Як можна креативно подати їжу по Гелловін і влаштувати святкову вечерю - розкажуть Букви.

Хоч Гелловін і не споконвічно українське свято, і аналоги йому знайти важко, але все ж він у нас прижився. Тому що зайве свято нікому не завадить, як і можливість прикрасити будинок хризантемами і гарбузами, скелетами і павутиною. Діти з радістю візьмуться до свята готувати страшні лякалки і пекти печиво у вигляді привидів і летючих мишей.

А кретативно обіграти можна багато страв при не дуже великому докладі і витраті часу.

Гарбузовий суп з павутиною

Інгредієнти

2 столові ложки оливкової олії

2 цибулини, очищені і нарізані

1 гарбуз (600 гр), очищений від насіння і нарізаний невеликими шматочками

3 зубчики часнику, очищених і дрібно нарізаних

1 столова ложка м’якого порошку каррі

1,25 літра овочевого бульйону, приготованого з 2 кубиків овочевого бульйону

1 столова ложка коричневого цукру

1 столова ложка гарбузового насіння для прикраси

4 чайні ложки вершків для подачі

Нагрійте масло у великій сковороді на середньому вогні. Додайте цибулю і смажте до м’якості.

Додайте гарбуз і часник. Зменшіть вогонь і готуйте під кришкою 10-12 хвилин. Додайте порошок каррі, половину бульйону і цукор. Варіть ще 35-40 хвилин.

Додайте бульйон і доведіть до кипіння. Зніміть вогонь і збийте за допомогою ручного блендера до однорідної маси. Перелийте в чашки і посипте гарбузовим насінням або збийте крем-фреш для подачі.

Щоб додати гелловінський дизайн у вигляді павутини, перекладіть крем-фреш в кондитерський мішок з невеликою насадкою. Нанесіть спіраль на поверхню супу і кілька разів потягніть кінчиком ножа від центру спіралі до зовнішнього краю, щоб сформувати форму павутини.

Тушкована яловичина від відьом

Інгредієнти

1 столова ложка оливкової олії

1 велика цибулина, дрібно нарізана

1 велика морква, очищена і дрібно нарізана

500 г яловичого фаршу

1 мускатний гарбуз, м’якоть нарізати невеликими шматочками

500 мл овочевого бульйону, приготованого з 1 кубика овочевого бульйону

390 г нарізаних помідорів

1 перець чилі

1 столова ложка вустерширського соусу (можна замінити яблучним оцтом або соєвим соусом)

400 г консервованих або відварених бобових

260 г шпинату

4 скибочки білого хліба

+ 1 гарбуз під горщик

Нагрійте масло у великій сковороді на середньому або повільному вогні. Додайте цибулю та моркву і готуйте, періодично помішуючи, 7-10 хвилин, поки вони не стануть м’якими.

Збільште вогонь до середнього, додайте яловичий фарш і обсмажте протягом 3 хвилин, розбиваючи його дерев’яною ложкою.

Додайте гарбуз, овочевий бульйон, нарізані помідори і соус і доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь до мінімуму, накрийте кришкою і тушкуйте близько 15 хвилин, поки шматочки гарбуза не стануть м’якими. Додайте квасолю і шпинат і протушкуйте ще.

Тим часом намалюйте фігуру кажана на аркуші пергаментного паперу і виріжте її. Видаліть скоринку з хліба, потім розкачайте кожну скибочку качалкою. Помістіть трафарет на скибочки хліба по одному і обріжте трафарет ножицями. Підсмажте кожну сторону до золотистого кольору.

Перед подачею перекладіть тушковане м’ясо в вимитий видовбанийгарбузи або в блюдо. Зверху викладіть хліб у формі кажанів.

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Пальці з хрусткими мигдальними нігтями

Інгредієнти

375 г готового пісочного тіста (рецепт можна підглянути тут), розрізати на 3 прямокутники, потім кожен прямокутник на 8 пальчиків

2 столові ложки томатного пюре

24 горіха мигдалю бланшованих

1 середнє яйце

10 г пармезану, дрібно натертого

Для сальси:

3 помідори

1 цибулина

2 перцю чилі

Зелень селери (15 гр)

сіль

Сік половини лайма

Розігрійте духовку до 190ºC, вентилятор 170ºC, газ 5. Розкачайте кожен шматок тіста на довжину пальця. Сформуйте пальці, окресивши закруглені кінчики пальців і за допомогою ножа акуратно наріжте лінії по середині для суглобів.

Втисніть великий палець в верхню частину, щоб зробити поглиблення для нігтя. Змастіть томатним пюре і покладіть «мигдальний ніготь». Викладіть на деко, змастіть збитим яйцем і посипте сиром.

Випікайте 15-20 хвилин до золотистого кольору. Дайте охолонути.

Тим часом дуже дрібно наріжте перець чилі, цибулю, селеру і помідори. Додайте сіль і сік лайма, перемішайте. Перекладіть в піалу і подавайте з пальцями до столу.

Желейні голови з апельсинів





Інгредієнти:

5 апельсинів

60 г цукрового піску

2 пакетики желатину чи агар-агару

Вимийте апельсини і гострим ножем зріжте верхівки, залишивши достатньо місця, щоб вирізати нутрощі. Обережно видовбайте ложкою якомога більше апельсина, стежачи за тим, щоб дно не було пошкоджено. Збережіть всю середину, яку ви дістали.

Обережно виріжте обличчя в стилі гарбуза на апельсиновій шкірці невеликим гострим ножем. Проявіть творчий підхід – зробіть їх щасливими, сумними або страшними маленькими монстрами.

Помістіть сито над мискою і ложкою вичавіть м’якоть апельсина, щоб отримати якомога більше соку. Вам знадобиться 550 мл соку.

Покладіть цукор в каструлю на слабкому вогні з 500 мл води і перемішайте, поки цукор не розчиниться. Посипте поверхню води желатином або агар-агаром і перемішайте до повного розчинення. Зніміть з вогню і додайте апельсиновий сік. Вилийте суміш в деко з високим бортом. Залиште в холодильнику на 5 годин або на ніч разом з різьбленими апельсиновими мордочками.

Коли ви будете готові до подачі, візьміть вилку і протягніть желе по деку, поки воно не стане м’яким. Викладіть суміш ложкою в апельсинові шкаралупи, обережно натискаючи ложкою, щоб вона виглядала так, як ніби вона випадає з отворів. Наповніть доверху і подавайте.

Зуби зомбі

Інгредієнти:

2 червоних яблука потрібно нарізати нарізати на 6 часточок кожне

2 столові ложки карамелі

10 г маршмелоу або зефіру

Покладіть більш плоскі часточки яблука на дошку і змастіть їх верхні боки невеликою кількістю карамелі. Наклейте зверху смужку з мініатюрних зубів з зефіру.

Другі часточки яблук теж змастіть карамеллю, потім покладіть їх на зубки зефіру. Все! Смакуйте!

Пунш для відьом з яблучних черепів



Інгредієнти

6 невеликих яблук

Сік 3 лимонів

3 літри вишневого або полуничного компоту

2 палички кориці

Цедра 1 апельсина

Розігрійте духовку до позначки 120 ° C. Очистіть яблука, розріжте їх навпіл прямо через стебло і видаліть серцевину. Гострим ножем виріжте обличчя на закругленій стороні яблука. Налийте лимонний сік в миску з яблуками і залийте водою, щоб вони покрилися. Залиште на 10 хвилин.

Викладіть яблука на вистелене деко лицевою стороною вгору і запікайте в духовці протягом години. Вони повинні почати сохнути по краях. Вийміть з духовки і відставити убік.

Тим часом, якщо у вас немає консервованого компоту, зваріть його з морожених вишень або полуниці (консервований розігрійте), в кінці додайте корицю і цедру лимона. І дайте настоятися протягом години.

Видаліть палички кориці, перелийте в чашу для пуншу або в казанок, викладіть яблука наверх.

Гелловінське печиво

Інгредієнти

50 г вершкового масла кімнатної температури

25 г коричневого цукру

75 г меду

100 г борошна, плюс додатково для присипки

0,5 ч.л. соди

100 г цукрової пудри

Кольорові цукрові олівці

Розігрійте духовку до 190 ° C. Збийте масло і цукор разом, потім додайте мед. Додайте борошно і соду, потім замісіть тісто. Охолодіть в холодильнику 30 хвилин.

Посипте робочу поверхню і качалку борошном. Розкачайте тісто до товщини 5 мм. Виріжте свої улюблені фігури на Гелловін за допомогою різаків або за шаблоном з привидами, монстрами або кажанами. Перенесіть фігурки на деко, застелене папером для випічки – залиште достатньо місця між печивом (можливо, буде простіше приготувати печиво за 2 порції). Випікати 8-10 хвилин до золотистого кольору і твердого стану по краях. Дати охолонути на деку.

Прикрасити за допомогою олівців.

В матеріалі використані рецепти з сайту sainsburys.co.uk