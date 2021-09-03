#Букви зібрали топ-3 найсмачніших рецепти печених яблук.
Користь та шкода печених яблук
При запіканні яблука зберігають практично усі корисні властивості. І при цьому вони стають ніжніші і смачніші.
Цей фрукт природа обдарувала різними вітамінами і мікроелементами і вони зберігаються у будь-якому вигляді. Серед яких вітаміни групи В, А, Е, С і такі мікроелементи, як фосфор, калій, натрій, цинк, кальцій, залізо, магній, мідь.
Найбільше у яблуках міститься заліза і калію.
Печені яблука легше засвоюються організмом. На додаток до цього, в таких фруктах збільшується кількість пектину, а він покращує обмін речовин, сприяє травленню та знижує рівень холестерину.
Водночас підвищений вміст пектину може завдати шкоди. Вживати з обережністю слід людям з розладами травної системи.
Печені яблука з сиром
Інгредієнти:
- родзинки – 2 ст. л.;
- сир середньої жирності – 120 г;
- мед – 1 ст. л.;
- яблука кисло-солодкі – 2 шт.
Спосіб приготування:
Фрукти потрібно очистити від серединок, при цьому протикати їх наскрізь не можна.
Для начинки слід змішати мед, сир та родзинки, які попередньо потрібно замочити в гарячій воді на 5 хвилин. Потім цією сумішшю потрібно начинити плоди.
Зверху на кожне яблучко при бажанні можна помістити невеликий шматочок вершкового масла – це зробить десерт більш ніжним.
Далі фрукти потрібно викласти в форму для випічки і відправити в духовку на півгодини (температура повинна бути не вище 180 градусів).
Готовність страви можна перевіряти зубочисткою. Коли ви дістанете десерт з печі, його слід присипати цукровою пудрою.
Печені яблука з медом і горіхами
Інгредієнти:
- яблука — 6 шт;
- волоські горіхи — 4 ст. л.;
- мед — 2 ст. л.;
- вершкове масло — 3 ст. л.;
- кориця мелена — 1 ч. л.;
- цукрова пудра.
Спосіб приготування:
Ножем потрібно видалити серцевину яблук, але не проколюючи плід повністю, інакше начинка витече.
В глибокій ємності слід змішати рідкий мед, розм’якшене вершкове масло, горіхи і корицю. Після цього потрібно акуратно викласти начинку в підготовлені яблука.
Духовку слід прогріти до 180 ° C, після чого відправте туди яблука. Пектися вони мають 20 хв.
Готові яблука посипаємо цукровою пудрою.
Печені яблука з цукром
Інгредієнти:
- яблука солодкі – 2 шт:
- рафінад – 30 гр.;
- вершковий жир – 10 гр.;
Спосіб приготування:
Солодкі фрукти слід помістити на ніч у гарячу рідину, солодку на смак.
Після цього вийміть плоди з цукрового сиропу та промийте їх під проточною водою.
Потрібно зрізати в них капелюшок, але не викидати її, акуратними рухами ножа, виріжте серцевину та заповніть порожнечу, цукровим піском.
Змастіть яблучний капелюшок і сам фрукт вершковим жиром.
Після цього потрібно нагріти духовку до 180 градусів і поставити туди фрукти. Запікати їх потрібно 25 хв.