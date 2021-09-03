Осінь – сезон урожаю яблук. Вони можуть бути основним компонентом багатьох корисних і смачних десертів, але серед найбільш смачних рецептів великою популярністю користуються печені плоди.

#Букви зібрали топ-3 найсмачніших рецепти печених яблук.

Користь та шкода печених яблук

При запіканні яблука зберігають практично усі корисні властивості. І при цьому вони стають ніжніші і смачніші.

Цей фрукт природа обдарувала різними вітамінами і мікроелементами і вони зберігаються у будь-якому вигляді. Серед яких вітаміни групи В, А, Е, С і такі мікроелементи, як фосфор, калій, натрій, цинк, кальцій, залізо, магній, мідь.

Найбільше у яблуках міститься заліза і калію.

Печені яблука легше засвоюються організмом. На додаток до цього, в таких фруктах збільшується кількість пектину, а він покращує обмін речовин, сприяє травленню та знижує рівень холестерину.

Водночас підвищений вміст пектину може завдати шкоди. Вживати з обережністю слід людям з розладами травної системи.

Печені яблука з сиром

Інгредієнти:

родзинки – 2 ст. л.;

сир середньої жирності – 120 г;

мед – 1 ст. л.;

яблука кисло-солодкі – 2 шт.

Спосіб приготування:

Фрукти потрібно очистити від серединок, при цьому протикати їх наскрізь не можна.

Для начинки слід змішати мед, сир та родзинки, які попередньо потрібно замочити в гарячій воді на 5 хвилин. Потім цією сумішшю потрібно начинити плоди.

Зверху на кожне яблучко при бажанні можна помістити невеликий шматочок вершкового масла – це зробить десерт більш ніжним.

Далі фрукти потрібно викласти в форму для випічки і відправити в духовку на півгодини (температура повинна бути не вище 180 градусів).

Готовність страви можна перевіряти зубочисткою. Коли ви дістанете десерт з печі, його слід присипати цукровою пудрою.

Печені яблука з медом і горіхами

Інгредієнти:

яблука — 6 шт;

волоські горіхи — 4 ст. л.;

мед — 2 ст. л.;

вершкове масло — 3 ст. л.;

кориця мелена — 1 ч. л.;

цукрова пудра.

Спосіб приготування:

Ножем потрібно видалити серцевину яблук, але не проколюючи плід повністю, інакше начинка витече.

В глибокій ємності слід змішати рідкий мед, розм’якшене вершкове масло, горіхи і корицю. Після цього потрібно акуратно викласти начинку в підготовлені яблука.

Духовку слід прогріти до 180 ° C, після чого відправте туди яблука. Пектися вони мають 20 хв.

Готові яблука посипаємо цукровою пудрою.

Печені яблука з цукром

Інгредієнти:

яблука солодкі – 2 шт:

рафінад – 30 гр.;

вершковий жир – 10 гр.;

Спосіб приготування:

Солодкі фрукти слід помістити на ніч у гарячу рідину, солодку на смак.

Після цього вийміть плоди з цукрового сиропу та промийте їх під проточною водою.

Потрібно зрізати в них капелюшок, але не викидати її, акуратними рухами ножа, виріжте серцевину та заповніть порожнечу, цукровим піском.

Змастіть яблучний капелюшок і сам фрукт вершковим жиром.

Після цього потрібно нагріти духовку до 180 градусів і поставити туди фрукти. Запікати їх потрібно 25 хв.