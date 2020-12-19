До Нового року і Різдва варто підбирати не тільки подарунки, а й меню. Букви підготували кілька рецептів приготування м'яса, традиційних для католицького Різдва, які прикрасять ваш стіл

Святковий стіл на католицьке Різдво складно уявити без індички і яловичини Веллінгтон. Останню, кажуть, дуже любили перший герцог Веллінгтон і прем’єр-міністр Великобританії Артур Уелслі. Хоча насправді, так англійці перейменували класичне французьке блюдо «Filet de bœuf en croûte». Втім, як би його не називали – це яловичина з начинкою, запечена в тісті.І вона може прикрасити ваш стіл, як і свинина по-італійськи або курка в рожевому вині. Вибирайте, чим порадувати рідних.

Яловичина Веллінгтон

Інгредієнти

2 столові ложки оливкової олії

вирізка яловичини 1,4 кг, рівно обрізана

листкове тісто 500 г

400 г печериць, дрібно нарізаних

4 шт. дрібно нарізаної цибулі-шалот

2 зубчики часнику, дрібно нарізаного

170 г паштету з курячої печінки

5 г свіжого естрагону, дрібно нарізаного

14 г свіжої петрушки, дрібно нарізаної

1 яєчний жовток, збитий

Нагрійте 1 столову ложку масла у великій сковороді на сильному вогні. Приправте яловичину свіжомеленим чорним перцем, сіллю, потім покладіть в сковороду і підсмажте по 1 хвилині з кожної сторони, поки все не стане коричневим. Дайте охолонути.

Тепер на сковороді розігрійте масло, що залишилося. Додайте гриби і цибулю-шалот і смажте на середньому вогні 5-10 хвилин, поки вся рідина не випарується. Додайте часник і готуйте ще хвилину. Перелийте в миску і перемішайте з паштетом і зеленню.

Розкачайте тісто в прямокутник, досить великий, щоб покрити філе. Відріжте довгу смужку для прикраси. Рівномірно розподіліть на ньому паштет з грибами і зеленню, залишивши кілька сантиметрів на краях. Викладіть яловичину на тісто і загорніть в рулет, защіпнувши з боків. З тіста наріжте кілька смужок, щоб покласти згори ромбом.

Потім змастіть тісто яєчним жовтком.

Готуйте в духовці 30 хвилин при 200 ° C, потім зменшіть вогонь і готуйте ще 15 хвилин до золотистого кольору і хрусткої скоринки. Вийміть з духовки і дайте настоятися 10 хвилин перед тим, як нарізати і подавати.

Фарширована свинина по-італійськи

Інгредієнти

1,5 кг свинини без кісток

2 столові ложки оливкової олії

1 середня цибуля-порей, тільки біла частина, дрібно нарізана

2 свинячі сосиски

10 дрібно нарізаних листків шавлії

20 г панірувальних сухарів

20 г бланшованого мигдалю, нарізаного

1 чайна ложка подрібненого насіння фенхелю

цедра і сік 1 лимона

2 чайні ложки морської солі

3 цибулини фенхеля, розрізані на четвертинки і скибочки, листя зарезервовані

100 г панчетти або іншого в’яленого бекону

200 г брюссельської капусти

Нагрійте 1 столову ложку масла на сковороді, додайте цибуля-порей і смажте 8-10 хвилин до м’якості; перекладіть в миску. Видавіти ковбасу з шкірки і додати до цибулі-порею. Додайте шавлію, панірувальні сухарі, мигдаль, половину насіння фенхелю і цедру лимона. Приправте і добре перемішайте.

Візьміть свинину. Використовуючи гострий ніж, розріжте м’ясо горизонтально приблизно на дві третини довжини (але не повністю), тримаючи ніж паралельно дошці, щоб вийшла кишеня. Розкрийте м’ясо, як книгу, і розподіліть начинку в кишені, залишивши 2 см кордону. Щільно стягніть шнурком.

Натріть шкіру 1 чайною ложкою олії. Змішайте решту насіння фенхелю з морською сіллю і розподіліть зверху м’яса. Запікайте в розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин.

Тим часом в мисці перемішайте фенхель з оливковою олією і панчеттою; заправте чорним перцем. Через 20 хвилин дістаньте свинину з духовки і висипте суміш фенхеля в форму. Знизьте температуру до 160 ° C, виставте таймер на 1 годину 30 хвилин (або порахуйте 25 хвилин на кожні 500 г) і запікайте до повної готовності. Перекладіть свинину на дошку, накрийте кришкою і дайте постояти не менше 20 хвилин.

Тим часом зваріть капусту в киплячій воді 3-4 хвилини до готовності; процідіть і додайте в форму з фенхелем. Перемішайте, додайте листя фенхеля і лимонний сік і приправте. Подавайте зі свининою.

Класична індичка з лісовими грибами і мадерою

Інгредієнти

Для індички

5 кг індички

½ цибулини, розрізаної на четвертинки

1 стебло селери, нарізане шматочками по 5 см

½ лимона, нарізаного часточками

20 г чебрецю

15 г вершкового масла, розм’якшеного

150 мл бренді

1 столова ложка меду

2 столові ложки темно-коричневого цукру

Для начинки

25 г сушених білих грибів

10 г вершкового масла, плюс додатково для змащення

1 невелика цибулина, дрібно нарізана

1 подрібнений зубчик часнику

200 г шампіньйонів, дрібно нарізаних

250 г лісових грибів, дрібно нарізаних

100 мл мадери

4 нарізаних листка шавлії

2 гілочки чебрецю, тільки листя

100 г панірувальних сухарів

25 г тертого пармезану

1 яйце, злегка збите

Розігрійте духовку до 200 ° C. Гарненько вимийте індичку і помістіть всередину цибулю, селеру, лимон і половину чебрецю. Натріть маслом шкіру індички, потім покладіть її на решітку в більшу форму для запікання і готуйте в духовці без кришки протягом 20 хвилин.

Тим часом дрібно наріжте решту листя чебрецю. Налийте бренді, мед і цукор в каструлю і доведіть до кипіння, потім варіть 2-3 хвилини. Додайте чебрець.

Після того, як індичка прожариться протягом 20 хвилин, рясно змастіть її приготованою глазур’ю. Зменшіть тепло духовки до 180 ° C. Готуйте ще 20 хвилин, знову змастіть щіткою, потім накрийте міцно фольгою. Запікати в духовці ще 3 години, поливаючи глазур’ю кожні 30 хвилин. Переконайтеся, що індичка готова, проткнувши вилкою (сік повинен бути прозорим), дістаньте з духовки й дайте охолонути.

Залийте білі гриби 100 мл окропу і залиште на 10 хвилин. Змастіть деко невеликою кількістю масла і розігрійте духовку до 200 ° C (відмітка газу 6). Нагрійте вершкове масло на великій сковороді та готуйте цибулю протягом 2-3 хвилин, поки вона не стане м’якою. Додайте часник і готуйте ще хвилину.

Додайте печериці в сковороду і готуйте 4-5 хвилин або до золотистого кольору. Злийте воду з замочених білих грибів і наріжте їх, потім додати в сковороду разом з мадерою. Прожарте 2 хвилини, потім зніміть з вогню і дайте охолонути.

Додайте шавлію, чебрець, панірувальні сухарі й пармезан до остиглої суміші. Перемішайте з яйцем, щоб все зв’язалося, потім розділіть суміш на 8 порцій. Скачайте в кульки та викладіть на змащене маслом деко. Запікайте в духовці 20-25 хвилин або до золотистого кольору.

Викладіть на блюдо індичку разом з грибними кульками.

Свинина з білими грибами, загорнута в шинку

Інгредієнти

4 стейка з свинячої корейки без кісток, очищені від жиру

4 скибочки шинки

4 столові ложки пасти з білих грибів

60 г тертого твердого сиру

7,5 г свіжого чебрецю

2 столові ложки вершкового масла

1 кг картоплі, очищеної і нарізаної

2 столові ложки молока

500 г цибулі-порею, вимитого, очищеного і нарізаного товстими скибочками

100 г шпинату, вимитого

Помістіть стейки зі свинячої корейки між двома листами харчової плівки і розбийте качалкою до товщини 1 см. Зніміть з харчової плівки.

Викладіть кожну скибочку шинки на дошку, покладіть на кожен стейк зі свинячої корейки і намажте кожен з них столовою ложкою грибної пасти, потім чвертю сиру і посипте невеликою кількістю листя чебрецю (залиште хорошу дрібку листя чебрецю для цибулі-порею). Скачайте кожну відбивну в трубочку і за необхідності закріпіть паличкою для коктейлю.

Нагрійте на сковороді половину столової ложки масла і обсмажте свинячі рулети по 1 хвилині з кожної сторони до золотистого кольору. Викладіть на деко, перекладіть в духовку і запікайте 15 хвилин, поки свинина не прожариться.

Тим часом покладіть картоплю в каструлю з холодною водою, накрийте кришкою і доведіть до кипіння. Варіть на повільному вогні 12-15 хвилин до готовності, потім злийте воду і розітріть до консистенції пюре з 1 столовою ложкою масла і молока. Приправити свіжомеленим чорним перцем.

Розігрійте масло, що залишилося на сковороді, додайте цибулю-порей і решту листя чебрецю і тушкуйте 10 хвилин. Додайте листя шпинату протягом останньої хвилини і дайте їм зів’янути. Наріжте кожну свинячу корейку навпіл і подавайте з картопляним пюре і овочами.

Смажене курча в рожевому вині

Інгредієнти

10 гілочок чебрецю

3 подрібнених зубчики часнику

2 столові ложки білого бальзамічного оцту

100 мл рожевого вина

1 столова ложка оливкової олії

1,6 кг цілої курки

1 нарізаний апельсин

1 лимон, нарізаний шматочками

1 цибулина, нарізана

500 г міні моркви

480 г замороженого горошку

Очистіть половину листя чебрецю від стебел, додайте листя в невелику миску разом з часником, бальзаміком, рожевим вином, оливковою олією і приправою. Збийте виделкою і перемішайте.

Покладіть курку в форму для запікання з високими стінками. Покладіть половину скибочок апельсина і лимона в курячу порожнину разом з цілими гілочками чебрецю. Викладіть решту шматочків апельсина і лимона та шматочки цибулі навколо курки на деко.

Залийте маринадом всю курку. Переверніть курку на бік, підперши фруктами. Це допоможе приготувати її більш рівномірно і зробить курячу грудинку соковитою. Смажте 20 хвилин. Обережно переверніть курку на інший бік. Полийте соком і смажте ще 20 хвилин. Нарешті, переверніть курку грудинкою вниз, ще раз полийте олією і запікайте протягом останніх 20 хвилин. Дістаньте з духовки, змочіть соком і дайте постояти 20 хвилин під тентом з фольги.

Поки курка відпочиває, доведіть до кипіння каструлю з водою, варіть моркву 8-10 хвилин або поки вона не стане м’якою. Додайте горошок на останні 2 хвилини.

Подавайте смажене курча в рожевому соусі на блюді з обсмаженими апельсинами, лимоном і цибулею й овочами.

Рецепти з Sainsbury’s magazine