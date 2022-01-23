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КБЖВ на 100 гр: 126/4.5/1.2/24.1
Дієта – це не лише варені сухі курячі грудки або салат без солі та смаку. Дієту можна зробити смачною та корисною, не відмовляючи собі в улюблених тістечках й інших солодощах. Хто сказав, що шоколадний кекс не може бути дієтичним?
Інгредієнти:
- 1 яйце + 1 білок;
- Банан – 200 грамів;
- Яблучне пюре – 80 грамів;
- Рисове цільнозернове борошно – 80 грамів;
- Кукурудзяний крохмаль – 30 грамів;
- Кефір 1% жирності – 100 грамів;
- Какао – 30 грамів;
- Розпушувач – 3 грами;
- Ванілін – 2 грами (або кілька крапель ванільного екстракту);
- Підсолоджувач – на свій смак.
Збийте 2 білки до міцної піни, додайте збитий жовток, пюре з банана та яблука, решту інгредієнтів і ретельно змішайте. Вилийте суміш у форму та покладіть в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів. Випікайте кекс 20-25 хвилин, готовність перевірте шпажкою або зубочисткою.
Смачного!