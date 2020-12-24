До свята рідних і себе можна побалувати солодким. Традиційно до католицького Різдва готують штоллен або пудинг. Але також можна приготувати меренгу.

У приготуванні вона найпростіша, а ось для створення різноманітних новорічних форм найпластичніша. Можете зробити з неї маленькі кульки, віночки на ялинку або солодкі ялинки.

Букви ж пропонують зробити різдвяний вінок.

Інгредієнти

5 середніх яєць, тільки білки

275 г білого цукрового піску

1 ч.л.молотих спецій

50 г білого шоколаду подрібненого

50 г г темного шоколаду подрібненого

200 мл натурального грецького йогурту

100 мл вершків

Цукрова пудра – 3 ст.л.

100 г свіжої або замороженої журавлини, промити

0,5 ч.л. золотого харчового блиску

Розігрійте духовку до 120 ° C і застеліть деко пергаментом.

У великій чистій скляній мисці збийте яєчні білки до утворення твердих піків. Додайте цукор, потім додайте спеції; збивайте до однорідної маси.

Викладіть суміш на деко у формі вінка. Випікайте 1 годину, потім вимкніть духовку і залиште вінок в духовці на 3 години. Перекладіть на решітку, щоб він повністю охолов.

Безпосередньо перед подачею на стіл розтопіть білий і чорний шоколад в окремих жаростійких мисках, поставлених над киплячою водою, але не торкаючись її.

Збийте грецький йогурт, подвійні вершки і 2 столові ложки цукрової пудри до утворення середніх піків. Викладіть ложкою поверх безе.

Журавлину викладіть в миску з цукровою пудрою і половиною блиску. Занурте ягоди, щоб вони покрилися шаром присипки, потім розсипте їх по безе. Полийте шоколадом і посипте блиском.

Журавлину можна замінити будь-якими іншими фруктами – полуницею, малиною, ківі, ожиною, додати м’яти і проявити фантазію при оздобленні.