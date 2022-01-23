Свята минули і час повертати свою талію до бажаного об'єму. А щоб це робити смачно та без шкоди для настрою, пропонуємо вам рецепт шоколадного кексу.

Про це повідомляють #Букви.

КБЖВ на 100 гр: 126/4.5/1.2/24.1

Дієта – це не лише варені сухі курячі грудки або салат без солі та смаку. Дієту можна зробити смачною та корисною, не відмовляючи собі в улюблених тістечках й інших солодощах. Хто сказав, що шоколадний кекс не може бути дієтичним?

Інгредієнти:

1 яйце + 1 білок;

Банан – 200 грамів;

Яблучне пюре – 80 грамів;

Рисове цільнозернове борошно – 80 грамів;

Кукурудзяний крохмаль – 30 грамів;

Кефір 1% жирності – 100 грамів;

Какао – 30 грамів;

Розпушувач – 3 грами;

Ванілін – 2 грами (або кілька крапель ванільного екстракту);

Підсолоджувач – на свій смак.

Збийте 2 білки до міцної піни, додайте збитий жовток, пюре з банана та яблука, решту інгредієнтів і ретельно змішайте. Вилийте суміш у форму та покладіть в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів. Випікайте кекс 20-25 хвилин, готовність перевірте шпажкою або зубочисткою.

Смачного!