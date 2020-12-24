У приготуванні вона найпростіша, а ось для створення різноманітних новорічних форм найпластичніша. Можете зробити з неї маленькі кульки, віночки на ялинку або солодкі ялинки.
Букви ж пропонують зробити різдвяний вінок.
Інгредієнти
5 середніх яєць, тільки білки
275 г білого цукрового піску
1 ч.л.молотих спецій
50 г білого шоколаду подрібненого
50 г г темного шоколаду подрібненого
200 мл натурального грецького йогурту
100 мл вершків
Цукрова пудра – 3 ст.л.
100 г свіжої або замороженої журавлини, промити
0,5 ч.л. золотого харчового блиску
Розігрійте духовку до 120 ° C і застеліть деко пергаментом.
У великій чистій скляній мисці збийте яєчні білки до утворення твердих піків. Додайте цукор, потім додайте спеції; збивайте до однорідної маси.
Викладіть суміш на деко у формі вінка. Випікайте 1 годину, потім вимкніть духовку і залиште вінок в духовці на 3 години. Перекладіть на решітку, щоб він повністю охолов.
Безпосередньо перед подачею на стіл розтопіть білий і чорний шоколад в окремих жаростійких мисках, поставлених над киплячою водою, але не торкаючись її.
Збийте грецький йогурт, подвійні вершки і 2 столові ложки цукрової пудри до утворення середніх піків. Викладіть ложкою поверх безе.
Журавлину викладіть в миску з цукровою пудрою і половиною блиску. Занурте ягоди, щоб вони покрилися шаром присипки, потім розсипте їх по безе. Полийте шоколадом і посипте блиском.
Журавлину можна замінити будь-якими іншими фруктами – полуницею, малиною, ківі, ожиною, додати м’яти і проявити фантазію при оздобленні.
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