні посипте темним шоколадом.

Поживний боул із кіноа

Складові

1 чашка солодкої картоплі, нарізаної на шматочки розміром 2,5 см

1/2 склянки буряка, нарізаного на шматочки розміром 2,5 см

1 чашка суцвіть брокколі

2 склянки капусти

2/3 склянки нуту

1/4 нарізаного авокадо

1/2 склянки вареної кіноа

2 столові ложки хумуса

1 чайна ложка паприки

Сіль і перець за смаком

Заправка за бажанням (йогурт або оливкова олія)

Покладіть солодку картоплю і буряк в кошик пароварки і готуйте на пару приблизно 15 хвилин до майже повної готовності. Додайте брокколі і капусту і готуйте на пару, поки все не приготується, ще 2-3 хвилини.

Поки овочі варяться, перемішайте нут з паприкою, сіллю і перцем. Відкладіть в сторону.

Перекладіть овочі в тарілку або велику миску і розкладіть за бажанням. Додайте в тарілку кіноа, нут, авокадо і хумус.

Чаша добра

Інгредієнти

150 г короткозернового коричневого рису

2 столові ложки оливкової олії

1 червона або біла цибулина, нарізана скибочками

1 зубчик часнику, нарізаний часточками

1 чайна ложка насіння фенхелю

1 цибулина фенхеля, нарізана, листя зарезервовані

1 червоний перець, очищений від насіння і нарізаний

450 г мускатною гарбуза, очищеного від насіння і нарізаного

50 г червоної сочевиці

1 столова ложка пюре з в’ялених помідорів

800 мл гарячого овочевого бульйону

2 лаврові листки

400 г консервованих бобів

8 частин брокколі з ніжним стеблом

50 г фети в крихті

2 столові ложки нарізаної свіжої петрушки

Викладіть рис в каструлю і налийте 500 мл гарячої води. Накрийте кришкою і доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь і варіть 25 хвилин, поки вся вода не вбереться. Якщо рис готовий до гасіння, вимкніть вогонь, але залиште кришку закритою, щоб рис залишався гарячим. Пар завершить приготування рису.

Нагрійте масло у великій широкій жаростійкій сковороді і готуйте цибулю 5-10 хвилин на середньому вогні, поки вона не стане золотавою. Додайте часник і насіння фенхелю і готуйте 1 хвилину. Добре приправте.

Додайте фенхель, перець, гарбуз і сочевицю і все добре перемішайте. Варіть 5 хвилин, час від часу помішуючи, щоб овочі пом’якшилися. Збийте томатне пюре з гарячим бульйоном, потім вилийте цю суміш в сковороду. Додайте лавровий лист і квасоля і знову приправте, потім накрийте кришкою і доведіть до кипіння.

Зменшіть вогонь і тушкуйте 20-25 хвилин. Через 15 хвилин помістіть китиці брокколі поверх тушкованої, щоб вони розпарились до готовності.

Розкладіть приготований рис у чотири миски, прикрасивши брокколі. Зверху посипте фетою і петрушкою для подачі.

Боул з чорних бобів

Складові

400 г чорних консервованих бобів

1 чайна ложка меленого кмину

1 чайна ложка часникового порошку

1/2 склянки нарізаної кінзи

3 чашки сирого рису, білого або коричневого кольору

1/2 чайної ложки солі

Від 4 1/2 до 6 склянок води, в залежності від сорту рису (читайте на упаковці)

Нарізана червонокачанна капуста

Стиглий авокадо, очищений і нарізаний шматочками

Сальса зі свіжих помідорів

Нарізана свіжа кінза

Твердий сир

Сметана

Злийте рідину з банки консервованих бобів і промийте квасолю, помістіть в каструлю і залийте такою ж кількістю води.

Додайте до квасолі кмин і часниковий порошок. Доведіть до кипіння і варіть на повільному вогні хвилину або дві. Додайте кінзу і зніміть з вогню.

Приготуйте рис.

Покладіть 3 склянки рису у велику каструлю. Залежно від типу рису, який ви використовуєте (короткозернистий, довгий, білий, коричневий), ви додаєте в каструлю від 4 1/2 склянки води до 6 склянок води. Ознайомтеся з інструкціями по упаковці рису.

Додайте 1/2 чайної ложки солі. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь до мінімуму, щоб кипіння залишалося дуже слабким.

Накрийте кришкою і готуйте від 15 до 45 хвилин, в залежності від сорту рису.

Зніміть з вогню і дайте постояти 10 хвилин під кришкою, перш ніж збити виделкою перед подачею.

Зберіть чашу: викладіть порцію вареного рису на дно миски. Зверху посипте чорними бобами. Зверху викладіть різні гарніри – тонко нарізану капусту, нарізане авокадо, кінзу, сальсу з помідорів, сир і сметану.

Рецепти взяті з simplyrecipes.com, howsweeteats.com,

sainsburys.co.uk